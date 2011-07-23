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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, App Store'u büyütmeye devam ediyor

7 yıl
10,3b
1
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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2011 mali yılının 3.çeyreğinde 20 milyonu aşkın iPhone (3Gs ve 4) ile 9 milyonu aşkın iPad satışı yaparak birçok firmayı geride bırakmayı başaran Apple, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. 2008 yılında açtığı App Store ile yakın zamana kadar yaklaşık 90 ülkedeki kullanıcılara hizmet veren Cupertino'lu, son olarak, 33 ülkede daha uygulama mağazasının kapılarını açtı.

Geliştiricilere daha çok ülkede uygulamalarını satışa sunma, dolayısıyla da o ülkedeki kullanıcılara da kredi kartları ile rahatlık uygulama satın alma fırsatı veren Apple'ın destek vermeye başladığı 33 ülke şunlar;

Cezayir, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belarus, Bermuda, Bolivya, Britanya Virjin Adaları, Brunei, Cayman Adaları, Kıbrıs, Dominik, Gana, Grenada, Guyana, İzlanda, Montserrat, Nijerya, Oman, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia , Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Turks and Caicos Adaları, Özbekistan, Yemen


<a href="http://9to5mac.com/2011/07/22/apple-expands-the-app-store-to-33-new-countries-and-territories/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29">9to5Mac</a> Yorum Yaz
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altuntepe2 7 yıl en beğenilen
sadtneverdie
Bıktırdınız artık Google-Apple haberlerinden. Lütfen artık ürün incelemelerine vs ağırlık verin. İnsanın siteye giresi gelmiyor.

sizde bıktırdınız artık apple haberleri dışında birçok haber var nedir bu çekememezlik girme bakma habere zorlayanmı var?
sadtneverdieBıktırdınız artık Google-Apple haberlerinden. Lütfen artık ürün incelemelerine vs ağırlık verin. İnsanın siteye giresi gelmiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Donanımhaber'de iyice fanboylara dönüşmeye başladı :))
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Erasmus78 7 yıl
@opcaci
Tabii ki mümkün. Ayarlar bölümününde "Store" u seçin. Karşınıza kullanmakta olduğunuz üyeliğin mail adresi çıkacaktı. Bir süre (2-3 saniye) üzerine basılı tutun ve parmağınızı çekin. "Çıkış Yap" seçeneği gelecektir. Tıklayarak hesaptan çıkın. Sonra girmek istediğiniz hesabı girin.
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sadtneverdie 7 yıl
bocekgrafik
Geçen bi habere denk geldim bi haber sitesinde. Konu, taklitçilikte sınır tanımayan Çinin, sahte Apple store mağazalarıyla ilgiliydi ve bu haber forumda yayınlanmadı.Sanmıyorum öyle bir kasıt olduğunu...

o kadar düşmesinler.
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bocekgrafik 7 yıl
Geçen bi habere denk geldim bi haber sitesinde. Konu, taklitçilikte sınır tanımayan Çin'in, sahte Apple store mağazalarıyla ilgiliydi ve bu haber forumda yayınlanmadı.
Sanmıyorum öyle bir kasıt olduğunu...
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zengier 7 yıl
haber kalitesi konusunda chipten bile asagi geldi DH.. ben artik haberlere atismalari okumak icin bakiyorum, cogunda da haberin ilk paragrafindan sonrasini okuma geregi bile olmuyor.
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ManoMachine 7 yıl
su haberi vermeyin, bu haberi verin gibi bir ayrim olur mu?

boyle haberler boyle bir sitede tabii ki olmali, fikrinize katilmiyorum. haber sitede olur, isteyen acar okur ilgilenir, istemeyen basligi okur gecer.

donanim haberde epilasyon aleti incelemesi olur da, "bu ne simdi" denir, mobil cihaz dunyasinin en buyuk iki ismi olan apple ve google hakkindaki gelismeler haber olmayacak da ne olacak allah askina? bu iki buyuk cephede her gun bir gelisme oluyorsa her gun bir de baslik acilmasi dogaldir hatta bence gereklidir.

arkadas guzel ozetlemis istemeyenlerin, sikilanlarin okumama ozgurlugu her zaman var. bir lokantaya gittiginizde "bu yemek hergun cikiyor, baydi artik, yapmayin bu yemegi, diger cesitler yeter zaten" mi diyorsunuz?
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sadtneverdie 7 yıl
altuntepe2

sadtneverdieBıktırdınız artık Google-Apple haberlerinden. Lütfen artık ürün incelemelerine vs ağırlık verin. İnsanın siteye giresi gelmiyor.
sizde bıktırdınız artık apple haberleri dışında birçok haber var nedir bu çekememezlik girme bakma habere zorlayanmı var?


Apple a rakip miyim ki çekemeyeceğim? Her gün mutlaka 1 tane google 1 tane apple haberi okumaktan memnunsan bulunduğun siteye bir bak derim. DONANIMHABER!!!
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altuntepe2 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

altuntepe2

sadtneverdieBıktırdınız artık Google-Apple haberlerinden. Lütfen artık ürün incelemelerine vs ağırlık verin. İnsanın siteye giresi gelmiyor.
sizde bıktırdınız artık apple haberleri dışında birçok haber var nedir bu çekememezlik girme bakma habere zorlayanmı var?


Apple a rakip miyim ki çekemeyeceğim? Her gün mutlaka 1 tane google 1 tane apple haberi okumaktan memnunsan bulunduğun siteye bir bak derim. DONANIMHABER!!!


ben memnunum siz değilseniz zorlayan yok apple google haberi yapmayan bir site bulun. En çok nerde hareket varsa en çok haber olanda o olacaktır bunu anlamamanız tuhaf
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altuntepe2 7 yıl en beğenilen
sadtneverdie
Bıktırdınız artık Google-Apple haberlerinden. Lütfen artık ürün incelemelerine vs ağırlık verin. İnsanın siteye giresi gelmiyor.

sizde bıktırdınız artık apple haberleri dışında birçok haber var nedir bu çekememezlik girme bakma habere zorlayanmı var?
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sadtneverdie 7 yıl
Bıktırdınız artık Google-Apple haberlerinden. Lütfen artık ürün incelemelerine vs ağırlık verin. İnsanın siteye giresi gelmiyor.
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