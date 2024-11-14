Google Haritalar'a büyük güncelleme: İşte gelecek yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Haritalar, kullanıcıların yakındaki mağazalarda aradıkları ürünleri bulmalarına yardımcı olmak için uygulama içi ürün arama özelliği sunacak. Yeni özellik, alışveriş yapanların doğrudan Haritalar arayüzünde elektronik eşyalar, ev eşyaları, market ürünleri ve özel günler için hediyeleri aramasına olanak tanıyacak. Ancak bununla sınırlı değil; Güncelleme, ayrıca toplu taşımayı kullanan kişilerle araç sahipleri için navigasyon iyileştirmeleri içeriyor.

Google'dan Türkiye'deki alışveriş tercihleri hakkında araştırma 1 gün önce eklendi

Google Haritalar artık temizlenmemiş yollar, su basmış alanlar ve düşük görüş mesafesine sahip bölgeler gibi hava durumundan kaynaklı aksamaları gösterecek. Toplu taşımayı kullananlar, ayrıntılı metro giriş yerleri ve alternatif rota önerileri de dahil olmak üzere kalabalık kaynaklı gecikme raporlarına ve iyileştirilmiş istasyon bilgilerine erişebilecek.

Elektrikli araç sahipleri, planladıkları rotaları doğrudan araçlarındaki Google Haritalar'a gönderebilecek ve şarj noktalarını da içeren yol tarifi alabilecek.

Haritalar, ayrıca detaylı trafik tahminleri ve mağaza kalabalığı bilgilerini gösteren Popüler Saatler özelliği kazandı. Son olarak, Google, hava yolculuğunda kullanıcıların en iyi fırsatları bulmalarına yardımcı olmak için Google Uçuşlar'a yeni "En Ucuz" sekmesi ekledi.

Google Haritalar için duyurulan çoğu yeni özellik küresel olarak kullanıma sunulacak ancak bazı işlevler şu anda belirli araç modelleriyle sınırlı.

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