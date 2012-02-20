Apple, 6.Nesil iPhone'u Eylül-Ekim 2012'de tanıtabilir

2012 mali yılının ilk çeyreğinde 37 milyon adet iPhone satışı ile akıllı telefon pazarında etkisini sürdüren Cupertino'lu bilişim devi Apple, 5.Nesil iPhone'da yaptığı takvimsel değişikliği 6.Nesil iPhone'da da sürdürebilir.

Japon Macotakara sitesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple, 6.Nesil iPhone'u bu yılın Eylül ya da Ekim ayında satışa sunmayı planlarken; önümüzdeki senelerde satışa sunacağı yeni iPhone'larda da bu döngüyü sürderecek.

Ancak Macotakara'nın kaynaklarının aksine kimi kaynakların ise Apple'ın iPhone'un yaşam döngüsünü yeniden Haziran ayına kaydıracağını belirttiğini hatırlatalım.

Bilindiği üzere Apple, 2007'den 2011 yılına kadar yeni iPhone'ları (iPhone, iPhone 3G, iPhone 3Gs ve iPhone 4) Haziran ayında tanıtıp, Haziran-Temmuz aylarında satışa sunmayı tercih etmiş; geleneksel Eylül-Ekim ayı etkinliklerinde ise daha çok iPod ailesi üzerine odaklanmıştı. Ancak geçen yıllar boyunca iPhone'un etkisiyle iPod'un satışlarındaki gerileme neticesinde Apple'ın gelirlerinde alt sıralara düşen iPod ailesi geçen yıl "gerçek" bir revizyon geçirmemiş; bu dönemdeki etkinlikte iPhone 4S tanıtılmıştı.