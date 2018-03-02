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İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti

AnandTech tarafından yapılan performans testinde Exynos 9810'lu Samsung Galaxy S9, hem A11 Bionic çipli iPhone X'un hem de iki yaşındaki iPhone 7'nin gerisinde kaldı...
1 yıl
11,3b
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79
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtıldığında hemen piyasadaki diğer modellerle kıyaslanmaya başlar. Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerinde de durum farklı olmadı.
Cihazlar, Apple'ın Animoji'sini bir başka seviyeye taşıyan yeniden tasarlanmış kameraları ile övülüyor. AnandTech tarafından yapılan testlerde ortaya çıkan benchmark sonuçları ise Galaxy S9'un performans açısından ne durumda olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S9"
Web sitesinin Exynos 9810 çalıştıran bir Galaxy S9'u test ettiğini belirtelim. Yonga setinin Apple'ın piyasadaki mevcut üst düzey cihazları iPhone X ve iPhone 8'e güç veren A11 Bionic çipi tarafından kolayca alt edildiğini görüyoruz. Dahası, iki yıllık iPhone 7 (Apple A10) bile bazı Geekbench testlerinde Galaxy S9'u geçmeyi başarıyor.
İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti

Samsung: Demo yazılımla çalışan cihazdan kaynaklanabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung sözcüsü AnandTech'e verdiği demeçte gönderilen S9 birimlerinin, Mobil Dünya Kongresi için demo firmware çalıştırdığını ve optimize edilmemiş olabileceğini söyledi.
Ayrıca şirketin Snapdragon 845 destekli varyantla eşleşmesi için Galaxy S9 Exynos varyantının performansını "ayarlamayı" planladığı biliniyor. Ancak bazı testlerde Exynos 9810'un Snapdragon 845'den daha kötü performans gösterdiğini görüyoruz.
Umarız bu durum şirket yetkilisinin de belirttiği gibi optimizasyondan kaynaklanıyordur ve müşterilere gönderilen cihazlar çok daha iyi performans gösterir.

https://www.anandtech.com/show/12478/exynos-9810-handson-awkward-first-results Yorum Yaz
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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Ferrainin çıkamadığı tepelik toprak araziyi, traktör çok rahat çıkar.
Herşey hız degildir.
4 Yanıt Yanıtla +100
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V4LKyR 1 yıl
Bunu telefona neden mal ediyorsunuz? İşlemci karşılaştırması neden yapmıyorsunuz?
Snapdragon 845, Apple A11 ve A10X'den yavaş falan dense daha doğru olmaz mı? Bakın Anandtech'de böyle yapmış zaten, o tabloda Samsung S9 veya iPhone 7 falan yazıyor mu?
Bence yanlış bir haber.
Bunu telefona neden mal ediyorsunuz? İşlemci karşılaştırması neden yapmıyorsunuz?Snapdragon 845, Apple A11 ve A10X'den yavaş falan dense daha doğru olmaz mı...
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interwap 1 yıl
İşlemci piyasası Apple'ın 2 yıl gerisinden geliyor.
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AlicanNalbat 1 yıl
Şaşırdık mı ? Hayır.
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ezicioyuncu 1 yıl
Gerçeğe gelelim ki suan i7 plus kullaniyorum telefondan asiri tiksiniyorum artik. 2011 den beri iphone 4 ile bu maceraya girdim 7ye kadar hepsini kullandim ancak yeter. Telefon zivanadan cikiyor bazen kilit tusuna basiyorum telefon donuyor. Sarji ios11 den sonra çiftetelli oynuyor. İlk defa samsung alip bu siralamayi bozacagim
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dobrasam 1 yıl
Samsung artık kendi işletim sistemini faaliyete geçirmesi gerekiyor
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serty23 1 yıl
Tek çekirdekte apple her zaman iyidir ama biraz önce s9+ile iphone x hız testini izledim s9 coğu uygulama ve oyunda daha hızlı çalışmakta , iphone x in hızlı olduğu uygulamalar var oyunlarda ama 60/40 gibi bi üstünlük gördüm s9 tarafına , sentetik testlere bakıp çöp yazanlara duyrulur ...
youtu.be/...
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merfarukkk 1 yıl
Benim mi6 tek çekirdek performansı iphone 5s den düşük Apple bu konuda çok iyi bunu zaten kimse inkar etmez edemez fakat çok çekirdek ile farkı kapatıp iphone 7 i geçiyor 3 te 1 fiyatına aynı performans ve stabillik varken Niye alayım ki ayphonu ?
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DnyL 1 yıl
Iphone 7 ve Apple urunlerini övmek, fanboyluk yapmak, apple dan nemalanmak için donanimhaberden yine kurgusu berbat, teknik anlamda boş ve yanlı haber..pardon haber bile değil..kurgu..
Haberin metnini kesin Mesut Çevik yazmıştır..
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atakansah 1 yıl DnyL
Samsung övse bu sefer apple fanları tam tersini yazar.
Kimseye yaranamazlar.
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smyrna 1 yıl
Bence 6s'i de denesinler. Şaşırtıcı bir sonuç çıkabilir
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mu5tafa 1 yıl
Oooww demek instagramı 0000.1 saniye hızlı açıyor demek iphone 7. Hemen çerçevesi ekranından büyük olan, pili biraz zayıflayınca performansı yarı yarıya düşecek olan iphone a binlerce lira bayılmam gerek. Tişikkirler dinimhibir...
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LukeSkywalker24 1 yıl mu5tafa
hah :), sanki samsung telefonlar aynı hızda kalıyor da :) kullanmasak inanacağız
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MaSSive 1 yıl
Boş versenize,yurt dışındaki akıllı telefon kullanıcıları ,bu gibi çekirdek,fıstık karşılaştırmalarını,Gorilla testlerini artık yemiyor.

