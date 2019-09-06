Apple Music tarayıcılara geliyor

Spotify ile kıyasıya bir liderlik mücadelesi veren Apple Music için en önemli eleştirilerden birisi web tabanlı bir uygulamanın olmamasıydı. Spotify, Pandora ve Amazon Music gibi platformlarda yer alan tarayıcı desteği özellikle PC kullanıcıları için önemli bir avantajdı.

Beklenen özellik

Apple şimdi bu dezavantajı gideriyor. Beta sürecine başlayan Apple Music web uygulaması ile kullanıcılar herhangi bir uygulama kurmaya gerek kalmadan aboneliklerine erişebilecekler.

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Beta web sürümünde kullanıcılar katalog içerisinde arama yapabiliyor. Ayrıca diğer cihazlarda Kütüphaneyi Eşitle seçeneği aktifse kayıtlı şarkılarınızı da görebiliyor. Listeler, Radyo ve Sizin İçin sekmeleri de yine erişilebilir durumda.

Apple Music kullanıcılarının herhangi bir eksiklik hissetmeden tecrübe edebilecekleri web uygulaması herkese açık durumda ve abone olanlar giriş yapabilir. Diğer taraftan yeni abonelik başlatmak da mümkün.

https://beta.music.apple.com