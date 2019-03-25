Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi

Akıllı telefon kullanıcılarının belirli tetikleyici etkiler sonucunda belirli fonksiyonları harekete geçirdiği IFTTT uygulaması son dönemin en beğenilen yazılımları arasında. Örneğin gelen tüm SMS’leri Google Drive üzerindeki bir sayfaya tablo olarak ekleyebiliyor ve bunu tek bir ayar yaptıktan sonra yıllarca müdahale bile etmeden sürdürebiliyorsunuz.

Aksayacak

IFTTT uygulaması ile entegre bir şekilde çalışan 600’den fazla uygulama var. Bunlardan birisi de Gmail. Bununla birlikte Gmail programlama ara yüzünde yapılan bir değişiklik nedeniyle IFTTT uygulaması fonksiyonlarının önemli kısmını yitirdi.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın"

Geliştirici ekip önceki API üzerinden tüm çalışmalarını yaptığı için yeni değişiklik sonrasında adaptasyon sürecinin çok zor olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle IFTTT olaylarından sadece email gönderme ve kendine email gönderme çalışıyor.

Bunun haricinde taslak hazırlama olayı ve bildirim gönderme gibi pek çok tetikleyici fonksiyon 31 Mart itibariyle devre dışı kalacak. Bunların daha sonraki çalışmalarla eklenip eklenemeyeceği bilinmiyor ancak şimdilik bu mümkün olmayacak. Kullanıcıların varsa Gmail tetikleyicilerini buna göre gözden geçirmeleri gerekiyor.