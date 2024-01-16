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    Anlık Bildirim

    Netflix aboneliklerine zam geldi, yenilemek isteyen elini çabuk tutsun

    Sonbahar aylarında abonelik fiyatlarına kallavi zam yapan Netflix durmuyor. Yeni yılda da yüzde 20-30 oranında zam yapıldı. Zamlı fiyatlar kademeli olarak entegre edilecek. 
    Netflix zam Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl dijital platformlara üst üste gelen zam furyası bu yıl da tam gaz devam ediyor. Geçen yılın sonlarında yurtdışı abonelik fiyatlarına zam yapan Netflix ülkemize de el atmış durumda. Netflix abonelik fiyatları zamlandı.

    Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu?

    Netflix ülkemizde son olarak Eylül ayında abonelik paketlerine zam yapmıştı. Ekim ayında yurtdışı abonelik fiyatlarını arttırınca haliyle ülkemiz fiyatlarını yeniden elden geçirme ihtiyacı hissetti. Abonelik fiyatları yüzde 20-30 oranında arttırıldı.

    Yeni fiyatlar yeni üye olacaklar için geçerli. Mevcut abonelere ise aşamalı olarak sunulacak. Muhtemelen kısa bir süre mevcut aboneler şu an geçerli fiyattan aboneliklerini yenileyebilecekler zira bugün yenileme yapanların eski fiyata dahil oldukları belirtiliyor. Bu bakımdan Netflix aboneliklerini yenilemek isteyenlerin acele etmesinde fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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