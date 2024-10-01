Çalınan Ferrari, Apple AirPods sayesinde bulundu

Ferrari, AirPods ile bulundu
16 Eylül'de Waterbury Polis Departmanı (WPD), çalınan ve yaklaşık 575.000 dolar (yaklaşık 19,6 milyon TL) değerinde olan Ferrari 812 GTS’nin kaybolduğu ihbarını aldı. WPD’nin polis ekipleri AirPods cihazının yardımıyla çalıntı aracı tespit etmeyi başardı. Bu 129 dolarlık kablosuz kulaklıklar, Apple’ın Find My (Bul) uygulamasıyla takip edilebiliyor ve yakındaki bir iPhone’a sinyal göndererek yerlerini gösterebiliyorlar.
Yerel haber kanalı WFSB’ye göre çalınan Ferrari, bir benzin istasyonu yakınında bulundu. Polis aracı kenara çektiği sırada şüpheli kaçmayı başardı ancak kendi iPhone’unu çalınan Ferrari’de bıraktı. Polis araçtaki iPhone'u kullanarak 22 yaşındaki hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı.
Polis, şüpheliyi 26 Eylül’de başka bir çalıntı araç olan Acura’yı sürerken yakalayarak gözaltına aldı. Genellikle kaybolan ya da çalınan eşyalar Apple’ın AirTag cihazları sayesinde bulunurken, bu olayda iki farklı Apple ürünü – AirPods ve bir iPhone – kritik rol oynadı. Eğer Ferrari’nin sahibi AirPods’unu araçta unutmasaydı ve şüpheli kendi telefonunu geride bırakmasaydı, polis muhtemelen olayı bu kadar kısa sürede çözemeyebilirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.