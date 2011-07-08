Apple, Amazon’a açtığı davayı kaybetti

Apple son dönemlerde açtığı patent davalarıyla gündemi uzun süredir meşgul ediyor. En büyük mücadelesini şu anda Samsung’a karşı veren dünyanın en değerli şirketi ünvanına sahip Apple bazı önemli davaları da kaybetmiyor değil. Daha önce Nokia’nın açtığı 5 farklı patentin ihlal edilmesi davasını kaybeden Apple 400 milyon dolara yakın tazminat ödemişti. Şimdi ise başka bir davayı daha kaybetti.





Yakın tarihte Apple, sanal kitap devi Amazon’un yeni hizmete soktuğu uygulama mağazası Amazon appstore’un Apple’ın mağazasının isim hakkını ihlal ettiği ve müşterilerin aklını çeldiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.





Mahkeme Apple’ın bu iddiasını yerinde bulmadı. Yargıç Hamilton jüriye sunduğu 18 sayfalık dökümanda Apple’ın “App Store” markasının tescilini henüz tamamlayamadığını ve kendisine ait bir marka olduğunu ispatlayacak yeterli belge sunamadığını belirtti.





Hamilton belirtilen kelimenin mobil cihazlar için uygulama geliştiren firmalar tarafından tanımlayıcı olarak kullanılmasının her zaman mümkün olduğunu belirtti. Jüri de Apple aleyhine karar verdi. Bu kararla Amazon’un uygulama mağazası yoluna devam edecek.





Apple’ın hali hazırda ticari fontunu izinsiz kullandığı gerekçesiyle Microsoft’a karşı da bir davası bulunuyor.