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Apple, 5.Nesil iPhone'da çift LED flaşa yer verebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,8b
1
26
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, 5.Nesil iPhone'da çift LED flaşa yer verebilir
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Son birkaç gündür sıklaşan iPhone 5 iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bileşen tedarikçi firmalara yakınlığı ile bilinen Digitimes'a göre, Apple, iPhone 5'de çift LED flaşa yer verecek.

Digitimes'ın haberinde yer verdiği iddiaya göre Apple, iPhone 5'in çift LED flaşını Tayvan'lı Everlight Electronics, Edison Opto ve Lite-On Technology firmalarından tedarik etmesi ihtimal dahilinde görünürken; bu firmalar, iddiayı reddediyor.

Kısaca hatırlatacak olursak iPhone 5'in A5 işlemcisinden gücünü alıp 8 Megapiksellik kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; kimi kaynaklar telefonun tasarım açısından iPhone 4'e benzeyeceğini, kimi kaynaklar ise bu durumun zıttını dile getiriyor. Ayrıca bir süre önce yayınlanan iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen kılıfın görselinde Apple'ın iPhone 4'de yanyana duran kamera lensiyle LED flaşı ayırdığı görülüyordu.

Apple, 5.Nesil iPhone'da çift LED flaşa yer verebilir
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whtswrongstupid 8 yıl en beğenilen
Resim paint terk bile degil
1 Yanıt Yanıtla +8
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acmtncy 8 yıl
steve jobs çift led flaşın ne kadar mükemmel bir teknoloji olduğunu anlatır ip5 tanıtımında :D
1 Yanıt Yanıtla +7
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blue55 8 yıl
iyi düşünülmüş
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hksdejavu 8 yıl
Tek ledi 3 senede koydular. ikincisi mi? Hiç sanmıyorum :D
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séquestre 8 yıl
bekleyip görelim , polemiğe gerek yok :)
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kymelria 8 yıl
Her yiğidin yoğurt yiyişi derler ya tam o misal

Nokia olsun se olsun kaç sene once kullanmaya başladı çift led flashi ama Apple bunu Oyle bir pazarlıyor ki steve jobs kayserili mi düşünmeden edemiyor insan :)
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mali__ 8 yıl







kymelria

Her yiğidin yoğurt yiyişi derler ya tam o misal

Nokia olsun se olsun kaç sene once kullanmaya başladı çift led flashi ama Apple bunu Oyle bir pazarlıyor ki steve jobs kayserili mi düşünmeden edemiyor insan :)




o değilde çift led falan yerine falaşı kameradan uzaklaştıracalarını düşünüyorum beraberinde çift led getirebilir ışık odağını genişletir hem daha az yansıma/parlama yapar hemde kırmızı gözlerden kurtuluruz :) iOS 5 ile gelen kırmızı göz düzeltme düğmesi sadece iP4 ile yaptıkları hatanın farkında olduklarından.. bu nesil geçsin sonraki nesile alırım iP şuanda iP4 neyimize yetmiyor onuda anlamış değilim.. :) yapacakları en faydalı şey kompanentleri küçültüp pile birazcıcık daha yer açmak ve ekranda artık daha tasarruflu bişeyler kullanmak.. ekstra pil yiyecek şeylere gerek yok bence mobil cihaz sattıklarını unutmamak gerek... çift çekirdek 1.5Ghz ile napıcaz ne kadar sürekle yapıcaz bilen varsa açıklasın... çift çekirdek 640Mhz falan olsa anlarım biri OS idare eder diğeri ile tarayıcı vs performansı artar.. fazlası şuanki teknoloji ile gereksiz... 3D hesapları yapıyorlarsa eğer tabi çift kamera çift flaş ve güçlü işlemci şart tabi 2 sene sonrası için :P :)
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DH Misafiri 8 yıl
Eee napalım şimdi iphone4 almayalımmı?
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Emir 8 yıl
ilkokullu iphone tasarımı yapıyor alert
led flash yerine 1 ya da 2 tane xenon flash takmayı akıl edebilse ulu apple
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whyrules 8 yıl
Resim iphone görseliğine gölge dü$ürmü$
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Zuko 8 yıl
O değil de hâlâ stereo hoparlör yok mu?
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sertacarslan 8 yıl
akakivanc
cift flasın teke gore faydası nedir bilen birisi anlatabilirmi bilgi amaclı soruyorum

Daha çok ışık :)
Yeterli mi? Değil...
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akakivanc 8 yıl
cift flasın teke gore faydası nedir bilen birisi anlatabilirmi bilgi amaclı soruyorum
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acmtncy 8 yıl
steve jobs çift led flaşın ne kadar mükemmel bir teknoloji olduğunu anlatır ip5 tanıtımında :D
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myfranco 8 yıl

acmtncy

steve jobs çift led flaşın ne kadar mükemmel bir teknoloji olduğunu anlatır ip5 tanıtımında :D

Bu güzeldi
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sertacarslan 8 yıl
Ha gayret :) Yol haritasında 2014'te de BT dosya transferi var :)
Gerçi led flaşa ne gerek vardı, zaten kullanışsızdı, hem de şarj problemdi falan...
Neden fikir değiştirdiler aceba :)
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