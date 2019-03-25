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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Arcade oyun abonelik servisi duyuruldu

Aylık abonelik karşılığında yüzlerce iOS oyununa reklamsız ve oyun içi ödeme yapmadan sahip olabileceksiniz. Apple Arcade servisi sonbahar aylarında hizmete girecek.
1 ay
5,8b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Elde ettiği gelir ve geliştiricilere dağıttığı pay ile her zaman bir adım önde olan App Store yeni bir gelir modeli daha oluşturuyor. Apple Arcade adındaki abonelik servisi belirli bir ücret karşılığında ücretli uygulamalara erişim sunuyor.

Apple Arcade nedir?

Apple Arcade abonelik servisi iOS, macOS ve tvOS platformlarında geçerli. Tek bir abonelik ile bu üç platformda da aynı oyunlara erişebiliyorsunuz. Böylece oyun deneyimi tek bir çatı altında toplanmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi"

Apple Arcade servisi App Store içerisinde alt kısımda yeni bir sekme olarak görünecek. Abone olduğunuz oyunlara bu sekmeden ulaşabileceksiniz. Ayrıca mağazada ilgili oyunları bağımsız olarak da indirebileceksiniz. Bir platformda aldığınız abonelik diğer platformlara senkronize olacak. Paket içerisine çevrim dışı oyun deneyimi de dahil edilmiş.

Abonelik kapsamında 100’den fazla yeni ve mevcut oyun bulunuyor. Bu oyunlara reklam veya oyun içi satın alım olmadan erişebileceksiniz. Şimdilik fiyat konusunda bilgi yok ancak sonbahar aylarında ve muhtemelen iPhone XI etkinliğinde yeni servis kullanıma sunulacak. Apple’ın faaliyet gösterdiği hemen tüm ülkelerde servisin erişilebilir olacağı ifade ediliyor.

 

https://9to5mac.com/2019/03/25/apple-game-subscription-bundle/ Yorum Yaz
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redoano 1 ay en beğenilen
"Elde ettiği gelir ve geliştiricilere dağıttığı pay ile her zaman bir adım önde olan App Store". klasik ekrem yorumu.
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alaz1903 1 ay
İlk cümlenin yarısında Ekrem71 haberi olduğunu anladım.
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DH Misafiri 1 ay
Ah canım ya, bu oyunlar Androidde olmayacak mı şimdi. Neyse arkadaşlarının iPhone'larından izlerler artık
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terimer 1 ay
"Elde ettiği gelir ve geliştiricilere dağıttığı pay ile her zaman bir adım önde olan App Store" donanimhaber artik gittikce applehaber oldu.
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Fenomenon 1 ay
güzel fikir ama fiyat önemli. mobil oyunlar zaten pahalı değil ki. aylık 10$ olursa mesela kesinlikle almaya değmez. aylık abonelik 2-3$'dan daha pahalı olmamalı
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Bülbül Oethe 1 ay yeni yorumcu Fenomenon
Eğer premium mobil oyunlarla münasebetiniz The Room tarzı içerikler ile sınırlıysa böyle düşünmeniz normaldir. Fakat bu buz dağının altında Rymdkapsel ile Threes'ten başlayıp, 2K serisi, Baldurs Gate'ler, Banner Saga'lara varan, Death Road to Canada'ya uzanan yüksek kaliteli ve yüksek fiyatlı bir içerik tabakası mevcut.
Tanıtımda gösterilenlerden yalnızca Overland'e bakacak olursak, 20$'lık bir oyundur kendileri ve 4 yıldır geliştirme sürecinde, gelim gelim geliştirilmektedirler efendim. Bunu ayrı platformlardan almaya kalksak, misal Minecraft'ı mobilden almak ayrı masraf, bilgisayardan ayrı, konsoldan ayrı... Apple Arcade bu masrafları ortadan kaldıracak multiplatform diye bir olay getirmiş oluyor. Buna ek olaraksa aile paylaşım sayesinde, tüm aile fertleri şahsi hesaplarından erişim sağlayabilecek kıvama geliyor.
100+ oyunla açacağız diyorlar, bunlardan yarısı bile 20$ civarı olsa, 1000$'lık içeriğe erişim sağlayacak kullanıcı. Ki, içlerinde Final Fantasy gibi 40$+ oyunlar da olacak, yukarıda saydıklarım gibi 5$-15$'lık oyunlar da olacak. Zaten geliştiricilerin bu mecraya transferleri de ziyadesiyle teşvik olduğundan kelli, bu 100+'lık sayı kısa sürede 1000+'lara varacak. Demek ki 20.000$+'lık yüksek kaliteli bir oyun kütüphanesine, kişi ve ailesi, online ve oflline, multiplatform erişim sağlayacak.
Bu oyun subscription meselesini birkaç yıla kalmadan Steam, Xbox Live falan da başlatır, bence en güzeli bu oldu. Müzikle başladı bu üyelik kültürü Spotify sağolsun, TV ile devam etti Netflix önderliğinde, sıra nihayet oyunlara vardı. Ben bu hizmet 10 dolar olsa çok sevinirim. Ama 15-20'ye taşar gibi gözüküyor. Sanırım fiyattan bahsedilmemesi biraz da duyurudan sonra kamuoyunun ve diğer şirketlerin neler diyeceğini, neler yapacaklarını tartmak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 1 ay
Bence en güzel yenilik zamanla bu sistem devasa gelişir.
Umarım bizi bu reklam izlemeye mahkum eden oyun eko sisteminden kurtarır.
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redoano 1 ay en beğenilen
"Elde ettiği gelir ve geliştiricilere dağıttığı pay ile her zaman bir adım önde olan App Store". klasik ekrem yorumu.
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alaz1903 1 ay
İlk cümlenin yarısında Ekrem71 haberi olduğunu anladım.
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