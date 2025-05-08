Apple yöneticisi: “10 yıl sonra iPhone'a ihtiyacınız olmayabilir”

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Tam Boyutta Gör Apple’ın servislerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, iPhone’un geleceğine dair çarpıcı bir öngörüde bulundu. Cue’ya göre, yapay zekanın yükselişi iPhone’u da iPod’un kaderiyle buluşturabilir.

Apple’ın üst düzey yöneticilerinden Eddy Cue, bugün ABD’deki Google Arama tekel davası kapsamında verdiği ifadede teknoloji dünyasının yakın geleceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cue, iPhone’un önümüzdeki 10 yıl içinde gereksiz hale gelebileceğini, bunun da yapay zekanın yaratacağı büyük dönüşümden kaynaklanacağına işaret etti.

Apple daha önce bunu yaptı

Tam Boyutta Gör “Biz bir petrol şirketi değiliz, diş macunu da değiliz - bunlar sonsuza kadar sürecek şeyler... Bundan 10 yıl sonra bir iPhone'a ihtiyacınız olmayabilir” diyen Cue sözlerine Apple'ın yaptığı en iyi şeyin iPod'u öldürmek olduğunu söyleyerek devam etti. “Neden altın yumurtlayan tavuğu öldüresiniz ki?” diyerek bu kararı değerlendiren Cue, aynı şeyin gelecekte iPhone için de geçerli olabileceğini ima etti.

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Cue’nun bu sözleri, Apple’ın gelirlerinin yarısından fazlasını hâlâ iPhone satışlarının oluşturduğu düşünüldüğünde şaşırtıcı bir uyarı niteliği taşıyor. Ancak deneyimli yönetici, yapay zekânın “büyük bir teknolojik kırılma noktası” olduğunu vurgulayarak, en güçlü şirketlerin bile bu tür değişimlerle sarsılabileceğini belirtti.

Cue, Silikon Vadisi’ne ilk adım attığında sektörün liderlerinin HP, Sun Microsystems ve Intel olduğunu hatırlatarak, bugün bu devlerin ya yok olduğunu ya da etkilerini büyük ölçüde yitirdiklerini söyledi.

Esasında Cue haksız sayılmaz. Teknolojik yeniliklere ayak uyduramayan -bilinen en iyi örnek Nokia- şirketlerin ne kadar büyük olurlarsa olsunlar yok olduklarını daha önce gördük. Apple, yapay zeka konusunda diğer devlerin gerisinde kalmış olsa da bu konuya büyük kaynaklar ayırıyor. Yapay zekayı ekosistemine entegre etmeye çalışan firmanın bir yandan da giyilebilir AI tabanlı cihazlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

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Apple yöneticisi: “10 yıl sonra iPhone'a ihtiyacınız olmayabilir”