    Apple Müzik şarkı ve çalma listesi aktarma özelliği Türkiye'ye açıldı

    Apple, Spotify, Youtube Müzik ve diğer müzik platformlarından geçiş yapmak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak Apple Music içe aktarma aracını Türkiye'deki kullanıcılarına da sundu.

    Apple Music şarkı & çalma listesi aktarma Spotify YouTube Müzik Tam Boyutta Gör
    Apple, müzik aktarım aracını Apple Music'in olduğu hemen her ülkede kullanıma sunarak kullanıcıların Spotify gibi rakip platformlardan geçişini kolaylaştırdı. Araç, kullanıcıların mevcut çalma listelerini ve müzik arşivlerini Apple Müzik’e taşımalarına olanak tanıyor.

    Spotify, YouTube Müzik, Deezer, Tidal ve Amazon Music'ten aktarılabiliyor

    Apple Müzik içe aktarmaözelliği iPhone, iPad, Android ve web uygulamasında mevcut. Apple, bu özelliği üçüncü parti aktarım hizmeti olan SongShift ile sağlıyor. Entegrasyon, Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal ve YouTube Music'i destekliyor.

    Apple, bazı öğelerin kusursuz bir şekilde aktarılamayabileceğini belirtiyor. Sistem, bir parça için tam eşleşme bulamazsa, Apple Müzik parçayı işaretleyip alternatif öneriyor. Apple ayrıca, yalnızca  kullanıcılarınkendi oluşturdukları çalma listelerinin içe aktarılabileceğini belirtiyor. Bu işlem sırasında çalma listeleri ve müzik arşivi orijinal platformda olduğu gibi kalıyor.

    Spotify ve YouTube Müzik’teki şarkıları ve çalma listelerini Apple Music’e aktarma

    1. iPhone veya iPad'de Ayarlar - Uygulamalar - Müzik'e gidin
    2. Android’de Apple Music uygulamasını açın, Daha Fazla düğmesine dokunun ve Ayarlar'a girin
    3. Diğer Müzik Hizmetlerinden Müzik Aktar'a dokunun.
    4. Desteklenen müzik hizmetleri arasından seçim yapın.
    5. Müzik hizmetine giriş yapın
    6. Aktarmak istediğiniz öğeleri seçin
    7. Arşiv'e Ekle'ye dokunun
    8. Apple Music'in müziğinizi Apple Music kataloğunda bulmasını bekleyin

    “Aktarım Tamamlandı” mesajı, Apple Music’in müziğinizi Apple Music kataloğunda bulduğu ve arşivinize eklediği anlamına geliyor. Apple Music, müziğinizi bulamadığında “Bazı Müziklerin İncelenmesi Gerekiyor” mesajı gösteriliyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/118249 https://9to5mac.com/2025/09/15/apple-music-import-tool-now-available-worldwide-with-a-few-exceptions/
