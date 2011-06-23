Apple, 5.Nesil iPhone'da çift LED flaşa yer verebilir

Son birkaç gündür sıklaşan iPhone 5 iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bileşen tedarikçi firmalara yakınlığı ile bilinen Digitimes'a göre, Apple, iPhone 5'de çift LED flaşa yer verecek.

Digitimes'ın haberinde yer verdiği iddiaya göre Apple, iPhone 5'in çift LED flaşını Tayvan'lı Everlight Electronics, Edison Opto ve Lite-On Technology firmalarından tedarik etmesi ihtimal dahilinde görünürken; bu firmalar, iddiayı reddediyor.

Kısaca hatırlatacak olursak iPhone 5'in A5 işlemcisinden gücünü alıp 8 Megapiksellik kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; kimi kaynaklar telefonun tasarım açısından iPhone 4'e benzeyeceğini, kimi kaynaklar ise bu durumun zıttını dile getiriyor. Ayrıca bir süre önce yayınlanan iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen kılıfın görselinde Apple'ın iPhone 4'de yanyana duran kamera lensiyle LED flaşı ayırdığı görülüyordu.