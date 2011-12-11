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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, ABD'li bir patent firmasıyla ortaklık yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji gündeminin son iki yılı Apple ile Android ürticisi firmaların arasında geçen patent kavgalarına sahne oldu. Her iki taraf için de imaj zedeleyici etkileri olan davaların son dönemdeki duruşmalarında daha çok Apple aleyhine kararlar çıkmaya başladı. Ancak ortaya atılan ilginç bir iddia patent savaşlarında yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor.

Virginia eyaleti kaynaklı Digitude Innovations firmasının geçen hafta ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) RIM, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony, Amazon ve Nokia hakkında patent ihlali başvurusunda bulunması oldukça dikkat çekti. Daha ilginç olan ise başvuruya konu olan iki patentin bir dönem Apple'a aitken şimdi bu firmanın protföyünde olmasıydı.

İşin peşini bırakmayan teknoloji otoriteleri Haziran ayında firmanın ismini gizli tuttuğu bir teknoloji devi ile patent ortaklığı yaptığı duyurunun metnini ele geçirdi. Ardından ITC internet sitesinde Digitude ve Apple arasında lisans anlaşması yapıldığı bilgisi tespit edildi.

Patent ihlaline konu olanların da bulunduğu bir dizi patent ilk olarak Apple tarafından Cliff Island LLC adlı bir firmaya devrediliyor. Sonra da hülle yoluyla Digitude firmasına aktarılıyor. Cliff Island firması araştırıldığında ise Digitude tarafından yapılmış yatırımlar ortaya çıkıyor.

Konu hakkında iki farklı görüş var. Birincisi Apple'ın önemli patentleri Digitude firmasına devrederek patent davalarında bir silah olarak kullanmak istemesi. Ancak Apple rakiplerine sık sık dava açtığı için bu görüş çok tutmuyor.

Diğer görüş ise Apple ve Digitude'nin tüm patentleri ortak olarak kullanmak istemesi. Çünkü Apple'ın kullandığı bazı teknolojiler nedeniyle yine farklı firmalardan patent davaları açılmış durumda. Apple bu dezavantajdan kurtulmak isteyebilir.

İki firma da resmi olarak sorulara bir cevap vermedi. Yapılan ortaklığın teknoloji dünyasına ne gibi etkileri olacağını zaman gösterecek.


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Virinom 7 yıl en beğenilen
Birinin canı sıkılmış herkese eksiyi basmış.Yaw vallahi anlamıyorum amacınızı ve aldığınız zevki
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danGerfuLL 7 yıl
Apple pazara dahil oldu böyle oldu. 2007'den önce yani Apple pazarda yokken bu kadar çok patent ihlali davası yoktu, olduğunda da masaya oturulup çözülüyordu. Öyle cihaz satışlarının durdurulması gibi bir durumla karşılaşmadım daha önce bu sektörde varsa da ben bilmiyorum. Apple mahalle karısı gibi bıt bıt bıt kafa ütülüyor. Hakkıysa hakkı da arkadaş bu kadar da kafa ütülenmez ki ayar ediyorlar adamı.
Apple pazara dahil oldu böyle oldu. 2007'den önce yani Apple pazarda yokken bu kadar çok patent ihlali davası yoktu, olduğunda da masaya oturulup çözülüyordu. Ö...
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sertacarslan 7 yıl
Yahu, bu apple telefon gelistirmeyi falan biraksin bence. Komple davalara yogunlassin. ip4-ip4s gelisimine bakilinca dava stratejilerindeki gelistirmelerin telefonlarindaki gelistirmelerden daha basarili oldugu goruluyor zaten.
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jibe 7 yıl
Millet eskiden böyle şeyler yoktu diyor. İyide nereden biliyorsunuz olmadığını eskiden yabancı haber kaynaklarınımı takip ediyordunuz da yok diyorsunuz? Eskiden Türkiyede hangi teknoloji sitesinde veya dergisinde bu tür şirket haberleri vardı, reklam,donanım,oyun,tam çözüm ve inceleme yazılarından başka bişiy hatırlamıyorum. Burada atıp tutan arkadaşların ellerinde önemli patentler olsa herkesle paylaşırlardı eminim...
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danGerfuLL 7 yıl jibe
jibe

Millet eskiden böyle şeyler yoktu diyor. İyide nereden biliyorsunuz olmadığını eskiden yabancı haber kaynaklarınımı takip ediyordunuz da yok diyorsunuz? Eskiden Türkiyede hangi teknoloji sitesinde veya dergisinde bu tür şirket haberleri vardı, reklam,donanım,oyun,tam çözüm ve inceleme yazılarından başka bişiy hatırlamıyorum. Burada atıp tutan arkadaşların ellerinde önemli patentler olsa herkesle paylaşırlardı eminim...

