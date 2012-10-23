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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, A6X çipsetli dördüncü nesil 9.7 inçlik iPad modelini duyurdu

6 yıl
10,5b
1
186
iPad
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, A6X çipsetli dördüncü nesil 9.7 inçlik iPad modelini duyurdu
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Apple, San Jose tiyatrosundaki etkinliğinde sürpriz bir şekilde üçüncü nesil iPad'in bir takım değişikliklerle güçlendirilmiş versiyonu olarak nitelendirilebilecek dördüncü nesil yeni tablet bilgisayarını gün yüzüne çıkardı. Tasarım anlamında yeni iPad'den farklı olmayan dördüncü tablet modeli, firmanın A6X adını verdiği yeni bir yongadan gücünü alıyor. Apple'ın kendi tasarımı olan Swift adlı işlem birimlerinin mevcut olduğu A6X, işlemci ve grafik performansının yanı sıra grafik hesaplama hususunda da A5X'e oranla iki kat artış sağlayacak. 
Görüntü stabilizasyonu gibi fonksiyonlar için yeni bir görüntü sinyal işlemcisine yer verilen 2048 x 1536 piksel çzünürlüğe sahip retina ekranlı dördüncü nesil iPad, iki kat daha hızlı Wi-Fi bağlantısı sağlayabilecek ve 8 pinlik yeni Lightning portunu beraberinde getirecek. Ayrıca HD 720p video çekebilen FaceTime HD ile görüntü özellikleri önemli bir iyileştirme alan tablet, yeni 4G LTE iletişim teknolojisi çipi sayesinde Japon KDDI ve kısa süre önce SoftBank'ın satın aldığı Sprint'in bu teknoloji için belirlediği frekanslarla uyumlu olacak ve 10 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak.
Üçüncü nesil iPad ile aynı fiyatlandırmaya sahip olan yeni cihazın Wi-Fi destekli 16GB hafızaya sahip sürümü 499$, 4G LTE destekli versiyonu ise; 629$'dan satışa sunulacak. Yeni ürünün çıkış yapmasıyla birlikte yaklaşık 6 ay önce tanıtılan üçüncü iPad'in satışına son verileceği tahmin ediliyor. iPad 4'ün Wi-Fi sürümü 2 Kasım, 4G LTE destekli sürümü Kasım ayının ortalarında tüketiciyle buluşacak.
Apple, A6X çipsetli dördüncü nesil 9.7 inçlik iPad modelini duyurdu
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GoldPunch 6 yıl en beğenilen
Adı The Newest iPad mi olacak acaba.
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Krone 6 yıl
iPad 3 cikali daha ne oldu ? Ah apple ah
2 Yanıt Yanıtla +16
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gopgop 6 yıl
ah ulan ah içim yanıyor 2 ay oldu alalı yeni ipadi keşke bekliyeydim ya şuan bile çok hızlı olan cihazı a6xle hayal edemedim cidden ama pratikte düşünürsek şuan kullanımda pek bi artısı olmazda geleceğe yatırım olurdu ios 10 u görürdük belki onla benim eski yeni ipad ile 8 de tıkanır kalır kesin


