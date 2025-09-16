Apple Müzik şarkı ve çalma listesi aktarma özelliği Türkiye'ye açıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, müzik aktarım aracını Apple Music'in olduğu hemen her ülkede kullanıma sunarak kullanıcıların Spotify gibi rakip platformlardan geçişini kolaylaştırdı. Araç, kullanıcıların mevcut çalma listelerini ve müzik arşivlerini Apple Müzik’e taşımalarına olanak tanıyor.

Spotify, YouTube Müzik, Deezer, Tidal ve Amazon Music'ten aktarılabiliyor

Apple Müzik içe aktarmaözelliği iPhone, iPad, Android ve web uygulamasında mevcut. Apple, bu özelliği üçüncü parti aktarım hizmeti olan SongShift ile sağlıyor. Entegrasyon, Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal ve YouTube Music'i destekliyor.

Apple, bazı öğelerin kusursuz bir şekilde aktarılamayabileceğini belirtiyor. Sistem, bir parça için tam eşleşme bulamazsa, Apple Müzik parçayı işaretleyip alternatif öneriyor. Apple ayrıca, yalnızca kullanıcılarınkendi oluşturdukları çalma listelerinin içe aktarılabileceğini belirtiyor. Bu işlem sırasında çalma listeleri ve müzik arşivi orijinal platformda olduğu gibi kalıyor.

Spotify ve YouTube Müzik’teki şarkıları ve çalma listelerini Apple Music’e aktarma

iPhone veya iPad'de Ayarlar - Uygulamalar - Müzik'e gidin Android’de Apple Music uygulamasını açın, Daha Fazla düğmesine dokunun ve Ayarlar'a girin Diğer Müzik Hizmetlerinden Müzik Aktar'a dokunun. Desteklenen müzik hizmetleri arasından seçim yapın. Müzik hizmetine giriş yapın Aktarmak istediğiniz öğeleri seçin Arşiv'e Ekle'ye dokunun Apple Music'in müziğinizi Apple Music kataloğunda bulmasını bekleyin

“Aktarım Tamamlandı” mesajı, Apple Music’in müziğinizi Apple Music kataloğunda bulduğu ve arşivinize eklediği anlamına geliyor. Apple Music, müziğinizi bulamadığında “Bazı Müziklerin İncelenmesi Gerekiyor” mesajı gösteriliyor.

Apple Music şarkı ve liste aktarma özelliği Türkiye'ye açıldı

