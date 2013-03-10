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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, HTTPS'ye geçiş yaptı; App Store sunucuları artık daha güvenli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, HTTPS'ye geçiş yaptı; App Store sunucuları artık daha güvenli
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Apple, her birinde kredi kartı bilgilerinin yer aldığı 500 milyondan fazla aktif hesabın yer aldığı iTunes Store sunucularında güvenliği arttırmak için güvenli hiper metin aktarım iletişim protokolünü (HTTPS) uygulamaya koydu.

iTunes Store sunucularında bugüne kadar hiper metin aktarım iletişim protokolünü kullanan Apple, güvenlik uzmanlarından (Google'dan Elie Bursztein, Recurity Labs'den Bernhard 'Bruhns' Brehn, Bejoui LLC'den Rahul Iyer) gelen geri bildirimler doğrultusunda HTTP'ye göre daha güvenli olan hiper metin aktarım iletişim protokolüne geçiş yaptı.

Apple'ın HTTP'den HTTPS'ye geçmesine ön ayak olan Google'dan Elie Bursztein, Apple'ın itunes.apple.com'un protokolünü daha güvenlikli hale getirmesinden sonra kişisel internet günlüğünde konuyla ilgili bir makale yayınlayarak tespit ettiği açıklarla ilgili çeşitli bilgileri paylaştı.

Apple'ı ilk olarak Haziran 2012'de açıklarla ilgili olarak bilgilendirdiğini söyleyen Bursztein, eğer HTTPS'e geçilemeseydi her birinde kredi kartı bilgilerinin yer aldığı 500 milyon aktif hesabın şifre çalma / uygulama çalma / sahte uygulama güncellemesi / güvenlik sızıntısı / uygulama yüklemeyi engelleme gibi saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini söylerken; bu saldırıların ne kadar kolaylıkla yapılabileceğini yayınladığı birkaç video ile ortaya koydu. İşte o videolar:

Şifre Çalma


 
Uygulama Çalma


 
Sahte Uygulama Güncellemesi


  

Elie Bursztein'in konuyla ilgili teknik detayları da paylaştığı yazısına buradan ulaşabilirsiniz.


http://support.apple.com/kb/HT1318 Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
porno siteler bile yıllardır https kullanırken epilin yeni geçmesi /facepalm
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manyakurt 6 yıl
misafir olarak yazacaktı hesabı açık kaldı herhalde...
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OverClocK1ng 6 yıl
Haziran 2012 de bilgileri olmuş, Mart 2013 te HTTPS ye geçmişler.
Amma da hızlılarmış ha.
Mûridleri de bilmeden savunur durularmış boş yere...
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*GameOver* 6 yıl
bunun 4 5 kat bütün sistemleri yavaşlattığınıda yazsaydınız keşke
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DraGonS 6 yıl
Apple Store üst menüdeki linklerin adreslerini değiştirmiş. Bunun haberini yapmamışsınız. Muashduhasd. Abi suyu çıktı bu haber işinin ya.
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Rockpierce 6 yıl
Olması gereken bir şeydi. Rahatladık
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ProfXavier 6 yıl
Bunu marifetmiş gibi mi gösteriyorlar? Yazık sana Apple...
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Lockheed 6 yıl
artik gece rahat uyuyabilirim.
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manyakurt 6 yıl
misafir olarak yazacaktı hesabı açık kaldı herhalde...
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
porno siteler bile yıllardır https kullanırken epilin yeni geçmesi /facepalm
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4Crumby 6 yıl Rajeesh
Rajeesh
porno siteler bile yıllardır https kullanırken epilin yeni geçmesi /facepalm

Jhonny sins konustu.
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