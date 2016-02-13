Apple Music 11 milyon ücretli abone sayısına ulaştı

Apple kıdemli başkan yardımcıları Craig Federighi ve Eddy Cue, John Gruber'in "The Talk Show" podcast'indeki bir röportaj sırasında Apple Music'in 11 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı. Apple Music geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıma sunulmuş ve dijital müzik servisi ilk altı ayda 10 milyon kullanıcı sayısını aşmayı başarmıştı.





Apple Music şu anda 100'den fazla ülkeden kullanılabilir durumda ve 11 milyon ücretli abone sayısıyla dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi müzik servisi konumunda. Toplamda 75 milyon dinleyiciye sahip olan en büyük rakibi Spotify'nin ise 25-30 milyon arasında ücretli aboneye sahip olduğu tahmin ediliyor.





Apple yöneticileri ayrıca görüşme sırasında iCloud'un 782 milyon aboneye sahip olduğunu da belirttiler. Şirket CEO'su Tim Cook, 26 Ocak'taki Apple konferansında iOS işletim sistemi yüklü 1 milyar aktif cihaz sayısına ulaşıldığını açıklamıştı. Bazı kullanıcıların birden fazla cihaza sahip oldukları düşünüldüğünde aradaki farkın neden kaynaklandığı anlaşılabilir.





Sohbet esnasında şirketin diğer bazı hizmetlerindeki çarpıcı istatistikleri de paylaşan Cue ve Federighi, iMessages sistemi aracılığıyla saniyede 200 bin mesaj gönderildiğini, iTunes ve App Store üzerinden her hafta 750 milyon satın alma işlemi gerçekleştiğini ifade ettiler.





http://www.phonearena.com/news/Apple-Music-hits-11-million-paid-subscribers-iCloud-has-768-million-users_id78300