Kardeşim olay benim patentimin meselesi değil ayrıca benim patentle de işim olmaz, bir mobil kullanıcı olarak yorum yapıyorum bunu idrak edebilmelisin. Mobil platformda her firmanın patenti var; ama Apple kadar yaygara çıkaran firma yok. Adamlar 4 senedir cihaz çıkarıyor bu 5. seneleri olacak, patent nedeniyle bu kadar agresif tutum sergileyen başka bir firmaya denk gelmedim. Dün bir bugün iki adamların patent nedeniyle dava etmedikleri firma kalmadı.

Daha öncede patent davaları nedeniyle haberler okuduğumu hatırlıyorum.(Bu forumdamı yoksa başka bir yerdemi onu hatırlamıyorum.) Yalnız o zaman ahlak anlayışı vardı firmalar otururlardı masaya anlaşırlardı ondan sonra ödenecek meblanın haberini okurdum. Yani işin kısası fazla emin olma.


Düzenleme:

Örnek teşkil etsin.

computerworld.com.tr/...

digitaltrends.com/...
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waltran 7 yıl
patent firmasıyla ortaklığa giriyor daha neler göreceğiz bakalım, böyle rekabet mi olur arkadaş...
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mcff 7 yıl
Apple, ticarette agresif bir tutum sergiliyor, bunu yanlıs algılamasın kimse, agresif olmanın riski cok buyuktur. piyasada agresif tutum sergileyen bircok basarılı firma var; ornek olarak vodafone.

