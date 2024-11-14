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    Google Haritalar'a büyük güncelleme: İşte gelecek yeni özellikler

    Google, kişilerin tatil planlarına yardımcı olmak için tasarlanmış birkaç yeni özellik duyurdu. Özellikler toplu taşımada seyahat etmekten elektrikli araçla seyahat planlamaya kadar her şeyi kapsıyor.
    google haritalar yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, kullanıcıların yakındaki mağazalarda aradıkları ürünleri bulmalarına yardımcı olmak için uygulama içi ürün arama özelliği sunacak. Yeni özellik, alışveriş yapanların doğrudan Haritalar arayüzünde elektronik eşyalar, ev eşyaları, market ürünleri ve özel günler için hediyeleri aramasına olanak tanıyacak. Ancak bununla sınırlı değil; Güncelleme, ayrıca toplu taşımayı kullanan kişilerle araç sahipleri için navigasyon iyileştirmeleri içeriyor.

    Google Haritalar artık temizlenmemiş yollar, su basmış alanlar ve düşük görüş mesafesine sahip bölgeler gibi hava durumundan kaynaklı aksamaları gösterecek. Toplu taşımayı kullananlar, ayrıntılı metro giriş yerleri ve alternatif rota önerileri de dahil olmak üzere kalabalık kaynaklı gecikme raporlarına ve iyileştirilmiş istasyon bilgilerine erişebilecek.

    Elektrikli araç sahipleri, planladıkları rotaları doğrudan araçlarındaki Google Haritalar'a gönderebilecek ve şarj noktalarını da içeren yol tarifi alabilecek.

    Haritalar, ayrıca detaylı trafik tahminleri ve mağaza kalabalığı bilgilerini gösteren Popüler Saatler özelliği kazandı. Son olarak, Google, hava yolculuğunda kullanıcıların en iyi fırsatları bulmalarına yardımcı olmak için Google Uçuşlar'a yeni "En Ucuz" sekmesi ekledi.

    Google Haritalar için duyurulan çoğu yeni özellik küresel olarak kullanıma sunulacak ancak bazı işlevler şu anda belirli araç modelleriyle sınırlı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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