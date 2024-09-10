Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın It's Glowtime etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru

    Apple'ın It's Glowtime etkinliğinin yankıları sürmeye devam ediyor. iPhone 16 serisi, Apple Watch, Airpods ve daha fazlası. İşte Apple'ın son etkinliğinden öne çıkanlar.
    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör
    Apple'ın "It's Glowtime" etkinliği yeni sona erdi. iPhone 16 bugünkü gösterinin ana konusu olsa da Apple'ın paylaşacağı birkaç duyurusu daha vardı. Bunların arasında Apple Watch ve AirPods serilerine eklenen heyecan verici yeni ürünler de vardı.

    iPhone 16'ya iki yeni düğme eklendi

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 Pro'nun Action Button'ını devralmanın yanı sıra, iPhone 16 ve 16 Plus artık fotoğraf ve video çekmek ve ayarları düzenlemek için kullanabileceğiniz kullanışlı yeni bir DSLR benzeri düğmeyle donatıldı.

    Ayrıca, Apple Vision Pro'da görüntüleme için mekansal video kaydını destekleyen üst üste yerleştirilmiş arka kameralara sahip. iPhone 16, cihaza gelen yeni AI özelliklerini idare etmek için daha hızlı bir A18 işlemciye sahip.

    iPhone 16 Pro'nun daha büyük ekranları ve daha iyi kameraları var

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    iPhone 16 Pro ve Pro Max, biraz daha büyük ekranlarla geliyor. Temel Pro modeli 6,3 inç ekrana (6,1 inç yerine) sahipken, Pro Max 6,9 inç ekrana (6,7 inç yerine) sahip. Temel iPhone 16 gibi, Pro serisi de yeni yakalama düğmesiyle geliyor.

    Ayrıca, Apple'a göre Pro Max versiyonu "şimdiye kadarki en iyi iPhone pil ömrüne" sahip olan yükseltilmiş bir A18 Pro çipine sahip olacak. Geçtiğimiz yılın modelinin aksine, her iki telefon da (sadece Pro Max değil) aynı 5x telefoto kameraya, yükseltilmiş 48 megapiksel ultra geniş sensöre ve 48 MP füzyon kameraya sahip oluyor.

    iPhone 16 görsel zekaya kavuşuyor

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    Apple'ın önümüzdeki ay İngilizce olarak beta olarak piyasaya süreceği yeni AI özellikleri tüm iPhone 16 modellerinde kullanılabilecek. Bu özellikler arasında kitaplığınızdaki resimleri tanımlayarak arama ve özel emoji oluşturma yeteneği yer alıyor.

    Ancak Apple, iPhone 16'nın Kamera Kontrol düğmesini, fotoğrafını çektiğiniz şeyleri otomatik olarak arayacak olan Görsel Zeka adlı yeni bir özellik ile donatıyor. Ayrıca, bir konser posterinin fotoğrafını çekmek ve takviminize kolayca eklemek gibi eylemler gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.

    Watch Series 10 daha büyük bir ekran ve daha ince bir profille geliyor

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    Apple Watch Series 10, şimdiye kadarki en ince profile sahip ve Apple'ın açılı olarak bakıldığında yüzde 40'a kadar daha parlak olduğunu söylediği daha büyük geniş açılı OLED ekrana sahip. Ayrıca uyurken solunum bozukluklarını ölçerek uyku apnesi belirtilerini tespit edebiliyor. Yeni saat ayrıca dahili bir derinlik ve su sıcaklığı sensörüne sahip.

    Apple Watch Ultra yeni saten siyah kaplamayla geliyor

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    Watch Ultra bu etkinlikte herhangi bir önemli güncelleme almadı ancak Apple şık saten siyah bir kaplamanın yanı sıra Apple'ın "korozyona dayanıklı titanyumdan yapılmış ve tüplü dalış için tasarlanmış" dediği titanyum Milanese Loop kayışını duyurdu.

    Yeni nesil AirPods daha iyi ses ve ANC sunuyor

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    Apple sonunda daha iyi ses kalitesi sağlayan yeni bir H4 çipiyle gelen AirPods 4'ü tanıttı. Apple, açık kulak tasarımıyla yeni kulaklıkların şimdiye kadarki "en konforlu AirPods" olduğunu söylüyor. Ayrıca ses izolasyonu ve şeffaflık modu gibi faydalı özelliklerle birlikte geliyorlar.

    Hoparlörlü daha küçük bir USB-C uyumlu şarj kutusu da tanıtıldı böylece Find My uygulamasıyla onları bulmaya çalıştığınızda ses çıkarmalarını sağlanacak. Apple ayrıca yeni nesil AirPods'lara aktif gürültü engelleme özelliğini de getiriyor ancak daha pahalı olacaklar. Daha ucuz AirPods modeli 129 dolara mal olurken, ANC'li versiyonu 179 dolara mal oluyor.

    AirPods Pro 2 yakında işitme cihazı olacak

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    Apple, bu yılın ilerleyen zamanlarında AirPods Pro 2'yi reçetesiz bir işitme cihazı olarak satışa sunacak. Apple, AirPods Pro 2'de işitmeyi korumak için tasarlanmış bir özellik ve klinik düzeyde bir işitme testi de dahil olmak üzere işitme odaklı birkaç özellik daha sunuyor. Bu özellikler bu sonbaharda 100'den fazla ülke ve bölgede ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak.

    AirPods Max'te USB-C şarjı da var

    Apple'ın iPhone 16 etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru Tam Boyutta Gör

    Apple, AirPods Max'in yeni versiyonunu duyurdu ve kulaklıklar sonunda Lightning portundan kurtuluyor. USB-C kullanacak yeni versiyona farklı renk seçenekleri eklendi. Apple ayrıca AirPods Max'in yaklaşan iOS 18 yazılım güncellemesiyle Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteğine kavuşacağını söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 18 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 19 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klimayı açınca araba tekliyor toyota chr 1.2 turbo yorum bebek kum yerse ne olur sim kart seri numarasından telefon numarası öğrenme günde kaç şınav çekilmeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız