Apple, ABD'li bir patent firmasıyla ortaklık yaptı

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Teknoloji gündeminin son iki yılı Apple ile Android ürticisi firmaların arasında geçen patent kavgalarına sahne oldu. Her iki taraf için de imaj zedeleyici etkileri olan davaların son dönemdeki duruşmalarında daha çok Apple aleyhine kararlar çıkmaya başladı. Ancak ortaya atılan ilginç bir iddia patent savaşlarında yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor.
Virginia eyaleti kaynaklı Digitude Innovations firmasının geçen hafta ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) RIM, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony, Amazon ve Nokia hakkında patent ihlali başvurusunda bulunması oldukça dikkat çekti. Daha ilginç olan ise başvuruya konu olan iki patentin bir dönem Apple'a aitken şimdi bu firmanın protföyünde olmasıydı.
İşin peşini bırakmayan teknoloji otoriteleri Haziran ayında firmanın ismini gizli tuttuğu bir teknoloji devi ile patent ortaklığı yaptığı duyurunun metnini ele geçirdi. Ardından ITC internet sitesinde Digitude ve Apple arasında lisans anlaşması yapıldığı bilgisi tespit edildi.
Patent ihlaline konu olanların da bulunduğu bir dizi patent ilk olarak Apple tarafından Cliff Island LLC adlı bir firmaya devrediliyor. Sonra da hülle yoluyla Digitude firmasına aktarılıyor. Cliff Island firması araştırıldığında ise Digitude tarafından yapılmış yatırımlar ortaya çıkıyor.
Konu hakkında iki farklı görüş var. Birincisi Apple'ın önemli patentleri Digitude firmasına devrederek patent davalarında bir silah olarak kullanmak istemesi. Ancak Apple rakiplerine sık sık dava açtığı için bu görüş çok tutmuyor.
Diğer görüş ise Apple ve Digitude'nin tüm patentleri ortak olarak kullanmak istemesi. Çünkü Apple'ın kullandığı bazı teknolojiler nedeniyle yine farklı firmalardan patent davaları açılmış durumda. Apple bu dezavantajdan kurtulmak isteyebilir.
İki firma da resmi olarak sorulara bir cevap vermedi. Yapılan ortaklığın teknoloji dünyasına ne gibi etkileri olacağını zaman gösterecek.
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Kardeşim olay benim patentimin meselesi değil ayrıca benim patentle de işim olmaz, bir mobil kullanıcı olarak yorum yapıyorum bunu idrak edebilmelisin. Mobil platformda her firmanın patenti var; ama Apple kadar yaygara çıkaran firma yok. Adamlar 4 senedir cihaz çıkarıyor bu 5. seneleri olacak, patent nedeniyle bu kadar agresif tutum sergileyen başka bir firmaya denk gelmedim. Dün bir bugün iki adamların patent nedeniyle dava etmedikleri firma kalmadı.
Daha öncede patent davaları nedeniyle haberler okuduğumu hatırlıyorum.(Bu forumdamı yoksa başka bir yerdemi onu hatırlamıyorum.) Yalnız o zaman ahlak anlayışı vardı firmalar otururlardı masaya anlaşırlardı ondan sonra ödenecek meblanın haberini okurdum. Yani işin kısası fazla emin olma.
Düzenleme:
Örnek teşkil etsin.
computerworld.com.tr/...
digitaltrends.com/...
apple bu tutumuysa buyuk risklere giriyor ama kazanclı cıkma ihtimalini de dusunun...
Bunlardan büyük firmalar da zarar görüyor yada anlaşmaya varmak zorunda kalıyorlar, Intel faln gibi yani.Transmetaya dünyanın parasını bayıldılardı zamanında. Adamların yıllık 44 milyon$ karları varken Intelden 250milyon $ para düdüklediler, kendilerine ait 10 tane patentin ihlali faln faln diye.
Lafım odur ki bu tür hikayeleri bilmemneleri faln çok görürüz ileride.
Düzen böyleyse büyük firmalarda başka patent firması ortak olur, alır veya kurar!...
Apple zıvanadan çıktı... Steve Jobs gitti yerine çakallar kurtlar geldi...
Patent sürtüşmeleri bizim gibi tüketicilere de ciddi ciddi yansımakta...
Apple rakiplerinin rekabet etmesini istemiyor neymiş patent ihlali!... Yersen.. Apple belli ki bundan sonra YEDİRECEK!... Rezalet... Apple gerçekten haklı olduğu kısımlar var ama son açıklama kare şeklinde ürün çıkartmayın sade kasa olmasın karışık olsun diye rakibine gözdağı veren Apple da rezil olmuştu bu haber ile daha da rezil oluyor...
Bence böyle demiştir. Hatta firmaya gizlice ortak olmuş veya satın almış ta olabilir. Çok akıllıca bir strateji. Yoksa Apple niye kendi patentini başka firmaya versin ki?
millet steve ölmedi kılık değiştirmiş aha buldum
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