Apple, Camera Raw v5.05 güncellemesini yayınladı

Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.05güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Canon EOS Rebel T5 / 1200D / Kiss X70

Canon PowerShot G1 X Mark II

Nikon D4S

Sony Cyber-shot DSC-RX10

Yayınlanan 7.3 MB boyutundaki yeni v5.05 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1747?viewlocale=en_US&locale=en_US