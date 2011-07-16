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Apple, Amerika'nın en hızlı büyüyen perakendecisi oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda 10 yaşını dolduran Apple Store'lar ile Apple, Amerika'nın en hızlı büyüyen perakendecisi ünvanını eline geçirdi.

Amerika'nın önemli yayın organlarından USA Today'de yayınlanan haberde analizine yer verilen analist David Berman'ın ifadelerine göre, Apple, bu yılın ilk çeyreğinde Apple Store'lardaki satışlara bağlı olarak Amerika'nın en hızlı büyüyen perakendecisi olmayı başardı. Apple'ın bu ünvanı almasını sağlayan ilk çeyrek satışları ise ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %80, diğer bir deyişle 4.6 milyar dolarlık artış göstermiş.

Apple'ın yaptığı satışların akıl almaz derecede çok olduğunu belirten Berman'ın analiz raporuna göre Apple'ın satışlarındaki artış; perakende satış pazarındaki büyümenin beşte birini oluştururken; Cupertinolu'yu Amazon ve Wal-Mart takip ediyor.


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4Crumby 8 yıl
silver021

Nokia ve apple gibi markalardan nefret ediyorum. Bugün halen birileri bizi yönetiyorsa amerika gücüne güç katıp bize teknolojiyi fahiş fiyatlardan satıyorsa ve bizde bunları alıp tüketiyorsak orda türkiye kendi ayağına çelmeyi takıyor demektir. Yıllarca müslüman ülkelerin üzerinden geçinen ham petrol için hertürlü pisliğin içine elini batıran bir ülkenin malını almak ne benim insanıma nede müslüman olan kardeşlerime yakışır diye düşünüyorum. Nokiayada gelirsek. Bügun finlandiyanın %39 unu sadece nokia besliyorki bu korkunç bir rakam. Bugün avrupa türkiyedeki PKK nın devamlılığını dilerken PKK için maddi kaynaklarını ayırırken İtalya gibi bir ülke abdullah öcalana gazetesinde köşe yazılarını isteyip yayınlattırırken bir nokianın batmasını ve avrupa dibe vurmasını temenni ediyorum. Milliyetçi söylemlerimden ötürü beni affedin ama APPLE VE NOKIA türklere ve müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir.


Adam ağır müslüman. Ayrıca bu adam kendisine fazladan fiyat farkını yine o çok sevdigi müslüman insanlar tarafından vergi adı altında geçirildiğinin farkında değil. Bi de apple toptanda kimler geçmiş merak ettim şimdi :)
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sugarboy 8 yıl
adamlar isi biliyo
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Python 8 yıl
Her apple konusunda aynı tür tartışmalar yapılıyor,mağdem çekemiyorsun çamur atma karalamada,satıyormu ? satıyor,hemde köpek gibi üretip satıyor,sen burda karalasan ne olur ? karalamasan ne olur ? anca popüler olmaya çalışıp post kasarsın
1 Yanıt Yanıtla
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.WondercrafteR. 8 yıl Python
NIKEmRe

Her apple konusunda aynı tür tartışmalar yapılıyor,mağdem çekemiyorsun çamur atma karalamada,satıyormu ? satıyor,hemde köpek gibi üretip satıyor,sen burda karalasan ne olur ? karalamasan ne olur ? anca popüler olmaya çalışıp post kasarsın


+1000
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silver021 8 yıl
merttr
silver021Nokia ve apple gibi markalardan nefret ediyorum. Bugün halen birileri bizi yönetiyorsa amerika gücüne güç katıp bize teknolojiyi fahiş fiyatlardan satıyorsa ve bizde bunları alıp tüketiyorsak orda türkiye kendi ayağına çelmeyi takıyor demektir. Yıllarca müslüman ülkelerin üzerinden geçinen ham petrol için hertürlü pisliğin içine elini batıran bir ülkenin malını almak ne benim insanıma nede müslüman olan kardeşlerime yakışır diye düşünüyorum. Nokiayada gelirsek. Bügun finlandiyanın %39 unu sadece nokia besliyorki bu korkunç bir rakam. Bugün avrupa türkiyedeki PKK nın devamlılığını dilerken PKK için maddi kaynaklarını ayırırken İtalya gibi bir ülke abdullah öcalana gazetesinde köşe yazılarını isteyip yayınlattırırken bir nokianın batmasını ve avrupa dibe vurmasını temenni ediyorum. Milliyetçi söylemlerimden ötürü beni affedin ama APPLE VE NOKIA türklere ve müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir.
Bu ürünleri yapanları hadi müslümanlara sömürelim hede hödö diyen tipler mi sanıyorsunuz gerçekten?

