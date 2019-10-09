Apple Mac Catalyst projesi iyi başlamadı

Apple’ın yıllardır merak edilen iOS ve macOS sistemlerini birleştirme projesi macOS Catalina ile gerçeğe dönüşmüştü. Mac Catalyst projesi iPad uygulamalarını macOS platformunda da kullanılabilmesi mantığına dayanıyor. Ne var ki ilk aşamalar biraz sancılı oluyor.

Mac Catalyst nedir?

Apple yeni projesi ile iPad uygulamalarının kolay bir şekilde macOS sistemine uyarlanabilmesini amaçlıyor. Böylece macOS tarafında olmayan ancak iOS platformuna bulunan uygulamaların kullanıma sunulması kolaylaşacaktı.

Gelen ilk geri bildirimler Mac Catalyst projesinin biraz sancılı olduğunu gösteriyor. Kodların macOS platformuna transfer edilmesi söylendiği gibi kolay oluyor ve sıkıntısız çalışıyor ancak ara yüzde problemler var.

Ayrıca Bkz. "Facebook Portal cihazları ofis paylaşımlarında da kullanılacak"

Geliştiriciler Mac Catalyst projesinin halen iPad ara yüzünü temel aldığını ve uygulamaların macOS ana ekranında yüzen bir pencere gibi göründüğünü belirtiyor. Bunun önüne geçebilmek için bu kez tasarım tarafında çaba harcamak gerekiyor. Asphalt 9 ve DC Universe bu nedenle uygulamalarını ertelemiş durumda.

Diğer bir sıkıntı macOS platformuna adapte edilen uygulama için yine satın alma yapmak gerekecek olması. Yani iPad üzerinde satın aldığınız uygulama macOS tarafında yine para istiyor. Ayrıca uygulama içi satın alımların da transfer edilmediği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Mac Catalyst ilk etapta Apple uygulamaları ile faaliyete geçmişti. Sonrasında bazı popüler uygulamalar da dahil olunca toplamda 20 uygulama kullanıcılara sunulmuş durumda. Ne var ki Netflix bu projede yer almama kararı aldı.

iPad ekosisteminde ikinci en çok indirilen uygulama konumundaki Netflix bu ilk aşamalarda Mac Catalyst projesinde yer almayacak. Yani macOS kullanıcıları platforma tarayıcı üzerinden ulaşmak zorunda. Bu da platformun uygulamada sunduğu bazı avantajlara erişememe anlamına geliyor.