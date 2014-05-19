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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Camera Raw v5.05 güncellemesini yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Camera Raw v5.05 güncellemesini yayınladı
Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.05güncellemesi yayınlandı. 
Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde; 
  • Canon EOS Rebel T5 / 1200D / Kiss X70
  • Canon PowerShot G1 X Mark II
  • Nikon D4S
  • Sony Cyber-shot DSC-RX10
Yayınlanan 7.3 MB boyutundaki yeni v5.05 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1747?viewlocale=en_US&locale=en_US Yorum Yaz
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