Her 10 aylık döngüde çıkan modeller de ,gece ile gündüz kadar farklar yok.

iphone 6 plusı kesintisiz 4 sene tepe tepe kullandım.Sanırım Apple, iphone X hüsranın dan sonra, 2 senelik modellerine bel bağlamış artık.

Haber de Samsung un yeni modelini,tek çekirdek benchmark testinde geçen iphone 7, tek çekirdek de hızlı olsa ne olur olmasa ne olur.

Çoğunluğu için akıllı telefon kavramı, Facebook,İnstigram,Whatsapp,Kamera,Alo demek den öteye gitmeyen kullanıcı tipi için bu hız farkı ,bench testleri hepsi hikaye.

Apple bu, bir bakmışsın satış yapmak ,Samsung ile sidik yarıştırmak için, telefona overclock yapıp işlemcinin hızını yükseltir.

Sonra görürki işlemci hızı koyduğu bataryanın ömrüne ,standby sürelerinin ,telefonda buglara neden olup ağzına s..çıyor diye bir bakmışsın yazılım güncellemesi ile,işlemci hızını downclok yapıp yavaşlatır işine gelmeyince.

Ki bunu Apple yaptı,kaç kişi benchmark yükleyip test edip farkına vardı bu durumun.Farkına varsa da fanatikliğin den toz konduramaz çoğu zaten.Yok yok 2 senelik telefon bu nede olsa,yavaşlasın artık dimi.

Uzun süre akıllı telefon seçimlerim de artık Ne Apple Ne de Samsung tercih etmeyeceğim kesin.

Bir kesim de var ki ,5-6 aylık S8 i verip S9 almaya şimdi den hazır.Birşey diyemezsin,her yeni model ile kendini ,mutluluğunu böyle güncel tutuyor.
Çekip instigrama koyduğu fotoğrafın , EXIF bilgilerine birinin bakıp da, S9 çıkmışken ,S8 ile çekildiği anlaşılınca rezil olma durumu var ne de olsa.

Eski den 15 sene önce, telefonlar da işlemci tekli çoklu çekirdeği yoktu.O zaman da ,kamera nın Megapixeli ni yarıştırır, egolarını böyle sidik yarıştırarak tatmin ederdi çoğu.

Kaç Megapixel olduğu değil, önemli olan kameranın merceğinin kalitesi,diaframı oranı,açısı derdik,dinletemezdik.
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_vezir_ 1 yıl
exynos ile kapistirsinlar yiyiyorsa
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transverse 1 yıl _vezir_
_vezir_
exynos ile kapistirsinlar yiyiyorsa

Exynos zaten, ayrıca exynos olunca ne oluyor onu anlamadım :)
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