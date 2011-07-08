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Apple, Amazon’a açtığı davayı kaybetti

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple son dönemlerde açtığı patent davalarıyla gündemi uzun süredir meşgul ediyor. En büyük mücadelesini şu anda Samsung’a karşı veren dünyanın en değerli şirketi ünvanına sahip Apple bazı önemli davaları da kaybetmiyor değil. Daha önce Nokia’nın açtığı 5 farklı patentin ihlal edilmesi davasını kaybeden Apple 400 milyon dolara yakın tazminat ödemişti. Şimdi ise başka bir davayı daha kaybetti.

Yakın tarihte Apple, sanal kitap devi Amazon’un yeni hizmete soktuğu uygulama mağazası Amazon appstore’un Apple’ın mağazasının isim hakkını ihlal ettiği ve müşterilerin aklını çeldiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme Apple’ın bu iddiasını yerinde bulmadı. Yargıç Hamilton jüriye sunduğu 18 sayfalık dökümanda Apple’ın “App Store” markasının tescilini henüz tamamlayamadığını ve kendisine ait bir marka olduğunu ispatlayacak yeterli belge sunamadığını belirtti.

Hamilton belirtilen kelimenin mobil cihazlar için uygulama geliştiren firmalar tarafından tanımlayıcı olarak kullanılmasının her zaman mümkün olduğunu belirtti. Jüri de Apple aleyhine karar verdi. Bu kararla Amazon’un uygulama mağazası yoluna devam edecek.

Apple’ın hali hazırda ticari fontunu izinsiz kullandığı gerekçesiyle Microsoft’a karşı da bir davası bulunuyor. 

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Ahmet© 7 yıl en beğenilen samtual
Sam0

Kelime reklamlar yüzünden haberi okuyamadım.


nasıl okuyamadın be kardeşim, ben sana açıklayayım yinede;

' İkinci el ve sıfır Apple ürünlerinde inanılmaz fiyatlar, sadece İkinci el ve sıfır Apple ürünlerinin satıldığı bu sitede.'Ttnet özel sayfada .' ikizler devri kapanmış ve % 45 indirim varmış. Acer mikro site ile güvenimizi daha çok kazanmışlar. Sorunsuz bir internet keyfi devam ediyormuş.

Gerçekten mikemmel
Sam0Kelime reklamlar yüzünden haberi okuyamadım.nasıl okuyamadın be kardeşim, ben sana açıklayayım yinede;
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powersky 7 yıl
İyi olmuş :)
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DH Misafiri 7 yıl
camur apple :D
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manyakurt 7 yıl
apple'ı tokatlayan tokatlayana bu aralar...
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arel.gr 7 yıl
degnekci misali sektorde onune geleni haraca kesme niyetinde!
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Tanarri 7 yıl
korkuyorum yakında apple her handeye bi dava açıcak diye(bu evde apple ürünü varmı? ee hayır yok? Açın bunlara dava.. xD )
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#TheNightMare# 7 yıl
bu apple bu sıralar çok havalandı be.
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sertacarslan 7 yıl
Ahmet©
Sam0 Kelime reklamlar yüzünden haberi okuyamadım.
nasıl okuyamadın be kardeşim, ben sana açıklayayım yinede; İkinci el ve sıfır Apple ürünlerinde inanılmaz fiyatlar, sadece İkinci el ve sıfır Apple ürünlerinin satıldığı bu sitede.Ttnet özel sayfada . ikizler devri kapanmış ve % 45 indirim varmış. Acer mikro site ile güvenimizi daha çok kazanmışlar. Sorunsuz bir internet keyfi devam ediyormuş. Gerçekten mikemmel

Mesajınıza çok güldüm :D
Yalnız sanırım reklamlar değişiyor (genellikle donanımhaber sayfalarında reklamlara yakalanmamak için fareyle slalom yapmaktan kas yaptım:), ilk kez kelime reklamlara ben de bir bakayım dedim, seçilen kelimeler ve reklamlar şöyle;
"büyük" : "Sütyen devri kapandı!! Anında büyük göğüsler!!"
"değerli" : "Dedeman Resorts & Hotels; %45 indirim fırsatı sürüyor!"
"farklı" : "Ayakkabı numaranızı biliyorsunuz, tişört bedenini biliyorsunuz, yatağınızı nasıl seçiyorsunuz???"
"uygulama" : "Motorola Xoom; bir tabletten beklediğiniz herşey!"
"mümkün" : "Motorola Xoom, şimdi TTNet ile dolu"
(Bu sonuncusu "mümkün" kelimesi ve Şener Şen'den soğumama neden olan facia, TTNet'i söylememe bile gerek yok :)
Fazla yorum yok :)
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eulogy 7 yıl

İyi güzel de appstore biraz apple ile özdeşleşmiş birşey, amazonun böyle bir şeye zaten ihtiyacı yok, davayı kazansa bile....
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samtual 7 yıl
Kelime reklamlar yüzünden haberi okuyamadım.
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