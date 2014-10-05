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Apple EARPODS ve iPhone 6 ile ''Şeker'' Tadında
5 yıl
33,7b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
70
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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6. Nesil ile birlikte bir çok apple severin dikkatini çeken, bu özel tasarımlı kulaklığı, hem inceliyor hem de iPhone 6'nın ses kalitesine, ucundan değiniyoruz.
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DH Misafiri
4 yıl
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Samimi ve güzel bir inceleme :)
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Selamlar,
HTC One M8 icerisinden cikan MAX301 kulakliklarini da test etme sansiniz olursa, telefon kutularindan cikan kulakliklara bir ornek teskil edebilir ya da eksiklikleri varsa ogrenebiliriz diye dusunuyorum. Ayrica yine HTC nin haricen sattigi ve MAX301 den ust seviyede konumlandirdigi E240'la da karsilastirilarak test yapabilirsiniz. E240'a ulasamiyorsaniz, Cin'de yasamamin avantajini kullanip size gondermeye calisabilirim. Her ikisini de denedim, MAX301 daha iyi gibi geldi. Ancak profesyonel bir bilgi almak daha guzel olur diye dusunuyorum.
Ilginize tesekkurler.
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Tirion Fordring
4 yıl
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Arkadaşlar kulaklık çıkışı olarak m8 şu an piyasadaki en iyi alet değil mi ?
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adını nick koydum
4 yıl
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Ses yalıtımı dışında Sennheiser Cx 300-II den daha iyi kanımca.
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berkanenes
5 yıl
editörün seçimi
Süper bir inceleme
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ø
5 yıl
editörün seçimi
Telefondan çıkan kulaklık çok iyi.
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hseyin19
5 yıl
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Günlerdir arıyordum şans eseri geldim hahaha
sağolasın sezer abi
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DH Sezer
5 yıl
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hseyin19
Ne demek her zaman bekleriz : D
2 Yanıt
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Mr xXx
5 yıl
editörün seçimi
Şirinlerin fön makinası kıvamında kulaklık
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DH Sezer
5 yıl
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Mr xXx
ahhaha bu gördüğüm en yaratıcı yorumdu : D
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Scourgeofgod28
5 yıl
editörün seçimi
audio technica ckm99 incelemesi gelse süper olur
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meego
5 yıl
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Ilkdefa sana katılmıyorum Sezer'cim.
Bu kulaklığı 5s aldığımda kullandım ve bıraktım.
Kesinlikle iyi bir kulaklık değil.
Tavsiye etmem.
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DH Sezer
5 yıl
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meego
Ne açıdan beğenmedin merak ediyorum? Tasarım ve konfor açısından mı yoksa ses açısından mı?
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HTC One M8 icerisinden cikan MAX301 kulakliklarini da test etme sansiniz olursa, telefon kutularindan cikan kulakliklara bir ornek teskil edebilir ya da eksiklikleri varsa ogrenebiliriz diye dusunuyorum. Ayrica yine HTC nin haricen sattigi ve MAX301 den ust seviyede konumlandirdigi E240'la da karsilastirilarak test yapabilirsiniz. E240'a ulasamiyorsaniz, Cin'de yasamamin avantajini kullanip size gondermeye calisabilirim. Her ikisini de denedim, MAX301 daha iyi gibi geldi. Ancak profesyonel bir bilgi almak daha guzel olur diye dusunuyorum.
Ilginize tesekkurler.
Bu kulaklığı 5s aldığımda kullandım ve bıraktım.
Kesinlikle iyi bir kulaklık değil.
Tavsiye etmem.