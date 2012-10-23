Apple, A6X çipsetli dördüncü nesil 9.7 inçlik iPad modelini duyurdu





Apple, San Jose tiyatrosundaki etkinliğinde sürpriz bir şekilde üçüncü nesil iPad'in bir takım değişikliklerle güçlendirilmiş versiyonu olarak nitelendirilebilecek dördüncü nesil yeni tablet bilgisayarını gün yüzüne çıkardı. Tasarım anlamında yeni iPad'den farklı olmayan dördüncü tablet modeli, firmanın A6X adını verdiği yeni bir yongadan gücünü alıyor. Apple'ın kendi tasarımı olan Swift adlı işlem birimlerinin mevcut olduğu A6X, işlemci ve grafik performansının yanı sıra grafik hesaplama hususunda da A5X'e oranla iki kat artış sağlayacak.

Görüntü stabilizasyonu gibi fonksiyonlar için yeni bir görüntü sinyal işlemcisine yer verilen 2048 x 1536 piksel çzünürlüğe sahip retina ekranlı dördüncü nesil iPad, iki kat daha hızlı Wi-Fi bağlantısı sağlayabilecek ve 8 pinlik yeni Lightning portunu beraberinde getirecek. Ayrıca HD 720p video çekebilen FaceTime HD ile görüntü özellikleri önemli bir iyileştirme alan tablet, yeni 4G LTE iletişim teknolojisi çipi sayesinde Japon KDDI ve kısa süre önce SoftBank'ın satın aldığı Sprint'in bu teknoloji için belirlediği frekanslarla uyumlu olacak ve 10 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak.

Üçüncü nesil iPad ile aynı fiyatlandırmaya sahip olan yeni cihazın Wi-Fi destekli 16GB hafızaya sahip sürümü 499$, 4G LTE destekli versiyonu ise; 629$'dan satışa sunulacak. Yeni ürünün çıkış yapmasıyla birlikte yaklaşık 6 ay önce tanıtılan üçüncü iPad'in satışına son verileceği tahmin ediliyor. iPad 4'ün Wi-Fi sürümü 2 Kasım, 4G LTE destekli sürümü Kasım ayının ortalarında tüketiciyle buluşacak.