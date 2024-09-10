Apple'ın It's Glowtime etkinliği tamamlandı: İşte en önemli 8 duyuru

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Tam Boyutta Gör Apple'ın "It's Glowtime" etkinliği yeni sona erdi. iPhone 16 bugünkü gösterinin ana konusu olsa da Apple'ın paylaşacağı birkaç duyurusu daha vardı. Bunların arasında Apple Watch ve AirPods serilerine eklenen heyecan verici yeni ürünler de vardı.

iPhone 16'ya iki yeni düğme eklendi

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iPhone 15 Pro'nun Action Button'ını devralmanın yanı sıra, iPhone 16 ve 16 Plus artık fotoğraf ve video çekmek ve ayarları düzenlemek için kullanabileceğiniz kullanışlı yeni bir DSLR benzeri düğmeyle donatıldı.

Ayrıca, Apple Vision Pro'da görüntüleme için mekansal video kaydını destekleyen üst üste yerleştirilmiş arka kameralara sahip. iPhone 16, cihaza gelen yeni AI özelliklerini idare etmek için daha hızlı bir A18 işlemciye sahip.

iPhone 16 Pro'nun daha büyük ekranları ve daha iyi kameraları var

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iPhone 16 Pro ve Pro Max, biraz daha büyük ekranlarla geliyor. Temel Pro modeli 6,3 inç ekrana (6,1 inç yerine) sahipken, Pro Max 6,9 inç ekrana (6,7 inç yerine) sahip. Temel iPhone 16 gibi, Pro serisi de yeni yakalama düğmesiyle geliyor.

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 18 sa. önce eklendi

Ayrıca, Apple'a göre Pro Max versiyonu "şimdiye kadarki en iyi iPhone pil ömrüne" sahip olan yükseltilmiş bir A18 Pro çipine sahip olacak. Geçtiğimiz yılın modelinin aksine, her iki telefon da (sadece Pro Max değil) aynı 5x telefoto kameraya, yükseltilmiş 48 megapiksel ultra geniş sensöre ve 48 MP füzyon kameraya sahip oluyor.

iPhone 16 görsel zekaya kavuşuyor

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Apple'ın önümüzdeki ay İngilizce olarak beta olarak piyasaya süreceği yeni AI özellikleri tüm iPhone 16 modellerinde kullanılabilecek. Bu özellikler arasında kitaplığınızdaki resimleri tanımlayarak arama ve özel emoji oluşturma yeteneği yer alıyor.

Ancak Apple, iPhone 16'nın Kamera Kontrol düğmesini, fotoğrafını çektiğiniz şeyleri otomatik olarak arayacak olan Görsel Zeka adlı yeni bir özellik ile donatıyor. Ayrıca, bir konser posterinin fotoğrafını çekmek ve takviminize kolayca eklemek gibi eylemler gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Watch Series 10 daha büyük bir ekran ve daha ince bir profille geliyor

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Apple Watch Series 10, şimdiye kadarki en ince profile sahip ve Apple'ın açılı olarak bakıldığında yüzde 40'a kadar daha parlak olduğunu söylediği daha büyük geniş açılı OLED ekrana sahip. Ayrıca uyurken solunum bozukluklarını ölçerek uyku apnesi belirtilerini tespit edebiliyor. Yeni saat ayrıca dahili bir derinlik ve su sıcaklığı sensörüne sahip.

Apple Watch Ultra yeni saten siyah kaplamayla geliyor

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Watch Ultra bu etkinlikte herhangi bir önemli güncelleme almadı ancak Apple şık saten siyah bir kaplamanın yanı sıra Apple'ın "korozyona dayanıklı titanyumdan yapılmış ve tüplü dalış için tasarlanmış" dediği titanyum Milanese Loop kayışını duyurdu.

Yeni nesil AirPods daha iyi ses ve ANC sunuyor

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Apple sonunda daha iyi ses kalitesi sağlayan yeni bir H4 çipiyle gelen AirPods 4'ü tanıttı. Apple, açık kulak tasarımıyla yeni kulaklıkların şimdiye kadarki "en konforlu AirPods" olduğunu söylüyor. Ayrıca ses izolasyonu ve şeffaflık modu gibi faydalı özelliklerle birlikte geliyorlar.

Hoparlörlü daha küçük bir USB-C uyumlu şarj kutusu da tanıtıldı böylece Find My uygulamasıyla onları bulmaya çalıştığınızda ses çıkarmalarını sağlanacak. Apple ayrıca yeni nesil AirPods'lara aktif gürültü engelleme özelliğini de getiriyor ancak daha pahalı olacaklar. Daha ucuz AirPods modeli 129 dolara mal olurken, ANC'li versiyonu 179 dolara mal oluyor.

AirPods Pro 2 yakında işitme cihazı olacak

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Apple, bu yılın ilerleyen zamanlarında AirPods Pro 2'yi reçetesiz bir işitme cihazı olarak satışa sunacak. Apple, AirPods Pro 2'de işitmeyi korumak için tasarlanmış bir özellik ve klinik düzeyde bir işitme testi de dahil olmak üzere işitme odaklı birkaç özellik daha sunuyor. Bu özellikler bu sonbaharda 100'den fazla ülke ve bölgede ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak.

AirPods Max'te USB-C şarjı da var

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Apple, AirPods Max'in yeni versiyonunu duyurdu ve kulaklıklar sonunda Lightning portundan kurtuluyor. USB-C kullanacak yeni versiyona farklı renk seçenekleri eklendi. Apple ayrıca AirPods Max'in yaklaşan iOS 18 yazılım güncellemesiyle Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteğine kavuşacağını söyledi.

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