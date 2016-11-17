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Apple, AppStore’da video içerikler için indirim hazırlığında

Apple, AppStore’da önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, video servisleri için AppStore mağaza payını %30’dan %15’e çekebilir.
2 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple, AppStore’da video içerikler için indirim hazırlığında
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Hem Google Play Store’da hem de AppStore’da son dönemde video içerikler sunan servislerin popülaritesi hızla artıyor. Özellikle Netflix’in tüm dünyaya açılmasından sonra küresel ölçekte izleme alışkanlıkları farklı bir boyut kazanma yoluna girdi.

Kendi içerikleri uygulama mağazaları üzerinden sunarken müşterilerden ödeme almak istediklerinde bir de platform sahibine ciddi ödemeler yapmak zorunda kalan video platformları ve doğal olarak da müşteriler için yakında güzel haberler gelebilir. İddialara göre Apple, video içerik sunan uygulamalardan, uygulama içi satın almalar ve indirmeler için yapılan kesintiyi %30’dan %15’e çekecek.

Apple’ın yeni TV uygulaması ile Apple TV ve diğer cihazlar, televizyon izleme alışkanlıklarını farklı bir noktaya taşıyacak niteliklere kavuşuyordu. Bu çalışma da bir anlamda bu uygulama için ekosistemi güçlendirmeye dönük bir çalışma olarak algılanabilir. Hali hazırda bazı video partnerlerin özel anlaşmalar ile zaten Apple’a %30 yerine %15’lik ödeme yaptığı biliniyordu.

Bu durumun kullanıcılara yansıması da bazı servislerde aynı oranda olabilir. Örneğin YouTube Red’in normalde 9,99 dolar olan ücreti, AppStore’dan alındığında 12.99 dolar olarak ücretlendiriliyordu. Yani Google, AppStore payını doğrudan kullanıcıya yansıtıyor.

Düşüş eğilimine giren iPad ve iPhone gelirlerine karşılık Apple Music, iCloud, AppStore gibi servislerden elde ettiği gelir hızlıca yükselen Apple, bu alanlarda yapılacak optimizasyonlar ile kullanıcıları ve geliştiricileri platforma daha fazla bağlamak istiyor olabilir. Bu arada bu payı ödemek istemeyen Spotify gibi geliştiriciler, ödemeyi kendi sistemleri üzerinden almayı tercih ediyor. Bu düzenlemenin genişleyen kapsamı bu tür geliştiricileri de platform üzerinden üyelik satmaya teşvik edebilir. Tabi Apple Music varken bu durum ne kadar olası orası tartışılır.


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CENS. 2 yıl
Yeni gelenler önemli değilde son günlerde uygulamaları güncellerken ''indirilemiyor'' hatası alıyorum. Modemle çiftleştirdim neredeyse telefonu yok olmuyor inmiyor bi türlü sonra kendi otomatik güncelliyor.
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dr20mouse 2 yıl
Apple'ın film servisi güzel yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Keşke ülkemizde de akk sorunu olmasa da hd içeriklere düşünmeden ulaşsak.
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gunman233 2 yıl
Dev video servislerine bunu yapana kadar uygulama geliştiricilerin önünü açsın. Bant genişliği de kullanmıyorlar video servisleri gibi. .
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plutonlu61 2 yıl
macrumors.com/...
gunun haberi bu dalga islerle ugrasmayin
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