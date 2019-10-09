Facebook Portal cihazları ofis paylaşımlarında da kullanılacak

Akıllı hoparlör pazarına ekranlı Portal cihazları ile giriş yapan Facebook bu yıl ikinci nesli ile iddiasını arttırdı. Facebook akıllı cihaz serisini bünyesindeki diğer hizmetler ile entegre etmeye başladı.

Ofis çalışanlarına yönelik

Yapılan açıklamaya göre bu haftadan itibaren Facebook Portal cihazlarında ortak çalışma uygulaması Workplace kullanılabilecek. Workplace ile 50 kişiye kadar videolu görüşmeler yapabileceksiniz. Ayrıca Portal cihazları kullanıcıyı sürekli kare içerisinde tutarak görüşmeleri daha verimli hale getirecek.

Ayrıca Bkz.

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Workplace uygulamasında görüşme yaparken aynı zamanda çalıştığınız içerikleri de paylaşabileceksiniz. Bununla birlikte içerik paylaşımının sınırları nereye kadar gidecek şimdilik bilinmiyor.

Workplace entegrasyonu ile Facebook ofis çalışanlarına yönelik yeni bir alternatif getirmek istiyor. Hali hazırda Workplace kullanıcıları için Facebook Portal bir alternatif olarak karşılarına çıkacak. Workplace entegrasyonu ilk ve ikinci nesil Facebook Portal cihazlarında çalışabilecek ancak televizyona bağlanarak kullanılan Portal TV ile uyumlu değil.