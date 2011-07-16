Apple, Amerika'nın en hızlı büyüyen perakendecisi oldu

Geçtiğimiz aylarda 10 yaşını dolduran Apple Store'lar ile Apple, Amerika'nın en hızlı büyüyen perakendecisi ünvanını eline geçirdi.

Amerika'nın önemli yayın organlarından USA Today'de yayınlanan haberde analizine yer verilen analist David Berman'ın ifadelerine göre, Apple, bu yılın ilk çeyreğinde Apple Store'lardaki satışlara bağlı olarak Amerika'nın en hızlı büyüyen perakendecisi olmayı başardı. Apple'ın bu ünvanı almasını sağlayan ilk çeyrek satışları ise ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %80, diğer bir deyişle 4.6 milyar dolarlık artış göstermiş.

Apple'ın yaptığı satışların akıl almaz derecede çok olduğunu belirten Berman'ın analiz raporuna göre Apple'ın satışlarındaki artış; perakende satış pazarındaki büyümenin beşte birini oluştururken; Cupertinolu'yu Amazon ve Wal-Mart takip ediyor.