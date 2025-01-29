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    Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek

    Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesinin ardından ABD'deki Google Haritalar'da Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini açıkladı.
    Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin adını değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesinin ardından ABD'deki Google Haritalar'da Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini açıkladı.

    Google Haritalar'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." denilerek, söz konusu değişiklik talimatına uyulacağı ve Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyuruldu.

    Değişiklik sadece ABD'deki kullanıcılara görünecek

    Bu isim değişikliği, yalnızca ABD kullanıcılarına gözükecek. ABD dışındaki kullanıcılar için ise farklı bir politika izlenecek. Örneğin, Meksika’daki kullanıcılar haritada hâlâ “Meksika Körfezi” ismini görmeye devam edecek. ABD ve Meksika dışındaki ülkelerdeki kullanıcılar ise her iki ismi birden görecek. Google, bu gibi durumlarda resmi yerel isimleri öncelikli olarak gösterme politikasını uyguluyor.

    Bu ayın başlarında Trump, Meksika Körfezi'nin adını değiştirme niyeti olduğunu açıklamış ve 20 Ocak'taki yemin törenindeki konuşmasında bu değişikliği hayata geçireceğini söylenmişti.

    Trump ayrıca, eski ABD Başkanı William McKinley'e bir övgü olarak Denali Dağı'nın adını önceki adı olan McKinley Dağı olarak değiştireceğini söylemişti. Alaska'daki Amerikan yerlileri arasında dağa verilen Denali ismi, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından bir jest olarak dağın resmi adı olarak değiştirilmişti.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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