Apple Arcade oyun abonelik servisi duyuruldu

Elde ettiği gelir ve geliştiricilere dağıttığı pay ile her zaman bir adım önde olan App Store yeni bir gelir modeli daha oluşturuyor. Apple Arcade adındaki abonelik servisi belirli bir ücret karşılığında ücretli uygulamalara erişim sunuyor.

Apple Arcade nedir?

Apple Arcade abonelik servisi iOS, macOS ve tvOS platformlarında geçerli. Tek bir abonelik ile bu üç platformda da aynı oyunlara erişebiliyorsunuz. Böylece oyun deneyimi tek bir çatı altında toplanmış oluyor.

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Apple Arcade servisi App Store içerisinde alt kısımda yeni bir sekme olarak görünecek. Abone olduğunuz oyunlara bu sekmeden ulaşabileceksiniz. Ayrıca mağazada ilgili oyunları bağımsız olarak da indirebileceksiniz. Bir platformda aldığınız abonelik diğer platformlara senkronize olacak. Paket içerisine çevrim dışı oyun deneyimi de dahil edilmiş.

Abonelik kapsamında 100’den fazla yeni ve mevcut oyun bulunuyor. Bu oyunlara reklam veya oyun içi satın alım olmadan erişebileceksiniz. Şimdilik fiyat konusunda bilgi yok ancak sonbahar aylarında ve muhtemelen iPhone XI etkinliğinde yeni servis kullanıma sunulacak. Apple’ın faaliyet gösterdiği hemen tüm ülkelerde servisin erişilebilir olacağı ifade ediliyor.