Hi-fi ses tutkunları için geliştirilen bu kulaklık, 13 adet sürücüye ve titanyum gövdeye sahip

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Tam Boyutta Gör Hi-fi ses firması Fiio, amiral gemisi kulak içi kulaklığını duyurdu. FX17 isimli kulaklık, üst düzey titanyum gövdesinde 3 farklı sürücü türü ve her bir kulaklıkta toplam 13 sürücüyle ses tutkunları için en iyisini vadediyor.

Fiio FX17 özellikleri

Elektrostatik bir sürücü, 50 kHz'e kadar olağanüstü yüksek frekans sunmakla birlikte, nispeten düşük hassasiyetle (99 dB/mW) çalışıyor. FX17 tasarımında hassasiyeti artırmak için Fiio, 6 kHz'nin üzerindeki ses frekanslarında işlerini yaparken daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla her kulaklıkta 8 elektrostatik üniteye yer vermiş.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Knowles ile iş birliği içinde geliştirilen 4 özel dengeli armatür sürücüye de yer verilmiş. Bu sürücüler ikiye bölünmüş durumda: Bir kısmı orta frekansları yönetirken, arka tarafta yer alan akustik havalandırma delikleri sayesinde orta frekans armatür sürücüsü için daha fazla ses enerjisi rezervi sağlanıyor. Diğer kısım ise daha yüksek frekanslara çıkıyor ve sonuç olarak, daha yoğun midler ve daha şeffaf bir ses elde ediliyor.

FX17'nin dinamik sürücüsü ise hafif ancak sağlam bir lityum-magnezyum alaşımlı diyaframa sahip. Bu sayede önemli ölçüde azaltılmış içsel frekans rezonansı ve bozulm" sağlanıyor. Bozulma oranı %0,2'yi aşmıyor ve gerçek anlamda temiz bir ses elde ediliyor. Fiio'nun süper otomobil turbolarından ilham alan patentli S.Turbo ses tüpü sistemi, bas frekanslarını güçlendirirken, istenmeyen orta ve yüksek frekansları filtreleyerek daha pürüzsüz bir geçiş sağlıyor.

Kalabalık içinde tek bir kişinin duyabileceği ses geliştirildi 1 gün önce eklendi

Ses odası içindeki hava akışı, ön ve arka taraf arasındaki dengeyi mükemmelleştirmek için optimize edilmiş. Şirket ayrıca, çift sistemli beş yönlü çapraz geçiş tasarımının düzgün bir frekans eğrisi ve düz bir empedans eğrisi için özel olarak ayarlandığını söylüyor.

Bu çoklu sürücü sistemi, tek bir bloktan işlenen ve elle cilalanan titanyum bir kasa içerisinde yer alıyor. 8 tel örgü içerisinde yer alan toplam 360 telli kablo, farklı malzemelerin sunduğu güçlerden yararlanmak için altın, gümüş ve bakırın birlikte örülmesiyle oluşturulmuş. Kablonun ucu, üç değiştirilebilir fişle kullanılabiliyor: 32-bit/384 kHz'e kadar yüksek çözünürlüklü PCM formatlarında oynatma sağlayan yerleşik DSP kod çözücülü USB-C, 3,5 mm tek uçlu bağlantı ve 4,4 mm dengeli bağlantı.

Tam Boyutta Gör USB üzerinden dinleyenler ayrıca 8 bantlı parametrik ekolayzır ve Fiio Kontrol uygulaması veya web arayüzü aracılığıyla sesi tercihlerine göre ayarlayabiliyor. FX17 kulak içi monitörler, en iyi konforu ve ses imzasını sunmak için farklı boyutlarda 22 çift kulak ucu ile birlikte geliyor. Ayrıca, üzerinde kazınmış ve numaralandırılmış bir hatıra plakası da kutuya dahil.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu mobil Hi-fi ses deneyimi ucuza mâl olmuyor. FX17 kulak içi kulaklık, 14 Nisan'dan itibaren uluslararası pazarda 1.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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