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    Çalınan Ferrari, Apple AirPods sayesinde bulundu

    ABD’nin Connecticut eyaletinin Waterbury kentindeki polis, çalınan yarım milyon dolarlık Ferrari’yi araçta unutulan bir çift Apple AirPods kulaklık sayesinde buldu.
    Çalınan Ferrari, Apple AirPods sayesinde bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Connecticut eyaletinin Waterbury kentindeki polis ekipleri, Apple AirPods sayesinde 575.000 dolar değerindeki çalınan bir Ferrari’yi bulmayı başardı. Olay, aracın sahibinin araçta unuttuğu AirPods ile polisin harekete geçmesi sonucunda hızlı bir şekilde çözüme kavuştu.

    Ferrari, AirPods ile bulundu

    16 Eylül'de Waterbury Polis Departmanı (WPD), çalınan ve yaklaşık 575.000 dolar (yaklaşık 19,6 milyon TL) değerinde olan Ferrari 812 GTS’nin kaybolduğu ihbarını aldı. WPD’nin polis ekipleri AirPods cihazının yardımıyla çalıntı aracı tespit etmeyi başardı. Bu 129 dolarlık kablosuz kulaklıklar, Apple’ın Find My (Bul) uygulamasıyla takip edilebiliyor ve yakındaki bir iPhone’a sinyal göndererek yerlerini gösterebiliyorlar.

    Yerel haber kanalı WFSB’ye göre çalınan Ferrari, bir benzin istasyonu yakınında bulundu. Polis aracı kenara çektiği sırada şüpheli kaçmayı başardı ancak kendi iPhone’unu çalınan Ferrari’de bıraktı. Polis araçtaki iPhone'u kullanarak 22 yaşındaki hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı.

    Polis, şüpheliyi 26 Eylül’de başka bir çalıntı araç olan Acura’yı sürerken yakalayarak gözaltına aldı. Genellikle kaybolan ya da çalınan eşyalar Apple’ın AirTag cihazları sayesinde bulunurken, bu olayda iki farklı Apple ürünü – AirPods ve bir iPhone – kritik rol oynadı. Eğer Ferrari’nin sahibi AirPods’unu araçta unutmasaydı ve şüpheli kendi telefonunu geride bırakmasaydı, polis muhtemelen olayı bu kadar kısa sürede çözemeyebilirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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