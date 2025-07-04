Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar paylaşıldı: İşte liste

Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu
Apple'ın duyurusuna göre Apple Arcade'e bugün dört oyun daha eklendi. Üstelik bunların arasında Angry Birds serisinin yeni oyunu Bounce da yer alıyor. Yeni sürüm, klasik Angry Birds mekaniğini arcade tarzı tuğla kırma mekanikleriyle birleştiriyor. Bugün Apple Arcade'e eklenen diğer üç oyun ise, Kingdom Rush 5: Alliance TD+, Suika Game+ ve Crayola Scribble Scrubbie Pets+.
Yeni oyunların yanı sıra, Apple Arcade platformunda yer alan Fruit Ninja Classic+, Bloons TD 6+ sürümü ve WHAT THE CLASH? için yeni içerik güncellemeleri de duyuruldu. Son olarak bu ay Sonic Dream Team, Crayola Create and Play+ Katamari Damacy Rolling LIVE, Tomb of the Mask+, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition ve Asphalt 8: Airborne+ gibi yüksek puanlı oyunlara yönelik güncellemeler de geliyor .Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: