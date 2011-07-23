Apple, App Store'u büyütmeye devam ediyor

2011 mali yılının 3.çeyreğinde 20 milyonu aşkın iPhone (3Gs ve 4) ile 9 milyonu aşkın iPad satışı yaparak birçok firmayı geride bırakmayı başaran Apple, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. 2008 yılında açtığı App Store ile yakın zamana kadar yaklaşık 90 ülkedeki kullanıcılara hizmet veren Cupertino'lu, son olarak, 33 ülkede daha uygulama mağazasının kapılarını açtı.

Geliştiricilere daha çok ülkede uygulamalarını satışa sunma, dolayısıyla da o ülkedeki kullanıcılara da kredi kartları ile rahatlık uygulama satın alma fırsatı veren Apple'ın destek vermeye başladığı 33 ülke şunlar;

Cezayir, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belarus, Bermuda, Bolivya, Britanya Virjin Adaları, Brunei, Cayman Adaları, Kıbrıs, Dominik, Gana, Grenada, Guyana, İzlanda, Montserrat, Nijerya, Oman, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia , Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Turks and Caicos Adaları, Özbekistan, Yemen

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