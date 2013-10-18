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Apple 22 Ekim'de yeni bir Smart Cover tanıtabilir

5 yıl
870
1
19
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple 22 Ekim'de yeni bir Smart Cover tanıtabilir

Apple'ın iPad ailesini yenilemesini beklediğimiz 22 Ekim'deki lansmanda, aksesuarlara yönelik de önemli bir yenilik karşımıza çıkabilir.

Apple'ın iPad 5 ile birlikte iPad mini benzeri bir tasarıma geçeceği artık neredeyse kesin gibi. Bu bakımdan orijinal iPad modelleri için hazırlanan Smart Cover aksesuarının da elden geçmesi gerekecek. 

Sektörden gelen bilgilere göre Smart Cover, iPad 5'in daralan ekran çerçevesine göre yeni bir tasarıma kavuşacak. Apple'a önemli bir kar marjı sağlayan Smart Cover aksesuarı mıknatıslı olduğu için cihazı uykuya alma ve uyandırma özelliğine sahip. 

Apple'ın iPad 5 cihazını satışa sunmasının hemen ardından yeni nesil Smart Cover aksesuarının da piyasalarda boy göstermesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Analyst-expects-Apple-to-provide-newly-re-designed-Smart-Cover-at-time-of-Apple-iPad-5-launch_id48280 Yorum Yaz
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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
aydede96

ekran71 mümkünse sen haber yapma artık ya ;(


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Capt. Awesome 5 yıl
Sanki milleti zorla konulara sokup zorla konuları okutuyorlar...
İlginizi çekmiyorsa konuya girmeyebilirsiniz, en azından saçma sapan yorum yapmayın bari...
Sırf saçmalamak için konuya girip boş yorum yaparak o elmas değerindeki zamanınızı boşa harcamayın bence...
Sanki milleti zorla konulara sokup zorla konuları okutuyorlar...İlginizi çekmiyorsa konuya girmeyebilirsiniz, en azından saçma sapan yorum yapmayın bari.....
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halog 5 yıl
Sirkeci kılıf toptancılarında ipad air kılıfları satışa sunuldu.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu kadar gereksiz ve boş bir haber görmedim. yeni nesil ufaltılmış iPadlerle eski smamrt coveri satarlar diye düşünüyordum bende
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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
aydede96

ekran71 mümkünse sen haber yapma artık ya ;(


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veteriner69 5 yıl
44 yaşındayım böyle dandik haber görmedim. :)
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canobeg 5 yıl
sercantr10
Bi sorum olacak.Ben iPad 4 kullanıyorum.Applenın smart coveri var ama kılıf hafif bol geliyo birtek bendemi böyle yoksa herkezdemi öyle ?

Yıkayınca çeker ürünlerimiz merak etme;)
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sercantr10 5 yıl
Bi sorum olacak.Ben iPad 4 kullanıyorum.Apple'nın smart cover'i var ama kılıf hafif bol geliyo birtek bendemi böyle yoksa herkezdemi öyle ?
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muratai 5 yıl
Apple çıkarır, Samsung çalar - kopyalar. Çinli merdiven altı üreticilerden farkı yok Samsungun.
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onurair 5 yıl
E ben bunu davetiyeyi gördüğüm anda anladım "lot to COVER"
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Capt. Awesome 5 yıl
Sanki milleti zorla konulara sokup zorla konuları okutuyorlar...
İlginizi çekmiyorsa konuya girmeyebilirsiniz, en azından saçma sapan yorum yapmayın bari...
Sırf saçmalamak için konuya girip boş yorum yaparak o elmas değerindeki zamanınızı boşa harcamayın bence...
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Hypnotica 5 yıl
kılıfın söylentisi bile haber oluyor.
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