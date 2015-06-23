Apple, Bluetooth SIG grubunun kıdemli üyesi haline geldi

Elektronik cihazlarda kullandığımız Bluetooth standardının geliştirilmesinde Bluetooth SIG adındaki konsorsiyum yetkilidir ve her yeni Bluetooth standardı çeşitli denemeler ve onay süreçlerinden sonra hayata geçirilir.





Bluetooth SIG konsorsiyumunda Intel, Microsoft, Toshiba gibi pek çok elektronik cihaz üreticisi yer alıyor ve geliştirilen teknolojilere katkı sağlıyor. Ancak yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi için oylama yapılıyor ve bu oylamalara kıdemli üyeler katılıyor.





Apple bugüne kadar kıdemli üyeler arasında değildi. Ancak konsorsiyum bugün yaptığı açıklamada Apple'ın da artık kıdemli üyeler arasındaki yerini aldığını teknoloji dünyasına duyurdu.





Apple'ın bazı yöneticileri yıl başında Bluetooth SIG yönetim kurulu sekreteryasına atanmıştı. Bu gelişmenin kıdemli üyelik konusunda bazı değişikliklerin olabileceği tahminlerinin yapılmasına neden olmuştu.





Apple ile birlikte konsorsiyumun kıdemli üyeleri Ericsson, Intel, Lenovo, Microsoft, Nokia ve Toshiba olmak üzere toplamda yediye ulaştı. Kıdemli üyeler Bluetooth ile ilgili konularda oylama yetkisine ve yönetim kurulunda da pozisyon elde etme imkanına kavuşuyor. Apple bundan sonra Bluetooth teknolojisinin yol haritasına müdahale edebilecek ve gelişmeler konusunda önemli bir etkiye sahip olacak.





Apple bugüne kadar hiçbir şekilde iOS cihazlarını Bluetooth üzerinden diğer ekosistemlere açmaması ile biliniyor. Ancak kendi içerisinde AirDrop, Handoff ve Continuity gibi pek çok Bluetooth tabanlı hizmet geliştirmişti. Firmanın bundan sonraki çalışmalara nasıl katkı sağlayacağı merak konusu.

http://9to5mac.com/2015/06/23/apple-bluetooth-technology-promoter-member/?pushup=1