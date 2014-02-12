Apple, Compressor'u güncelledi

Haber Editörü
Apple’ın Mac’de video düzenleme üzerine çalışan kullanıcılar için hazırladığı ve Final Cut Pro X’i dışa aktarım konusunda güç ve esneklik kazandıran uygulaması Compressor güncellendi.
Yayınlanan son güncelleme aşağıda yer alan iyileştirme ve sorun gidermelerini içeriyor:
- Qmaster’ın daha önceden aktifleştirildiği sistemlere Compressor kurulması esnasında ortaya çıkan sorunlar giderildi.
- Final Cut Pro X’den Compressor’e gönderme kanalının güvenilirliği arttırıldı.
- Başlangıç ses seviyesinde olmayan kaynak dosyasının kodlanma hataları ele alındı.
- Toplu iş gönderilmesi esnasında meydana gelen takılı kalma sorunu giderildi.
- Birden fazla Compressor eklentisinin yüklü olması durumunda ortaya çıkabilen stabilite sorunu giderildi.
- Eklenti yüklü olmadan, eklenti seçenekleri görüntülendiğinde ortaya çıkan sorun giderildi.
49 dolardan satılan Compressor’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Compressor - Apple
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Adam haklı gencler, bosa eksilemeyin, bu haberse office ayda 3 4 tane aliyor oda haber olsun boyuna.