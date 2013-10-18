Apple 22 Ekim'de yeni bir Smart Cover tanıtabilir





Apple'ın iPad ailesini yenilemesini beklediğimiz 22 Ekim'deki lansmanda, aksesuarlara yönelik de önemli bir yenilik karşımıza çıkabilir.





Apple'ın iPad 5 ile birlikte iPad mini benzeri bir tasarıma geçeceği artık neredeyse kesin gibi. Bu bakımdan orijinal iPad modelleri için hazırlanan Smart Cover aksesuarının da elden geçmesi gerekecek.





Sektörden gelen bilgilere göre Smart Cover, iPad 5'in daralan ekran çerçevesine göre yeni bir tasarıma kavuşacak. Apple'a önemli bir kar marjı sağlayan Smart Cover aksesuarı mıknatıslı olduğu için cihazı uykuya alma ve uyandırma özelliğine sahip.





Apple'ın iPad 5 cihazını satışa sunmasının hemen ardından yeni nesil Smart Cover aksesuarının da piyasalarda boy göstermesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-expects-Apple-to-provide-newly-re-designed-Smart-Cover-at-time-of-Apple-iPad-5-launch_id48280