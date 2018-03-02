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Apple AirPods gelecekte sağlık durumunuzu takip edebilir

Yakınlarda keşfedilen bir patent, Apple'ın kablosuz kulaklığını sağlık sensörleriyle dontmayı planladığını ortaya koydu. AirPods böylece biyometrik ölçümler yapabilecek yetenekler kazanacak.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde fitness ve sağlık ölçümünün en popüler yöntemlerinden biri de bunu fitness takipçileri veya akıllı saatler aracılığıyla yapmak oldu. Bununla birlikte Apple'ın gelecekte AirPods'u belirli fitness izleme yetenekleri kazanmasını sağlayacak sağlık sensörleri ile donatmayı planladığı ortaya çıktı.
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Cupertino merkezli teknoloji devi "Bir veya daha fazla biyometrik sensörle yapılandırılmış kulak içi kulaklıklar" ile ilgili bir patent başvurusunda bulunmuş durumda. Patentle ilgili bilgilerin yer aldığı belgede "Biyometrik sensörlerden en az bir tanesi biyometrik ölçümler yapmak için tragusun bir bölümüne bastıracak şekilde yapılandırılmıştır" yazıyor.

Jabra ve Dash böyle kulaklıklara sahipler

Apple eğer böyle bir kulaklık çıkarmaya karar verirse bunu yapan ilk şirket olmayacak. Jabra ve Dash gibi şirketler zaten kalp atış hızı, VO2 Max ve benzeri şeyleri ölçebilecek kapasitede sağlık izleme yetenekleri sunan kulaklıklar çıkarmış durumdalar. Apple'ın bu fikri gerçek bir ürüne dönüştürüp dönüştürmeyeceğini ise zaman gösterecek.

http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=1&docid=20180063621&IDKey=5D782C9C447F&HomeUrl=http%3A%2F%2Fappft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPG01%2526p%3D1%2526u%3D%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D20180063621.PGNR.%2526OS%3D%2526RS%3D Yorum Yaz
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MHEC 1 yıl
Apple fanboyları damlamış.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Samsung fanboyları da gelmiş
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sniper23 1 yıl Barni Moloztaş
Bir 100$ da benden gelsin.
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Xtrud 1 yıl
Hayat kurtardı diye osuruktan haberleri de dönecek çıkarsa klasik...
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