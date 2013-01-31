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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesini yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesini yayınladı

Geçtiğimiz günlerde iOS kullanıcılarının merakla beklediği 6.1 güncellemesini yayınlayan Apple, OS X ayağında ise 10.8.3'ün geliştirmelerine hız kesmeden son sürat devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 10.8.3'ün 12D58 numaralı derlemesini yayınlamasının üzerinden 1 hafta geçmeden Apple, 10.8.3'ün yeni bir derlemesini yayınladı. 12D61 numaralı derlemede Apple, geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ve Safari'ye odaklanılmasını isterken; Wi-Fi performansında önemli bir iyileştirme yapıldığını not düşmüş.


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DH Misafiri 6 yıl
Herkeze merhaba bence safari gayet iyi bir browser ML10.8.2 kullaniyorum wifi sorunundan muzdaripim
Internet hizim 20mbit fakat 2,3 e kadar dustu heleki su siralar 0,20 gibi hizlarda surunuyo 10.8.3 un betasini buldum suan indiriyorum bir yorumlara bakim dedim 10.8.3 te bu sorunun ortadan kalkicagina inaniyorum.Google herseyi tekeline almaya calisan bir firma bana gore bu yuzden chrome kullanmiyorum google benim icin sadece iyi bir arama motorudur.firefoxda cok cok basarili bir browser en iyi alternatifte budur.tabiki hepsi kendi fikirlerim herkeze gore farkli olabilir tesekkurler.
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mybo37 6 yıl
En hızlısı yandex... Tavsiye ederim. Ne opera ne de safari.
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pro-redline 6 yıl
Mountain lion surumunu torrent kursam bir sorun olurmu acaba update falanda yaptim :)
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2smoke 6 yıl
Ayarları güzelce yapılmış bir Firefox'un yanında diğerlerinin esamesi bile okunmaz... Konu ve videolar imzamda var.

Safari eskiden safariydi. Webkit kullanan tarayıcılar java performasnı olarak hızlı gibi gözüksede, genel anlamada çok tıkanan, eklenti sıkınıtısı yaşayan tarayıcılar malesef.
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DH Misafiri 6 yıl
Abi tarayıcı olarak maxthonu tavsiye ediyorum. Hepsine beş basar.
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nc39 6 yıl
safari akar.
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ChangeOrBeCrushed 6 yıl
Safari'de parmak hareketleriyle kullanimi, efektler vs guzel hos da, bu kadar kararsiz dandik bir tarayici gormedim. 10.8.2 kullaniyorum, safari son surum. Tarayiciyi yogun sekilde kullananlar icin kesinlikle kapasitesi yetmeyen bir tarayici. Bir tarayici bu kadar cok donar mi? Simdilik chrome'dayim, efektleri safari'ninkiler kadar cafcafli olmasa da tas gibi calisiyor. Onemli olan da bu.
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Guest-F8946C419 6 yıl ChangeOrBeCrushed
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Safari'de parmak hareketleriyle kullanimi, efektler vs guzel hos da, bu kadar kararsiz dandik bir tarayici gormedim. 10.8.2 kullaniyorum, safari son surum. Tarayiciyi yogun sekilde kullananlar icin kesinlikle kapasitesi yetmeyen bir tarayici. Bir tarayici bu kadar cok donar mi? Simdilik chrome'dayim, efektleri safari'ninkiler kadar cafcafli olmasa da tas gibi calisiyor. Onemli olan da bu.

Chrome gerçekten çok hızlı ve stabil, katılıyorum.
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CodeX 6 yıl ChangeOrBeCrushed
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Safari'de parmak hareketleriyle kullanimi, efektler vs guzel hos da, bu kadar kararsiz dandik bir tarayici gormedim. 10.8.2 kullaniyorum, safari son surum. Tarayiciyi yogun sekilde kullananlar icin kesinlikle kapasitesi yetmeyen bir tarayici. Bir tarayici bu kadar cok donar mi? Simdilik chrome'dayim, efektleri safari'ninkiler kadar cafcafli olmasa da tas gibi calisiyor. Onemli olan da bu.

Tarayıcı konusunda haklısın. 10.8.2 den sonra kasmaya başladı. Üstüste açılan sekmelerde tıkanıp kalıyor.
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