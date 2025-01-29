Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek

Google Haritalar'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." denilerek, söz konusu değişiklik talimatına uyulacağı ve Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyuruldu.
Değişiklik sadece ABD'deki kullanıcılara görünecek
Bu isim değişikliği, yalnızca ABD kullanıcılarına gözükecek. ABD dışındaki kullanıcılar için ise farklı bir politika izlenecek. Örneğin, Meksika’daki kullanıcılar haritada hâlâ “Meksika Körfezi” ismini görmeye devam edecek. ABD ve Meksika dışındaki ülkelerdeki kullanıcılar ise her iki ismi birden görecek. Google, bu gibi durumlarda resmi yerel isimleri öncelikli olarak gösterme politikasını uyguluyor.
Bu ayın başlarında Trump, Meksika Körfezi'nin adını değiştirme niyeti olduğunu açıklamış ve 20 Ocak'taki yemin törenindeki konuşmasında bu değişikliği hayata geçireceğini söylenmişti.
Trump ayrıca, eski ABD Başkanı William McKinley'e bir övgü olarak Denali Dağı'nın adını önceki adı olan McKinley Dağı olarak değiştireceğini söylemişti. Alaska'daki Amerikan yerlileri arasında dağa verilen Denali ismi, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından bir jest olarak dağın resmi adı olarak değiştirilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)