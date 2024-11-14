Google Haritalar'a büyük güncelleme: İşte gelecek yeni özellikler

Google Haritalar artık temizlenmemiş yollar, su basmış alanlar ve düşük görüş mesafesine sahip bölgeler gibi hava durumundan kaynaklı aksamaları gösterecek. Toplu taşımayı kullananlar, ayrıntılı metro giriş yerleri ve alternatif rota önerileri de dahil olmak üzere kalabalık kaynaklı gecikme raporlarına ve iyileştirilmiş istasyon bilgilerine erişebilecek.
Elektrikli araç sahipleri, planladıkları rotaları doğrudan araçlarındaki Google Haritalar'a gönderebilecek ve şarj noktalarını da içeren yol tarifi alabilecek.
Haritalar, ayrıca detaylı trafik tahminleri ve mağaza kalabalığı bilgilerini gösteren Popüler Saatler özelliği kazandı. Son olarak, Google, hava yolculuğunda kullanıcıların en iyi fırsatları bulmalarına yardımcı olmak için Google Uçuşlar'a yeni "En Ucuz" sekmesi ekledi.
Google Haritalar için duyurulan çoğu yeni özellik küresel olarak kullanıma sunulacak ancak bazı işlevler şu anda belirli araç modelleriyle sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir