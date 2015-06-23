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Apple, Bluetooth SIG grubunun kıdemli üyesi haline geldi

3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Bluetooth SIG grubunun kıdemli üyesi haline geldi

Elektronik cihazlarda kullandığımız Bluetooth standardının geliştirilmesinde Bluetooth SIG adındaki konsorsiyum yetkilidir ve her yeni Bluetooth standardı çeşitli denemeler ve onay süreçlerinden sonra hayata geçirilir. 

Bluetooth SIG konsorsiyumunda Intel, Microsoft, Toshiba gibi pek çok elektronik cihaz üreticisi yer alıyor ve geliştirilen teknolojilere katkı sağlıyor. Ancak yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi için oylama yapılıyor ve bu oylamalara kıdemli üyeler katılıyor. 

Apple bugüne kadar kıdemli üyeler arasında değildi. Ancak konsorsiyum bugün yaptığı açıklamada Apple'ın da artık kıdemli üyeler arasındaki yerini aldığını teknoloji dünyasına duyurdu.

Apple'ın bazı yöneticileri yıl başında Bluetooth SIG yönetim kurulu sekreteryasına atanmıştı. Bu gelişmenin kıdemli üyelik konusunda bazı değişikliklerin olabileceği tahminlerinin yapılmasına neden olmuştu. 

Apple ile birlikte konsorsiyumun kıdemli üyeleri Ericsson, Intel, Lenovo, Microsoft, Nokia ve Toshiba olmak üzere toplamda yediye ulaştı. Kıdemli üyeler Bluetooth ile ilgili konularda oylama yetkisine ve yönetim kurulunda da pozisyon elde etme imkanına kavuşuyor. Apple bundan sonra Bluetooth teknolojisinin yol haritasına müdahale edebilecek ve gelişmeler konusunda önemli bir etkiye sahip olacak. 

Apple bugüne kadar hiçbir şekilde iOS cihazlarını Bluetooth üzerinden diğer ekosistemlere açmaması ile biliniyor. Ancak kendi içerisinde AirDrop, Handoff ve Continuity gibi pek çok Bluetooth tabanlı hizmet geliştirmişti. Firmanın bundan sonraki çalışmalara nasıl katkı sağlayacağı merak konusu. 

http://9to5mac.com/2015/06/23/apple-bluetooth-technology-promoter-member/?pushup=1 Yorum Yaz
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Sucuklu Pizza 3 yıl
Yok arkadaşım. Bluetooth ile cayır cayır dosya paylaşıyorum Jailbreak candır hadi şimdi Android telefonlarınıza sarılın.
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emmrree1990 3 yıl
Bluetooth la her dakika paylaşım yapan arkadaşlar var heralde burada. Paylaşım yapmayinca geceleri uyuyamiyorlar.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Yıl olmuş 2015 hala bluetooth ile dosya paylaşımı yapılamıyor. Birde 3000 lira para istiyorlar resmen komedi.
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OZYMANDIAS 3 yıl
Bluetooth paylaşımının diğer cihazlar arasında yapılamaması bence gayet güzel bir şey. Güvenlik en üst düzeyde. Zaten yıl olmuş 2015 her şeyin çözümü var, bir yolu var, bir sistem oluşturulmuş. Ne yapacaksınız şarkı mı paylaşacaksınız? Yapmayın..

Ben diğer cihazlar ile BT paylaşımının açılmamasından yanayım.

Cihaz fiyatını BT olup olmamasıyla ölçen arkadaşlar lütfen iPhone almasın. Senenin 2015 olduğunu da tekrar hatırlatırım.
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swat882 3 yıl
Bt paylaşımı yok, cihaz 3000 tl
bırak askina apple
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Virinom 3 yıl
OverClocK1ng
Bence iyi olmuş.Yeni nesi bluetoothlara daha güçlü güvenlik özellikleri gelecektir...

Hocam o firmaların arasında argeye en az yatırım yapan firma muhtemelen Apple'dır. O dev firmalar bile ancak bu hale getirebildiyse daha da fazla bir şey beklememek lazım.
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OverClocK1ng 3 yıl
Bence iyi olmuş.
Yeni nesi bluetooth'lara daha güçlü güvenlik özellikleri gelecektir...
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