Hi-fi ses tutkunları için geliştirilen bu kulaklık, 13 adet sürücüye ve titanyum gövdeye sahip

Fiio FX17 özellikleri
Elektrostatik bir sürücü, 50 kHz'e kadar olağanüstü yüksek frekans sunmakla birlikte, nispeten düşük hassasiyetle (99 dB/mW) çalışıyor. FX17 tasarımında hassasiyeti artırmak için Fiio, 6 kHz'nin üzerindeki ses frekanslarında işlerini yaparken daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla her kulaklıkta 8 elektrostatik üniteye yer vermiş.
FX17'nin dinamik sürücüsü ise hafif ancak sağlam bir lityum-magnezyum alaşımlı diyaframa sahip. Bu sayede önemli ölçüde azaltılmış içsel frekans rezonansı ve bozulm" sağlanıyor. Bozulma oranı %0,2'yi aşmıyor ve gerçek anlamda temiz bir ses elde ediliyor. Fiio'nun süper otomobil turbolarından ilham alan patentli S.Turbo ses tüpü sistemi, bas frekanslarını güçlendirirken, istenmeyen orta ve yüksek frekansları filtreleyerek daha pürüzsüz bir geçiş sağlıyor.
Ses odası içindeki hava akışı, ön ve arka taraf arasındaki dengeyi mükemmelleştirmek için optimize edilmiş. Şirket ayrıca, çift sistemli beş yönlü çapraz geçiş tasarımının düzgün bir frekans eğrisi ve düz bir empedans eğrisi için özel olarak ayarlandığını söylüyor.
Bu çoklu sürücü sistemi, tek bir bloktan işlenen ve elle cilalanan titanyum bir kasa içerisinde yer alıyor. 8 tel örgü içerisinde yer alan toplam 360 telli kablo, farklı malzemelerin sunduğu güçlerden yararlanmak için altın, gümüş ve bakırın birlikte örülmesiyle oluşturulmuş. Kablonun ucu, üç değiştirilebilir fişle kullanılabiliyor: 32-bit/384 kHz'e kadar yüksek çözünürlüklü PCM formatlarında oynatma sağlayan yerleşik DSP kod çözücülü USB-C, 3,5 mm tek uçlu bağlantı ve 4,4 mm dengeli bağlantı.
Tahmin edebileceğiniz gibi, bu mobil Hi-fi ses deneyimi ucuza mâl olmuyor. FX17 kulak içi kulaklık, 14 Nisan'dan itibaren uluslararası pazarda 1.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Kaynakça https://newatlas.com/wearables/fiio-fx17-in-ear-monitors-13-drivers-titanium/ https://www.fiio.com/fx17 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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