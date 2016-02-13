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Apple Music 11 milyon ücretli abone sayısına ulaştı

Apple servislerinin patronları Craig Federighi ve Eddy Cue, katıldıkları bir yayın sırasında Apple Music'in 11 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Music 11 milyon ücretli abone sayısına ulaştı
Apple kıdemli başkan yardımcıları Craig Federighi ve Eddy Cue, John Gruber'in "The Talk Show" podcast'indeki bir röportaj sırasında Apple Music'in 11 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı. Apple Music geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıma sunulmuş ve dijital müzik servisi ilk altı ayda 10 milyon kullanıcı sayısını aşmayı başarmıştı.

Apple Music şu anda 100'den fazla ülkeden kullanılabilir durumda ve 11 milyon ücretli abone sayısıyla dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi müzik servisi konumunda. Toplamda 75 milyon dinleyiciye sahip olan en büyük rakibi Spotify'nin ise 25-30 milyon arasında ücretli aboneye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Apple yöneticileri ayrıca görüşme sırasında iCloud'un 782 milyon aboneye sahip olduğunu da belirttiler. Şirket CEO'su Tim Cook, 26 Ocak'taki Apple konferansında iOS işletim sistemi yüklü 1 milyar aktif cihaz sayısına ulaşıldığını açıklamıştı. Bazı kullanıcıların birden fazla cihaza sahip oldukları düşünüldüğünde aradaki farkın neden kaynaklandığı anlaşılabilir.

Sohbet esnasında şirketin diğer bazı hizmetlerindeki çarpıcı istatistikleri de paylaşan Cue ve Federighi, iMessages sistemi aracılığıyla saniyede 200 bin mesaj gönderildiğini, iTunes ve App Store üzerinden her hafta 750 milyon satın alma işlemi gerçekleştiğini ifade ettiler.


http://www.phonearena.com/news/Apple-Music-hits-11-million-paid-subscribers-iCloud-has-768-million-users_id78300 Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Her 1 milyon eklendiğinde haber yapmaya kararlısınız heralde. Campus 2 şantiyesi haberleri kadar anlamsız ve ucuz.
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Outlaw-E 3 yıl
Algı operasyonu. Spotify ı yavaş yavaş gözden düşürmek amaç. Yersen tabii. Apple şu hali ile spotify a rakip olamaz.
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volkan_kolay 3 yıl
Geçen gün iPad Air 2 ve Bose QC25 kulaklık ile hem Apple Music hemde TTnet Müzik üzerinden aynı şarkıları açtım dinlerim, Rock, Pop, Enstrumantal vs pekçok şarkıda dinledim ve şunu söylemek istiyorumki arada hiçbir fark yok ve bana göre TTnet Müzik yerli şarkı stoğu olarak çok daha geniş imkanı var vede her ay 250 şarkı indirme krediniz de var ama malum milletimiz etiket meraklısı olduğu için Apple Music olmasa olmaz diyecek..
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kadirirdem 3 yıl
Spotify'i yakında geçer ama içerik olarak biraz zamana ihtiyacı var Apple Music'ın....
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BekirTemel 3 yıl
ne ara ücretsiz sürümü bitirdi bunlar
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interwap 3 yıl
Darphane
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ltrg 3 yıl
Adinda Apple geciyosa bim posetide olsa alir bu millet.Paralari cok zaaar.
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ahmtayd 3 yıl
Türkçe sıkıntısı ne oldu ondan haber verin
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deoksiriboz1001 3 yıl
alternatifi olan spotify dan bir artısı yok. apple ne çıkartsa atlayan adamlar kullanıyorlar işte. iphone kullandığım halde spotifydan vazgeçemedim.
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alemburda34 3 yıl
Spotify suan icin arsivi cok iyi memnunsam neden degistireyim ayrica spotify illa ode dinle demiyor.
Bu istatistiklerde bence onemli olan kac kullanici ucretli aboneligi devam ettirdigi kayitli kullanici sayilariyla olmuyor bu isler.
Yeni platform apple markasiyla birlesince yuksek rakamlar cikiyor ama bu rakamlarin cogu ucretsiz 3 aylik kullanici.
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esmerbuyucu 3 yıl
Beklenenleri karşılamamış anlaşılan. Spotify'dan biraz daha müşteri çalıp kapatsınlar.
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