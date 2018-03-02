İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti

Yeni bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtıldığında hemen piyasadaki diğer modellerle kıyaslanmaya başlar. Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerinde de durum farklı olmadı.

Cihazlar, Apple'ın Animoji'sini bir başka seviyeye taşıyan yeniden tasarlanmış kameraları ile övülüyor. AnandTech tarafından yapılan testlerde ortaya çıkan benchmark sonuçları ise Galaxy S9'un performans açısından ne durumda olduğunu ortaya koydu.

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"En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S9"

Web sitesinin Exynos 9810 çalıştıran bir Galaxy S9'u test ettiğini belirtelim. Yonga setinin Apple'ın piyasadaki mevcut üst düzey cihazları iPhone X ve iPhone 8'e güç veren A11 Bionic çipi tarafından kolayca alt edildiğini görüyoruz. Dahası, iki yıllık iPhone 7 (Apple A10) bile bazı Geekbench testlerinde Galaxy S9'u geçmeyi başarıyor.

Samsung: Demo yazılımla çalışan cihazdan kaynaklanabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung sözcüsü AnandTech'e verdiği demeçte gönderilen S9 birimlerinin, Mobil Dünya Kongresi için demo firmware çalıştırdığını ve optimize edilmemiş olabileceğini söyledi.

Ayrıca şirketin Snapdragon 845 destekli varyantla eşleşmesi için Galaxy S9 Exynos varyantının performansını "ayarlamayı" planladığı biliniyor. Ancak bazı testlerde Exynos 9810'un Snapdragon 845'den daha kötü performans gösterdiğini görüyoruz.

Umarız bu durum şirket yetkilisinin de belirttiği gibi optimizasyondan kaynaklanıyordur ve müşterilere gönderilen cihazlar çok daha iyi performans gösterir.

https://www.anandtech.com/show/12478/exynos-9810-handson-awkward-first-results