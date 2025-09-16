Apple Müzik şarkı ve çalma listesi aktarma özelliği Türkiye'ye açıldı

Spotify, YouTube Müzik, Deezer, Tidal ve Amazon Music'ten aktarılabiliyor
Apple Müzik içe aktarmaözelliği iPhone, iPad, Android ve web uygulamasında mevcut. Apple, bu özelliği üçüncü parti aktarım hizmeti olan SongShift ile sağlıyor. Entegrasyon, Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal ve YouTube Music'i destekliyor.
Apple, bazı öğelerin kusursuz bir şekilde aktarılamayabileceğini belirtiyor. Sistem, bir parça için tam eşleşme bulamazsa, Apple Müzik parçayı işaretleyip alternatif öneriyor. Apple ayrıca, yalnızca kullanıcılarınkendi oluşturdukları çalma listelerinin içe aktarılabileceğini belirtiyor. Bu işlem sırasında çalma listeleri ve müzik arşivi orijinal platformda olduğu gibi kalıyor.
Spotify ve YouTube Müzik’teki şarkıları ve çalma listelerini Apple Music’e aktarma
- iPhone veya iPad'de Ayarlar - Uygulamalar - Müzik'e gidin
- Android’de Apple Music uygulamasını açın, Daha Fazla düğmesine dokunun ve Ayarlar'a girin
- Diğer Müzik Hizmetlerinden Müzik Aktar'a dokunun.
- Desteklenen müzik hizmetleri arasından seçim yapın.
- Müzik hizmetine giriş yapın
- Aktarmak istediğiniz öğeleri seçin
- Arşiv'e Ekle'ye dokunun
- Apple Music'in müziğinizi Apple Music kataloğunda bulmasını bekleyin
“Aktarım Tamamlandı” mesajı, Apple Music’in müziğinizi Apple Music kataloğunda bulduğu ve arşivinize eklediği anlamına geliyor. Apple Music, müziğinizi bulamadığında “Bazı Müziklerin İncelenmesi Gerekiyor” mesajı gösteriliyor.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/118249 https://9to5mac.com/2025/09/15/apple-music-import-tool-now-available-worldwide-with-a-few-exceptions/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...