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    Anlık Bildirim

    GTA Trilogy Definitive Edition mobile geliyor! Netflix üyelerine ücretsiz!

    GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA III'ün Definitive Edition versiyonu Netflix iş birliğiyle mobile geliyor. Netflix aboneleri bu üçlemeyi ücretsiz olarak oynayabilecek.
    GTA Definitive Edition mobile geliyor! Netflix üyelerine ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in 11 Kasım 2021’de konsollar ve PC için yayınladığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 14 Aralık’ta Android ve iOS’e geliyor. Görsel açıdan geliştirmelerin içerdiği üçlemeyi Netflix aboneleri ücretsiz olarak oynayabilecek.

    Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition paketinde şu oyunlar yer alıyor: GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas. Bu oyunların yenilenmiş Definitive Edition versiyonları 14 Aralık’tan itibaren App Store, Google Play ve Netflix mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek.

    GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'ın mobil versiyonları yaklaşık 10 yıl önce yayınlanmıştı. O dönemin cep telefonlarına göre tasarlandığı için görsel açıdan ve fiziksel açıdan epey kırpılmış haldeydi. 14 Aralık'ta yayınlanacak Definitive Edition versiyonlarının konsol ve PC kalitesine yakın olması bekleniyor. Öte yandan Aralık ayında GTA 6'nın fragmanının yayınlanacağını hatırlatalım.

    Netflix Abonelerine 80'in Üzerinde Oyun Ücretsiz!

    Netflix son günlerde mobil oyun kataloğunu büyük yapımlarla genişletmeye başladı. Netflix aboneleri Football Manager 2024 Mobile, Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home, Reigns: Three Kingdoms, The Queen’s Gambit Chess ve Stranger Things 3: TheGame gibi oyunlar başta olmak üzere 80’in üzerinde oyunu tamamen ücretsiz olarak oynayabiliyor. Bu oyunlarda hiçbir reklam ya da uygulama içi satın alma bulunmuyor.

    Netflix'e Gelecek GTA Oyunları Hangileri?

    • Grand Theft Auto III – The Definitive Edition:
      Her şey Liberty City’de başlar ve Liberty City’de biter. Suç dünyasının karanlık yollarında macera kovalayacağın bir ‘açık dünya’ deneyimine hazır mısın?
    • Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition:
      Bu kez 1980’lere gidiyoruz... Neon ışıkları gözümüzü alıyor, kabarık saçlar ve pastel renkli takım elbiseler suç dünyasının çirkin yüzüyle buluşuyor. Tommy Versetti’nin zirveye giden yoldaki ihanet ve intikam dolu hikayesi bir kez daha başlıyor.
    • Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition:
      90’ların başı... Carl ‘CJ’ Johnson, ailesini kurtarmak ve kanunsuz sokaklarda hakimiyet kurmak için San Andeas eyaletinin uçsuz bucaksız yollarında macera üstüne macera yaşıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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