bari bi kampanya yapsalar yeni ipadi getir 100 lira ver güncellenmiş ipadi götür falan
ah ulan ah içim yanıyor 2 ay oldu alalı yeni ipadi keşke bekliyeydim ya şuan bile çok hızlı olan cihazı a6xle hayal edemedim cidden ama pratikte düşünürsek şua...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 6 yıl
new ipad3 sazan gibi atlayanlara da bu ders olsun.. bu arada bazı tekno marketlerde, kulağıma gelen bir olayı anlatayım.. new ipad ile ipad 2 aynı görüntüde, bazıları ipad 2 yi ,new ipad diye kakalıyor... aralarında tek fark kutuda daha açılmadan yan tarafta iclould logosu bulunmakta ..
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DH Misafiri 6 yıl
bunu alacğnıza sourface alın hem usb grişi olsum hem işlemcisi hemde işletim sistemi daha iyi ayrıca daha özgürlükçü kulanabilceğnizi unutmayın sourface 4 çekirdekli tegra 3 kulanıyor ve ekran çöznürlüğü ipad3ten daha düşük olmasına rağmen yeni geliştirilmiş teknoloji sayesibde harika siyah ve beyazlar sağlıyor ayrıca sourfacede ram 2 gb kalınlığı ipad lerle aynı ekran büyük olmasına rağmen sourfacede ağrılıkta aynı tek hdm girişi ve daha bir çok artı özeliği var en güzelü kılavyenin altan mıknatızla uyumu ve daha sağlam bir ipad 2 kulncısyım iapdin daha doğrusu iosun kısıtlamalarından bıktım açık konişi fan falanda değilim elmanın ismi sizi aldatmasın...
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KalemKolik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bunu alacğnıza sourface alın hem usb grişi olsum hem işlemcisi hemde işletim sistemi daha iyi ayrıca daha özgürlükçü kulanabilceğnizi unutmayın sourface 4 çekirdekli tegra 3 kulanıyor ve ekran çöznürlüğü ipad3ten daha düşük olmasına rağmen yeni geliştirilmiş teknoloji sayesibde harika siyah ve beyazlar sağlıyor ayrıca sourfacede ram 2 gb kalınlığı ipad lerle aynı ekran büyük olmasına rağmen sourfacede ağrılıkta aynı tek hdm girişi ve daha bir çok artı özeliği var en güzelü kılavyenin altan mıknatızla uyumu ve daha sağlam bir ipad 2 kulncısyım iapdin daha doğrusu iosun kısıtlamalarından bıktım açık konişi fan falanda değilim elmanın ismi sizi aldatmasın...

Tegra 3 balon bir platformne yazıkki. En az Tegra 4 ile piyasaya çıkması lazım Tegra 3 çok büyük beklentiler içinde sunuldu ama pek bekleneni verdiğini söyleyemem.
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Divine Incubus 6 yıl
Keşke pc gibi olsa a6x i alıp ipad 3 e takıp a5xi ipad 1 ve 2 cilere satabilsek
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nurettinaz 6 yıl
Bunun fiyatı ne ipad mini dedikleri ucubenin fiyatı ne insanların neden ipad mini almak isteyeceklerini çok anlayabilmiş değilim resmen saçmalık ve steve şu an olsa o bile daalga geçerdi. İnsanlar küçük isterse gider iphone alır yok adam gibi ekran isterlerse ipad alırlar bu şpad mini yi kim alacak onu biri bana anlatsın.
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turkay23 6 yıl nurettinaz
nurettinaz
Bunun fiyatı ne ipad mini dedikleri ucubenin fiyatı ne insanların neden ipad mini almak isteyeceklerini çok anlayabilmiş değilim resmen saçmalık ve steve şu an olsa o bile daalga geçerdi. İnsanlar küçük isterse gider iphone alır yok adam gibi ekran isterlerse ipad alırlar bu şpad mini yi kim alacak onu biri bana anlatsın.

ben alcam çünkü ipadden daha hafif kullanışlı
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alican09turk 6 yıl
5 aydır new iPad kullanıyorum. Gayet de memnunum. Güncelleme yapıldıysa eğer eksikleri gidermek içindir. FaceTime kamerası daha da iyileşti. Port değişti. İşlemci tarafında da ihtiyacı yoktu. A5X görevini gayet iyi yerine getiriyor. Ama tarayıcı kısmında iPad 2 ile aynı hızdaydı retina ekran yüzünden. Yeni işlemci ile tarayıcı vs performans anlamında iPhone 5 ile benzer etki bırakmak istediler muhtemelen. İşlemciyi tasarlana konusunda olgunlaşma olmuştur Mart'tan bu yana. Haliyle rakipler de çoğalıyor güncelleme olmuştur. Mart da yeni bir iPad modeli tanıtılmayacak muhtemelen. Mart-Haziran etkinlikleri yazılımla ilgili olur. Yeni cihazlar Eylül-Ekim bandında gelir muhtemelen. Bu da noel alışverişinden daha da karlı çıkmak için yapılmıştır. Ama desteği kesmediği sürece New iPad konusunda sıkıntı olmaz. Ki kesmez zaten.
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m_baran 6 yıl
Arkadaslar ipad3 uzun zamandır kullanıyorum bir sorun görmedim ısınması dısında ,sorunlu cihaz yazılıyor ama canavar gibi çalışıyor bana gore
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karakorsansakal 6 yıl
new ipad3 sazan gibi atlayanlara da bu ders olsun.. bu arada bazı tekno marketlerde, kulağıma gelen bir olayı anlatayım.. new ipad ile ipad 2 aynı görüntüde, bazıları ipad 2 yi ,new ipad diye kakalıyor... aralarında tek fark kutuda daha açılmadan yan tarafta iclould logosu bulunmakta ..
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karakorsansakal 6 yıl
new ipad(3. jenerasyon),hem işlemci hemde retina ekranının diğer internet sitelerinde, tam işlemini yapamaması, günceleme gereğini ( donanımsal) zorunlu kıldı.. bu bakımdan çok kısa sürede A6X adıyla satışa sunacaklar.
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_CHARLOTTE_ 6 yıl
Valla ben yeni ipad modelini alalı daha 2 ay oldu ve kesinlikle değiştirmeyi düşünmüyorum. Yeni bir ipad gelir, dış görüntüsünde radikal değişiklikler olur, daha ince olur, daha iyi ekranı olur, 3 saatte şarj olur ve tam olarak 10 saat dayanır şarjı gibi özellikleri olmadığı sürece elimdekini kesinlikle değiştirmem. Şu an tek sorunum aletin 5-6 saatte şarj olması, kalan her şey için mükemmel bir tablet bence.

