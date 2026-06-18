Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta App Store için Personalized Collections olarak adlandırılan yeni bir keşif özelliği tanıttı. Bu özellik, bireysel ilgi alanlarına ve davranışlara dayalı uygulama önerileri sunuyor. Apple, bu duyuruyu geliştiricilerin uygulamalarının keşfedilmesinin bir başka yolu olarak sundu ancak gizlilik açısından tepkiler gelmeye başladı.

Apple, geliştiriciler için App Store'u baştan aşağı yeniledi 1 hf. önce eklendi

Her dokunuş kaydediliyor, yazma hızı bile hesaplanıyor

Güvenlik araştırmacısı Mysk, App Store'un kullanıcının yaptığı her dokunuşu kaydettiğini ve bu tanımlanabilir analiz verilerini Apple'a gönderdiğini söylüyor. Araştırmacılara göre, bu izleme arama etkinliği sırasında da gerçekleşiyor ve Apple, aldığı verilere dayanarak yazma hızı gibi ayrıntıları hesaplayabiliyor.

Kötü olan ise; bu App Store analiz toplama işlemini devre dışı bırakmak için net bir seçenek yok. Kişiselleştirilmiş öneriler kullanıcıların daha iyi uygulamalar keşfetmesine yardımcı olsa da, söz konusu davranışsal veri miktarı, Apple'ın kendi uygulamaları içinde ne kadar izleme yapıldığı konusunda sorulara yol açtı.

Apple, uzun zamandır gizliliği ürünlerinin önemli bir parçası olarak öne sürüyor. Bu rapor, şirketin kişiselleştirilmiş önerileri genişletirken App Store etkinlik verilerini nasıl işlediğine dair dikkat çekici detaylar sunuyor.

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App Store'da gizlilik endişesi: Apple her dokunuşu kaydediyor!

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