Çalınan Ferrari, Apple AirPods sayesinde bulundu

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Tam Boyutta Gör ABD’nin Connecticut eyaletinin Waterbury kentindeki polis ekipleri, Apple AirPods sayesinde 575.000 dolar değerindeki çalınan bir Ferrari’yi bulmayı başardı. Olay, aracın sahibinin araçta unuttuğu AirPods ile polisin harekete geçmesi sonucunda hızlı bir şekilde çözüme kavuştu.

Ferrari, AirPods ile bulundu

16 Eylül'de Waterbury Polis Departmanı (WPD), çalınan ve yaklaşık 575.000 dolar (yaklaşık 19,6 milyon TL) değerinde olan Ferrari 812 GTS’nin kaybolduğu ihbarını aldı. WPD’nin polis ekipleri AirPods cihazının yardımıyla çalıntı aracı tespit etmeyi başardı. Bu 129 dolarlık kablosuz kulaklıklar, Apple’ın Find My (Bul) uygulamasıyla takip edilebiliyor ve yakındaki bir iPhone’a sinyal göndererek yerlerini gösterebiliyorlar.

Yerel haber kanalı WFSB’ye göre çalınan Ferrari, bir benzin istasyonu yakınında bulundu. Polis aracı kenara çektiği sırada şüpheli kaçmayı başardı ancak kendi iPhone’unu çalınan Ferrari’de bıraktı. Polis araçtaki iPhone'u kullanarak 22 yaşındaki hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı.

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Polis, şüpheliyi 26 Eylül’de başka bir çalıntı araç olan Acura’yı sürerken yakalayarak gözaltına aldı. Genellikle kaybolan ya da çalınan eşyalar Apple’ın AirTag cihazları sayesinde bulunurken, bu olayda iki farklı Apple ürünü – AirPods ve bir iPhone – kritik rol oynadı. Eğer Ferrari’nin sahibi AirPods’unu araçta unutmasaydı ve şüpheli kendi telefonunu geride bırakmasaydı, polis muhtemelen olayı bu kadar kısa sürede çözemeyebilirdi.

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