@ lithium

Aynen :) eğer surface canavar gibi gelirse eğer onun için değiştirebilirim. Gerçi onun da uygulaması az olur. Sanırım onun bile ikinci nesilini beklerim:)
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dark dragon 6 yıl
ipad 2 kullanıyorum hala taş gibi aceleye gerek yok
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muratal 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz







Apple, San Jose tiyatrosundaki etkinliğinde sürpriz bir şekilde üçüncü nesil iPad'in bir takım değişikliklerle güçlendirilmiş versiyonu olarak nitelendirilebilecek dördüncü nesil yeni tablet bilgisayarını gün yüzüne çıkardı. Tasarım anlamında yeni iPad'den farklı olmayan dördüncü tablet modeli, firmanın A6X adını verdiği yeni bir yongadan gücünü alıyor. Apple'ın kendi tasarımı olan Swift adlı işlem birimlerinin mevcut olduğu A6X, işlemci ve grafik performansının yanı sıra grafik hesaplama hususunda da A5X'e oranla iki kat artış sağlayacak. 

 

Görüntü stabilizasyonu gibi fonksiyonlar için yeni bir görüntü sinyal işlemcisine yer verilen 2048 x 1536 piksel çzünürlüğe sahip retina ekranlı dördüncü nesil iPad, iki kat daha hızlı Wi-Fi bağlantısı sağlayabilecek ve 8 pinlik yeni Lightning portunu beraberinde getirecek. Ayrıca HD 720p video çekebilen FaceTime HD ile görüntü özellikleri önemli bir iyileştirme alan tablet, yeni 4G LTE iletişim teknolojisi çipi sayesinde Japon KDDI ve kısa süre önce SoftBank'ın satın aldığı Sprint'in bu teknoloji için belirlediği frekanslarla uyumlu olacak ve 10 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak.

 

Üçüncü nesil iPad ile aynı fiyatlandırmaya sahip olan yeni cihazın Wi-Fi destekli 16GB hafızaya sahip sürümü 499$, 4G LTE destekli versiyonu ise; 629$'dan satışa sunulacak. Yeni ürünün çıkış yapmasıyla birlikte yaklaşık 6 ay önce tanıtılan üçüncü iPad'in satışına son verileceği tahmin ediliyor. iPad 4'ün Wi-Fi sürümü 2 Kasım, 4G LTE destekli sürümü Kasım ayının ortalarında tüketiciyle buluşacak.

 





Resmen bir önceki tabletin değerini düşürmek için yapılıyor gibi.
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Lithium 6 yıl
ulan şimdi baktım kamera bile aynı kalmış işlemci ve şarj girişi dışında hiçbir fark yok ya.apple steve den sonra çok kötü yönetilmeye başlandı surface le beraber tablet sektöründe de kan kaybedecek.iphone la ve app store la dikkat etmeli bence.2 ay önceye kadar apple ın bütün cihazlarını alma hayalleri kurarken şimdi iphone dışında hiçbir apple cihazı almamaya karar verdim ki kullandığım iphone 4.iphone 5 te rezaletti bana göre.bir daha apple dışında bir cihaz almam derken büyük konuşmuşum surface i büyük bir heyecanla bekliyorum.nerdesin steve reyiz.
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