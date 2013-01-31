Apple, OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesini yayınladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde iOS kullanıcılarının merakla beklediği 6.1 güncellemesini yayınlayan Apple, OS X ayağında ise 10.8.3'ün geliştirmelerine hız kesmeden son sürat devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta 10.8.3'ün 12D58 numaralı derlemesini yayınlamasının üzerinden 1 hafta geçmeden Apple, 10.8.3'ün yeni bir derlemesini yayınladı. 12D61 numaralı derlemede Apple, geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ve Safari'ye odaklanılmasını isterken; Wi-Fi performansında önemli bir iyileştirme yapıldığını not düşmüş.
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Internet hizim 20mbit fakat 2,3 e kadar dustu heleki su siralar 0,20 gibi hizlarda surunuyo 10.8.3 un betasini buldum suan indiriyorum bir yorumlara bakim dedim 10.8.3 te bu sorunun ortadan kalkicagina inaniyorum.Google herseyi tekeline almaya calisan bir firma bana gore bu yuzden chrome kullanmiyorum google benim icin sadece iyi bir arama motorudur.firefoxda cok cok basarili bir browser en iyi alternatifte budur.tabiki hepsi kendi fikirlerim herkeze gore farkli olabilir tesekkurler.
Safari eskiden safariydi. Webkit kullanan tarayıcılar java performasnı olarak hızlı gibi gözüksede, genel anlamada çok tıkanan, eklenti sıkınıtısı yaşayan tarayıcılar malesef.
Chrome gerçekten çok hızlı ve stabil, katılıyorum.
Tarayıcı konusunda haklısın. 10.8.2 den sonra kasmaya başladı. Üstüste açılan sekmelerde tıkanıp kalıyor.