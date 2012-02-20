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Apple, 6.Nesil iPhone'u Eylül-Ekim 2012'de tanıtabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,4b
1
41
iPhone
Shady
Haber Editörü
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2012 mali yılının ilk çeyreğinde 37 milyon adet iPhone satışı ile akıllı telefon pazarında etkisini sürdüren Cupertino'lu bilişim devi Apple, 5.Nesil iPhone'da yaptığı takvimsel değişikliği 6.Nesil iPhone'da da sürdürebilir.

Japon Macotakara sitesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple, 6.Nesil iPhone'u bu yılın Eylül ya da Ekim ayında satışa sunmayı planlarken; önümüzdeki senelerde satışa sunacağı yeni iPhone'larda da bu döngüyü sürderecek.

Ancak Macotakara'nın kaynaklarının aksine kimi kaynakların ise Apple'ın iPhone'un yaşam döngüsünü yeniden Haziran ayına kaydıracağını belirttiğini hatırlatalım.

Bilindiği üzere Apple, 2007'den 2011 yılına kadar yeni iPhone'ları (iPhone, iPhone 3G, iPhone 3Gs ve iPhone 4) Haziran ayında tanıtıp, Haziran-Temmuz aylarında satışa sunmayı tercih etmiş; geleneksel Eylül-Ekim ayı etkinliklerinde ise daha çok iPod ailesi üzerine odaklanmıştı. Ancak geçen yıllar boyunca iPhone'un etkisiyle iPod'un satışlarındaki gerileme neticesinde Apple'ın gelirlerinde alt sıralara düşen iPod ailesi geçen yıl "gerçek" bir revizyon geçirmemiş; bu dönemdeki etkinlikte iPhone 4S tanıtılmıştı.


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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
olabilir, edebilir, yapabilir, tanıtabilir..
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myhotyro 7 yıl
Apple'da bazı mühendisler bu gece mesaiye kalabilir, evlerine geç gidebilir.
İş çıkışı bara gitmiş olanlar olabilir.
Bugün hamburger yememiş Apple mühendisleri olabilir.
Apple 2050 girmeden batabilir.
Apple hisseleri yarın artabilir.
Apple mühendilerinin yarın çişi gelebilir.
Apple'ın ofisleri Google'ınkilerden güzel olabilir.
Apple'da Google'dakinde daha çok kız çalışıyor olabilir.
Bugüne kadar hiç Apple ürünü kullanmamış birilerin yarın iPhone alabilir.
Donanım Haber Dünyada en çok boş Apple haberi yapan donanım haber sitesi olabilir. Yok yok burada "olabilir" değil, "kesin" ibaresi kullanılmalı.
Apple'da bazı mühendisler bu gece mesaiye kalabilir, evlerine geç gidebilir.İş çıkışı bara gitmiş olanlar olabilir.Bugün hamburger yememiş Apple mühend...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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myhotyro 7 yıl
"Apple, 6.Nesil iPhone'u Eylül-Ekim 2012'de tanıtabilir" ile "Yarın Güneş doğabilir" cümlesi arasındaki farkı biri bana izah etsin.
Bazen burası AppleHaber.com olsun derken haksızlıkmı yapıyorum diyorum ama yok yok kesinlikle burası AppleHaber.com olsun. Hatta AppleReklam.com olsun.
"Apple, 6.Nesil iPhone'u Eylül-Ekim 2012'de tanıtabilir" ile "Yarın Güneş doğabilir" cümlesi arasındaki farkı biri bana izah etsin.Bazen burası AppleHaber....
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DH Misafiri 7 yıl
haber editorleri orada iphone 6 cikicak demiyor. gozunuzlenokuyunuz 6. nesil iphone diyor. ayip be yaptiginiz bukadar cok kisi de Apple marka alet oldugu icin bu kadar cok haberi cikiyor. siz simdi motoralanin buladar cok haberini gorseni birine girip bakmassiniz applr aahibi dglm. fan boyda. glaxy s2 de kullandim galaxy s devr binlardan once iphone 3g . bence 3g zamanida simdide apple. not andtois kullaniyorum.
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IgorStravinsky 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

haber editorleri orada iphone 6 cikicak demiyor. gozunuzlenokuyunuz 6. nesil iphone diyor. ayip be yaptiginiz bukadar cok kisi de Apple marka alet oldugu icin bu kadar cok haberi cikiyor. siz simdi motoralanin buladar cok haberini gorseni birine girip bakmassiniz applr aahibi dglm. fan boyda. glaxy s2 de kullandim galaxy s devr binlardan once iphone 3g . bence 3g zamanida simdide apple. not andtois kullaniyorum.

Bilader ne diyon
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eternal35 7 yıl
Böyle haberlerle insanı apple dan soğutursunuz,başlıklara ne zaman baksam olabilir,gelebilr
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DraGonS 7 yıl
çok kaliteli kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla 5. nesil iphone çıkmaz ayın perşembesinde yayınlanabilirmiş.
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EXIST 7 yıl
en etkili magazin haberleri,donanımhaber de
bari yarı saydam camla iphonenin yüzünü kapatında tam olsun
youtube daki iphone 5 videolarından farkınız olsun
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E_Aydin35 7 yıl
iPhone 5 çok büyük bir patlama ile gelicek hem adamlar isim açısından "artık 5 oldu hadi iPhone'da çağ yapalım bu modelle" düşünceleri içerisinde olma ları yüksektir doğrusu..Ve yeni teknolojiler kullanıcılar tarafından daha çok sevilince gerisi bilindiği gibi işte..:)
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createemir 7 yıl
Beyler iPhone 13 çıkıyomuş.
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createemir 7 yıl
Yine bir Apple klasiği.
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murdocklawless 7 yıl
ohooo bu haberler daha ne ki? daha dedikoduları ilgili onlarca haber, görüntü sızmaları ile ilgili bir ton haber okuyacaksınız. hele ki telefon çıksın esas şamata ondan sonra.
kısaca bu telefon çıkana kadar yüzlerce haberine hazır olun.
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Doppio 7 yıl
Bu tarz haberlere artık son verilmeli. apple forumları bile bukadar haber yapmıyordur.
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emiLL 7 yıl
android sucuğu olsa yersinz ama

bkz:şeriat sucuğu

benim anlam veremediğim olay dh uyeleri apple haberleriine niye tahamml edemiyor?
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mogosan 7 yıl emiLL
AIainPROST

android sucuğu olsa yersinz ama

bkz:şeriat sucuğu

benim anlam veremediğim olay dh uyeleri apple haberleriine niye tahamml edemiyor?

Haber mi ?Sizce editörlerin yazdığı şeyler haber niteliği taşıyor mu ?Hepsi olabilir,gelebilir,dedikodulara göre ile başlayan veya biten yazılar.Eğer bunlara haber diyorsanız haber anlayışınızı sorgulamanızı öneririm.Sizin deyiminizle bu haberleri öğrenmek istiyorsanız twitter dan ekleyin rumors lari,hiç değilse dakik öğrenirsiniz bir hafta sonradan filan değil.
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