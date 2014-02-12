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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Compressor'u güncelledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Compressor'u güncelledi
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Apple’ın Mac’de video düzenleme üzerine çalışan kullanıcılar için hazırladığı ve Final Cut Pro X’i dışa aktarım konusunda güç ve esneklik kazandıran uygulaması Compressor güncellendi.

Yayınlanan son güncelleme aşağıda yer alan iyileştirme ve sorun gidermelerini içeriyor:

  • Qmaster’ın daha önceden aktifleştirildiği sistemlere Compressor kurulması esnasında ortaya çıkan sorunlar giderildi.
  • Final Cut Pro X’den Compressor’e gönderme kanalının güvenilirliği arttırıldı.
  • Başlangıç ses seviyesinde olmayan kaynak dosyasının kodlanma hataları ele alındı.
  •  Toplu iş gönderilmesi esnasında meydana gelen takılı kalma sorunu giderildi.
  • Birden fazla Compressor eklentisinin yüklü olması durumunda ortaya çıkabilen stabilite sorunu giderildi.
  • Eklenti yüklü olmadan, eklenti seçenekleri görüntülendiğinde ortaya çıkan sorun giderildi.

49 dolardan satılan Compressor’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Compressor - Apple
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EddyCue 5 yıl en beğenilen
haber sitesine "neden haber yayinliyorsun" diyeni de ilk defa goruyorum.
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zaferaa 5 yıl
Dedim apple kompresör de mi uretiyormus basligi gorunce :D dusun artik o ekosisteme nekadar uzagim :D
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aycibin 5 yıl
haberi koymak için belli bir kullanıcı mikarına sahip ürün olması lazım değil mi?illaki meraklı 1-2 kişi vardır ama o kadar.maksat her yazılım güncellemesini haber yapmaksa,ms office,explorer,firefox vs... daha çok kullanıcıya hitap ediyor.onların da her güncellemesini yayınlayacaksak yandık.
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EddyCue 5 yıl
haber sitesine "neden haber yayinliyorsun" diyeni de ilk defa goruyorum.
1 Yanıt Yanıtla +8
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zaferaa 5 yıl aycibin
aycibin
haberi koymak için belli bir kullanıcı mikarına sahip ürün olması lazım değil mi?illaki meraklı 1-2 kişi vardır ama o kadar.maksat her yazılım güncellemesini haber yapmaksa,ms office,explorer,firefox vs... daha çok kullanıcıya hitap ediyor.onların da her güncellemesini yayınlayacaksak yandık.

Adam haklı gencler, bosa eksilemeyin, bu haberse office ayda 3 4 tane aliyor oda haber olsun boyuna.
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