Apple, "Embark" isimli firmayı satın aldı; iOS Haritalar'a toplu taşıma navigasyonu geliyor

iOS 6’daki haritalar uygulamasının yarattığı deprem sonrasında uygulamanın üzerine daha detaylı şekilde geliştirmeye başlayan Apple, bu kapsamda yaptığı satın alımlara bir yenisini daha ekledi.

ABD’nin en saygın gazetelerinden The Wall Street Journal’ın güvenilir kaynaklarının ifadelerine göre Apple’ın son aldığı firma Silikon Vadisi merkezli ve toplu taşıma araçlarının navigasyonu konusunda çalışmalar yapan Embark isimli küçük çaplı ve 2 yaşındaki bir firma.

Apple’ın bu alımı ne kadara tamamladığı bilinmezken; kaynaklar, satın almanın temelinde Apple’ın, Embark’ın geliştirdiği teknolojileri direkt olarak Haritalar uygulamasına dahil etme fikrinin yattığını belirtiyor. Dolayısıyla bir nesil sonra, yani Ios 8’de toplu taşıma navigasyonuyla ilgili önemli bir geliştirmenin karşımıza çıkması olası gözüküyor.

2011 yılında kurulan Embark’ın, bugüne kadar gerek iOS gerekse de Android platformları için ABD’nin New York, Washington D.C., Chicago ve San Francisco gibi şehirlerindeki toplu taşıma sisteminin navigasyonuyla ilgili uygulamalara odaklandığı öğrenilirken; firmanın şu anda 10 uygulamasa App Store’dan ulaşılabilmekte. Ancak aynı durum Android için geçerli değil. Google Play’de şu anda Embark imzalı hiçbir uygulama yer almıyor. Diğer bir deyişle Apple’ın satın alımı sonrasında Android uygulamalarının Google Play’den silindiğini söyleyebiliriz

Hatırlanacağı gibi Apple'ın haritalar servisi için toplu taşıma navigasyonu üzerine çalışan HopStop ile yerel işletme arama firması Locationary'i geçtiğimiz ay satın aldığı ortaya çıkmıştı.