apple bu tutumuysa buyuk risklere giriyor ama kazanclı cıkma ihtimalini de dusunun...
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Firaristt 7 yıl
iPod'um varken ne güzel Apple ürünü almak için can atardım, ne güzeldi o zamanlar. Ne zaman iPhone çıktı ne zaman bu oyunbozanlığı yapmaya başladı Apple'dan git gide soğudum. Eskiden bütün telefonlar benziyordu ama kimse çıkıpta hoop kardeş sen benim patentleri ihlal etmişsin canını okurum senin demiyordu, otururlar masaya "insan" gibi anlaşmalarını yaparlardı. Apple bir şeyleri geliştirip sununca ona da rakip çıkarsa hemen yaygara koparıyor. Hakkınsa zaten alacaksın, hakkın değilse de çirkeflik yapmayacaksın. Otur masaya anlaşmanı yap alacağın varsa al, vereceğin varsa ver olayı kapat. Sektörün ehli olmuş isimlere çamur atarsan onlar da sana saldıracak aynı şekilde.Etkiye tepki...Sırf bir firma yüzünden insanları bir birine düşüren bir firma öyle veya böyle batacaktır.Evet kaliteli ürünler yapıyor ama insanları da kullanıyor bu da bir gerçek. zamanında ilk iPod'umu aldığımda çok sevinmiştim Apple aldım diye, çünkü o zamanlar şimdiki gibi iPhonedu davaydı oydu buydu pek yoktu. Şu davalar, fanatikler yüzünden hayranı olduğum firmadan soğudum ya ne desem boş. Firmayı sevmek var fanatiği olmak var. Arada fark var. Samsung'u,Asus'u intel'i severim ama hepsinden önce cebime, alacağım desteğe ve beklentime bakarım...Aynı hizmeti aynı ürünü daha ucuza alacaksam fazla para verip keklenmeye hiç niyetim yok...Birisi gelir iPhone der diğeri Galaxy der diğeri Nokia başka birisi başka bir şey sonra bir bakmışsınız hepsi bir birine girmiş. Bende diyorum ki beklentim, alacağım hizmet ve cebimdeki para...Apple böyle gideceğie batmasını yeğlerim. Hiç değilse milletin tartışmaları biter de kafamız rahat olur.Bir de bu dava işlerini başka bir firma üzerinden yapmaya başlamış ya daha ne olsun. Tecrübelenmiş bu konuda...Samsung Google firmalardaki patentler olduktan sonra isteseler Apple da kalmaz diğer bir çok firma da. İsim vermeyeyim ama neden hala çakma iPhone'lar üretiliyor? Samsung benzerini yapar, elin oğlu birebir kopyasını yapar ama dava Samsung'a açılır...
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BlackeR 7 yıl
apple almayız olur biter ,nedir bu apple sevgisi anlamış değilim. en nefret ettiğim firmadır kendileri.
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Rubisco 7 yıl
Patent olaylarının Apple ile alakası yok. Patent sektörü çok büyük bi sektör, ve çok pis bi sektör, aynı teknoloji ile ilgili her alanda olduğu gibi. Amerikan Patent Ofisinin olur olmaz saçma sapan şeylere olur diyip patent vermesi bi olay, firmaların NDAlar ile teknolojiler üretip yayıp sonra herkezin tepesine çullanması bambaşka bi olay. Hani yetenek avcıları olur giderler dolaşırlar faln bakarlar bu herifte iş var şundan şuraya satarsak şu kadar kar ederiz derler, hatta bunun ileri versiyonları bunu şirket olarak yapar tek bi spor dalında değil, patent işi de bunun gibi ama çok daha gelişmişi. Bunu yetenek avcılığı işini spor dışında mühendis mimar avukat finans uzmanı analizci vs. vs. için yapan beyin avcıları faln da var onlar da acaip bi sektör. Patent sektörü de bunun gibi, işten anlayan adamlar bi araya gelip belli sermaye ile bişeyler çeviriyolar alıolar satıolar, NDA lar yapılıo milletin tepesine çökülüyo, annaşmaya varılıyo. Yeni dünya düzeni böyle işliyor, işin temelinde değişiklik yapılamayacağı için çok uzun süre böyle devam edicek hemde artarak.
Bunlardan büyük firmalar da zarar görüyor yada anlaşmaya varmak zorunda kalıyorlar, Intel faln gibi yani.Transmetaya dünyanın parasını bayıldılardı zamanında. Adamların yıllık 44 milyon$ karları varken Intelden 250milyon $ para düdüklediler, kendilerine ait 10 tane patentin ihlali faln faln diye.
Lafım odur ki bu tür hikayeleri bilmemneleri faln çok görürüz ileride.
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MrHxor 7 yıl
Apple yapar (L)
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OverClocK1ng 7 yıl
Herkese + basıp sayfayı kurtardım..
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smart1978 7 yıl
Apple her konuda öncü.. Patent firmasına ortak olması son nokta...
Düzen böyleyse büyük firmalarda başka patent firması ortak olur, alır veya kurar!...
Apple zıvanadan çıktı... Steve Jobs gitti yerine çakallar kurtlar geldi...
Patent sürtüşmeleri bizim gibi tüketicilere de ciddi ciddi yansımakta...
Apple rakiplerinin rekabet etmesini istemiyor neymiş patent ihlali!... Yersen.. Apple belli ki bundan sonra YEDİRECEK!... Rezalet... Apple gerçekten haklı olduğu kısımlar var ama son açıklama kare şeklinde ürün çıkartmayın sade kasa olmasın karışık olsun diye rakibine gözdağı veren Apple da rezil olmuştu bu haber ile daha da rezil oluyor...
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence Apple bunu yaptı çünkü her firmaya patent davası açması insanları kendisinden uzaklaştırıyordu. Bunu yaparak firmaya dedi ki: "Patentleri sana vereyim. Davayı sen aç. Böylece Apple'ın adı olaya karışıp insanlarda negatif imaj uyandırmasın. Davayı kazanırsan sana da iyi bir pay veririm. Bundan sonraki tüm davaları da sana devrederim. Sürekli gelirin olur."
Bence böyle demiştir. Hatta firmaya gizlice ortak olmuş veya satın almış ta olabilir. Çok akıllıca bir strateji. Yoksa Apple niye kendi patentini başka firmaya versin ki?
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teksalih 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bence Apple bunu yaptı çünkü her firmaya patent davası açması insanları kendisinden uzaklaştırıyordu. Bunu yaparak firmaya dedi ki: "Patentleri sana vereyim. Davayı sen aç. Böylece Apple'ın adı olaya karışıp insanlarda negatif imaj uyandırmasın. Davayı kazanırsan sana da iyi bir pay veririm. Bundan sonraki tüm davaları da sana devrederim. Sürekli gelirin olur."

Bence böyle demiştir. Hatta firmaya gizlice ortak olmuş veya satın almış ta olabilir. Çok akıllıca bir strateji. Yoksa Apple niye kendi patentini başka firmaya versin ki?



millet steve ölmedi kılık değiştirmiş aha buldum
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