Apple, ABD'li bir patent firmasıyla ortaklık yaptı

Teknoloji gündeminin son iki yılı Apple ile Android ürticisi firmaların arasında geçen patent kavgalarına sahne oldu. Her iki taraf için de imaj zedeleyici etkileri olan davaların son dönemdeki duruşmalarında daha çok Apple aleyhine kararlar çıkmaya başladı. Ancak ortaya atılan ilginç bir iddia patent savaşlarında yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor.





Virginia eyaleti kaynaklı Digitude Innovations firmasının geçen hafta ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) RIM, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony, Amazon ve Nokia hakkında patent ihlali başvurusunda bulunması oldukça dikkat çekti. Daha ilginç olan ise başvuruya konu olan iki patentin bir dönem Apple'a aitken şimdi bu firmanın protföyünde olmasıydı.





İşin peşini bırakmayan teknoloji otoriteleri Haziran ayında firmanın ismini gizli tuttuğu bir teknoloji devi ile patent ortaklığı yaptığı duyurunun metnini ele geçirdi. Ardından ITC internet sitesinde Digitude ve Apple arasında lisans anlaşması yapıldığı bilgisi tespit edildi.





Patent ihlaline konu olanların da bulunduğu bir dizi patent ilk olarak Apple tarafından Cliff Island LLC adlı bir firmaya devrediliyor. Sonra da hülle yoluyla Digitude firmasına aktarılıyor. Cliff Island firması araştırıldığında ise Digitude tarafından yapılmış yatırımlar ortaya çıkıyor.





Konu hakkında iki farklı görüş var. Birincisi Apple'ın önemli patentleri Digitude firmasına devrederek patent davalarında bir silah olarak kullanmak istemesi. Ancak Apple rakiplerine sık sık dava açtığı için bu görüş çok tutmuyor.





Diğer görüş ise Apple ve Digitude'nin tüm patentleri ortak olarak kullanmak istemesi. Çünkü Apple'ın kullandığı bazı teknolojiler nedeniyle yine farklı firmalardan patent davaları açılmış durumda. Apple bu dezavantajdan kurtulmak isteyebilir.





İki firma da resmi olarak sorulara bir cevap vermedi. Yapılan ortaklığın teknoloji dünyasına ne gibi etkileri olacağını zaman gösterecek.