:) arkasındaki ülkelerin finansman açısından güvenceleri olduğunu söylüyorum.
Amerikanın bu derece güçlü bir devlet olması bir çok nedenden açıklanabilir(silah ticareti VB.) ancak appleda bunların bir ürünü. Sonuçta sıcak para akışını dengeleyen sistemler bunlardır. Şuanda kuzey kore güney koreden çekiniyorsa samsung, LG, gibi bir dev şirketlerin ülkesine güney kore ev sahipliği yaptığındandır. Bu kazançlar yüksek bir öncelik olarak silah teknolojilerine aktarılıyor. (Tamamı değil elbetteki) Siz olayın çok beyaz pembe sahnelerini izlemekle yetiniyorsunuz. Amerikada apple gibi firmalar varlığını koruyamasaydı bir afganistandan ne farkı kalmadığını sömürüldüğünü güçlerinin elinden alındığını halkına zulüm edildiğini işte o anda görmeye başlardın. Her devlet arkasındaki ekonomisine güvenerekten ayakta kalıyor. Ekonomi herşeydir hayat damarıdır bir devletin. !!!!
1 Yanıt Yanıtla
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merttr 8 yıl silver021
silver021

merttr

silver021Nokia ve apple gibi markalardan nefret ediyorum. Bugün halen birileri bizi yönetiyorsa amerika gücüne güç katıp bize teknolojiyi fahiş fiyatlardan satıyorsa ve bizde bunları alıp tüketiyorsak orda türkiye kendi ayağına çelmeyi takıyor demektir. Yıllarca müslüman ülkelerin üzerinden geçinen ham petrol için hertürlü pisliğin içine elini batıran bir ülkenin malını almak ne benim insanıma nede müslüman olan kardeşlerime yakışır diye düşünüyorum. Nokiayada gelirsek. Bügun finlandiyanın %39 unu sadece nokia besliyorki bu korkunç bir rakam. Bugün avrupa türkiyedeki PKK nın devamlılığını dilerken PKK için maddi kaynaklarını ayırırken İtalya gibi bir ülke abdullah öcalana gazetesinde köşe yazılarını isteyip yayınlattırırken bir nokianın batmasını ve avrupa dibe vurmasını temenni ediyorum. Milliyetçi söylemlerimden ötürü beni affedin ama APPLE VE NOKIA türklere ve müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir.
Bu ürünleri yapanları hadi müslümanlara sömürelim hede hödö diyen tipler mi sanıyorsunuz gerçekten?


:) arkasındaki ülkelerin finansman açısından güvenceleri olduğunu söylüyorum.
Amerikanın bu derece güçlü bir devlet olması bir çok nedenden açıklanabilir(silah ticareti VB.) ancak appleda bunların bir ürünü. Sonuçta sıcak para akışını dengeleyen sistemler bunlardır. Şuanda kuzey kore güney koreden çekiniyorsa samsung, LG, gibi bir dev şirketlerin ülkesine güney kore ev sahipliği yaptığındandır. Bu kazançlar yüksek bir öncelik olarak silah teknolojilerine aktarılıyor. (Tamamı değil elbetteki) Siz olayın çok beyaz pembe sahnelerini izlemekle yetiniyorsunuz. Amerikada apple gibi firmalar varlığını koruyamasaydı bir afganistandan ne farkı kalmadığını sömürüldüğünü güçlerinin elinden alındığını halkına zulüm edildiğini işte o anda görmeye başlardın. Her devlet arkasındaki ekonomisine güvenerekten ayakta kalıyor. Ekonomi herşeydir hayat damarıdır bir devletin. !!!!


