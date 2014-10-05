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Apple EARPODS ve iPhone 6 ile ''Şeker'' Tadında

5 yıl
33,7b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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6. Nesil ile birlikte bir çok apple severin dikkatini çeken, bu özel tasarımlı kulaklığı, hem inceliyor hem de iPhone 6'nın ses kalitesine, ucundan değiniyoruz.

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DH Misafiri 4 yıl
Samimi ve güzel bir inceleme :)
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DH Misafiri 4 yıl
Selamlar,
HTC One M8 icerisinden cikan MAX301 kulakliklarini da test etme sansiniz olursa, telefon kutularindan cikan kulakliklara bir ornek teskil edebilir ya da eksiklikleri varsa ogrenebiliriz diye dusunuyorum. Ayrica yine HTC nin haricen sattigi ve MAX301 den ust seviyede konumlandirdigi E240'la da karsilastirilarak test yapabilirsiniz. E240'a ulasamiyorsaniz, Cin'de yasamamin avantajini kullanip size gondermeye calisabilirim. Her ikisini de denedim, MAX301 daha iyi gibi geldi. Ancak profesyonel bir bilgi almak daha guzel olur diye dusunuyorum.
Ilginize tesekkurler.
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Tirion Fordring 4 yıl
Arkadaşlar kulaklık çıkışı olarak m8 şu an piyasadaki en iyi alet değil mi ?
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adını nick koydum 4 yıl
Ses yalıtımı dışında Sennheiser Cx 300-II den daha iyi kanımca.
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berkanenes 5 yıl
Süper bir inceleme
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ø 5 yıl
Telefondan çıkan kulaklık çok iyi.
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hseyin19 5 yıl
Günlerdir arıyordum şans eseri geldim hahaha



sağolasın sezer abi

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DH Sezer 5 yıl hseyin19
Ne demek her zaman bekleriz : D
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Mr xXx 5 yıl
Şirinlerin fön makinası kıvamında kulaklık
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DH Sezer 5 yıl Mr xXx
ahhaha bu gördüğüm en yaratıcı yorumdu : D


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Scourgeofgod28 5 yıl
audio technica ckm99 incelemesi gelse süper olur
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meego 5 yıl
Ilkdefa sana katılmıyorum Sezer'cim.
Bu kulaklığı 5s aldığımda kullandım ve bıraktım.
Kesinlikle iyi bir kulaklık değil.
Tavsiye etmem.
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DH Sezer 5 yıl meego
Ne açıdan beğenmedin merak ediyorum? Tasarım ve konfor açısından mı yoksa ses açısından mı?
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