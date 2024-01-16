Netflix aboneliklerine zam geldi, yenilemek isteyen elini çabuk tutsun

Tam Boyutta Gör Geçen yıl dijital platformlara üst üste gelen zam furyası bu yıl da tam gaz devam ediyor. Geçen yılın sonlarında yurtdışı abonelik fiyatlarına zam yapan Netflix ülkemize de el atmış durumda. Netflix abonelik fiyatları zamlandı.

Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Netflix ülkemizde son olarak Eylül ayında abonelik paketlerine zam yapmıştı. Ekim ayında yurtdışı abonelik fiyatlarını arttırınca haliyle ülkemiz fiyatlarını yeniden elden geçirme ihtiyacı hissetti. Abonelik fiyatları yüzde 20-30 oranında arttırıldı.

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Yeni fiyatlar yeni üye olacaklar için geçerli. Mevcut abonelere ise aşamalı olarak sunulacak. Muhtemelen kısa bir süre mevcut aboneler şu an geçerli fiyattan aboneliklerini yenileyebilecekler zira bugün yenileme yapanların eski fiyata dahil oldukları belirtiliyor. Bu bakımdan Netflix aboneliklerini yenilemek isteyenlerin acele etmesinde fayda var.

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