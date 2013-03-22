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Apple, 1 Mayıs itibariyle UDID kullanan uygulamaları reddedecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, 1 Mayıs itibariyle UDID kullanan uygulamaları reddedecek
Apple, geliştirici web sayfası üzerinden yayınladığı bir bildiriyle 1 Mayıs tarihinden itibaren UDID erişimini kullanan uygulamaları resmi olarak tanımayacağını ve bu erişimi kullanan yeni uygulamaları da Appstore'a kabul etmeyeceğini duyurdu.

Cihaza özel bir parametre olan UDID'e erişiminin artık tam anlamıyla tanınmayacak olması güvenlik ve gizlilik konusunda yaşanan şikayetlerin ortadan kalkmasını sağlayacakken, geliştiricileride aynı işlevi gören farklı yöntemlere  itecek. Hatırlayacağınız üzere Apple, 2011 yılında yaptığı bir duyuru ile UDID parametresine erişim konusundaki tavrını ortaya koymuş ve parametreye ulaşma işlemini tanımayacağını dile getirmişti. 2012 yılında ise, UDID erişimi nedeniyle engellemelerin başladığı dedikoduları yayılmıştı. Ancak, konuyla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.

UDID erişimi konusundaki açıklamasının yanı sıra, Appstore için birtakım yeni şartlarında duyurusunu yapan Apple, aynı tarihten itibaren yeni uygulamaların veya güncellemelerin kabulü için Retina ekran desteği ve iPhone 5'in ekran boyutu desteğini zorunlu kıldı. Bu zorunluluk sayesinde iPhone 5'in 4 inç'lik ekranıyla uyumlu uygulamaların sayısının artması beklenirken, şartların geliştiricilerin iOS 6 geliştirme aracını kullanmasını zorunlu hale getirdiğini de belirtelim. 

https://developer.apple.com/news/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 6 yıl
ben ios 5.1'de mutluydum zorla ios 6 yaptıracaklar :(
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famouse 6 yıl
bu iyi oldur
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Evolution 6 yıl
Developer cihazları UDID sayesinde tanınmıyor muydu? Yine buna benzer bi sistem kullanılması gerekecek.
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