Ben anlattığınız sistemi çok iyi biliyorum. Benim demek istediğim bu şirketleri şeytan gibi göstermek sadece işin gerçeğinden kaçmaktır, ortada bir sistem var, bazı insanlar çalışıp üretiyor diğerleri izliyor. bizde yıllardır saçma şeylerle uğraşıp izleyip kalanlardayız; bu ne bir müslümanlara kurulmuş komplo ne de müslümanara vurulan darbe. Asıl bize vurulan darbe; insanları, yaratıcı insanların kurduğu bu sirketlerden ilham alıp daha iyisini yapmaya yönlendirmek yerine , o şirketleri hedef göstermektir.
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panelci 8 yıl
İt ürüsede kervan yürüyor demekki..
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merttr 8 yıl
silver021
Nokia ve apple gibi markalardan nefret ediyorum. Bugün halen birileri bizi yönetiyorsa amerika gücüne güç katıp bize teknolojiyi fahiş fiyatlardan satıyorsa ve bizde bunları alıp tüketiyorsak orda türkiye kendi ayağına çelmeyi takıyor demektir. Yıllarca müslüman ülkelerin üzerinden geçinen ham petrol için hertürlü pisliğin içine elini batıran bir ülkenin malını almak ne benim insanıma nede müslüman olan kardeşlerime yakışır diye düşünüyorum. Nokiayada gelirsek. Bügun finlandiyanın %39 unu sadece nokia besliyorki bu korkunç bir rakam. Bugün avrupa türkiyedeki PKK nın devamlılığını dilerken PKK için maddi kaynaklarını ayırırken İtalya gibi bir ülke abdullah öcalana gazetesinde köşe yazılarını isteyip yayınlattırırken bir nokianın batmasını ve avrupa dibe vurmasını temenni ediyorum. Milliyetçi söylemlerimden ötürü beni affedin ama APPLE VE NOKIA türklere ve müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir.

Bu ürünleri yapanları hadi müslümanlara sömürelim hede hödö diyen tipler mi sanıyorsunuz gerçekten?
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teramit 8 yıl
iyot_eksikliği
bu sömürgeci şirketin bigün Allah belasını vercek ama nezamann =))

neyi sömürmüş anlat bilelim ,bildiğin adam gibi birçok donanımı ve yazılımı bu firma yaptı
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dere.beyi 8 yıl
bu sömürgeci şirketin bigün Allah belasını vercek ama nezamann =))
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silver021 8 yıl
Nokia ve apple gibi markalardan nefret ediyorum. Bugün halen birileri bizi yönetiyorsa amerika gücüne güç katıp bize teknolojiyi fahiş fiyatlardan satıyorsa ve bizde bunları alıp tüketiyorsak orda türkiye kendi ayağına çelmeyi takıyor demektir. Yıllarca müslüman ülkelerin üzerinden geçinen ham petrol için hertürlü pisliğin içine elini batıran bir ülkenin malını almak ne benim insanıma nede müslüman olan kardeşlerime yakışır diye düşünüyorum.
Nokiayada gelirsek. Bügun finlandiyanın %39 unu sadece nokia besliyorki bu korkunç bir rakam. Bugün avrupa türkiyedeki PKK nın devamlılığını dilerken PKK için maddi kaynaklarını ayırırken İtalya gibi bir ülke abdullah öcalana gazetesinde köşe yazılarını isteyip yayınlattırırken bir nokianın batmasını ve avrupa dibe vurmasını temenni ediyorum.
Milliyetçi söylemlerimden ötürü beni affedin ama APPLE VE NOKIA türklere ve müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir.
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Guest-F8946C419 8 yıl

silver021

Nokia ve apple gibi markalardan nefret ediyorum. Bugün halen birileri bizi yönetiyorsa amerika gücüne güç katıp bize teknolojiyi fahiş fiyatlardan satıyorsa ve bizde bunları alıp tüketiyorsak orda türkiye kendi ayağına çelmeyi takıyor demektir. Yıllarca müslüman ülkelerin üzerinden geçinen ham petrol için hertürlü pisliğin içine elini batıran bir ülkenin malını almak ne benim insanıma nede müslüman olan kardeşlerime yakışır diye düşünüyorum.
Nokiayada gelirsek. Bügun finlandiyanın %39 unu sadece nokia besliyorki bu korkunç bir rakam. Bugün avrupa türkiyedeki PKK nın devamlılığını dilerken PKK için maddi kaynaklarını ayırırken İtalya gibi bir ülke abdullah öcalana gazetesinde köşe yazılarını isteyip yayınlattırırken bir nokianın batmasını ve avrupa dibe vurmasını temenni ediyorum.

Milliyetçi söylemlerimden ötürü beni affedin ama APPLE VE NOKIA türklere ve müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir.


Biraz ticaret hukuku ve ahlakını biraz araştır..

Örneğin;
Coca cola nın tersten okununca başka birşey anlamı çıkartılması gibi...

Neden pepside yok ?

Aynı hesap.

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iSafari 8 yıl
Nasil olmasın
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