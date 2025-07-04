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    Anlık Bildirim

    Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar paylaşıldı: İşte liste

    Apple'ın abonelik sistemi Apple Arcade kütüphanesine dört yeni oyun daha ekleniyor. İşte iPhone, iPad ve Mac'lerde oynanabilen en yeni Apple Arcade oyunları... 

    Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar paylaşıldı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Apple'ın oyun abonelik sistemi Apple Arcade, platforma her geçen gün yeni oyunlar ile genişlemeye devam ediyor. Öyle ki aylık 69,99 TL ücretle, reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan 200'den fazla oyuna erişebiliyorsunuz. Son olarak Apple, Arcade kütüphanesine eklenecek yeni oyunları ve oyun içi içerikleri duyurdu. 

    Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

    Apple'ın duyurusuna göre Apple Arcade'e bugün dört oyun daha eklendi. Üstelik bunların arasında Angry Birds serisinin yeni oyunu Bounce da yer alıyor. Yeni sürüm, klasik Angry Birds mekaniğini arcade tarzı tuğla kırma mekanikleriyle birleştiriyor. Bugün Apple Arcade'e eklenen diğer üç oyun ise, Kingdom Rush 5: Alliance TD+, Suika Game+ ve Crayola Scribble Scrubbie Pets+.

    Yeni oyunların yanı sıra, Apple Arcade platformunda yer alan Fruit Ninja Classic+, Bloons TD 6+ sürümü ve WHAT THE CLASH? için yeni içerik güncellemeleri de duyuruldu. Son olarak bu ay Sonic Dream Team, Crayola Create and Play+  Katamari Damacy Rolling LIVE, Tomb of the Mask+, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition ve Asphalt 8: Airborne+ gibi yüksek puanlı oyunlara yönelik güncellemeler de geliyor .

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