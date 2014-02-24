Apple, OS X 10.9.2 çok yakında yayınlanıyor

Apple’ın aralık ayından bu yana OS X Mavericks’in 2.büyük güncellemesini üzerindeki çalışmalarından sona yaklaşıldı.

Apple Insider’ın, Apple’daki kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Apple, OS X 10.9.2’yi bazı çalışanların kullanımına sundu. Çalışanlara yayınlanan OS X 10.9.2’nin , geçtiğimiz hafta geliştiriciler için yayınlanan 13C62’nin değil, 13C64 numaralı yeni bir derleme olduğu öğrenilirken; resmi güncelleme notları içerisinde şu bilgilere yer verilmiş:

FaceTime üzerinden sesli arama yapabilme

Sesli ya da Videolu FaceTime aramalarını bekletebilme

iMessage’da istenmeyen kişileri engelleyebilme

Mail uygulamasındaki okunmayan maillerin sayısının doğruluğu arttırıldı

Safari’de otomatik doldurma yeteneğinin arttırıldı

Ses çarpıklığına neden olabilen sorun giderildi

SMB2 üzerinden sunucuya bağlanılması konusunda güvenilirlik arttırıldı

VPN bağlantılarının kopmasına neden olabilen sorun giderildi

Mail ve Finder’da VoiceOver ile gezinti kabiliyeti arttırıldı

Çalışanların kullanımına sunulan 13C64 derlemesiyle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmaması durumunda, Apple’ın OS X 10.9.2’yi son kullanıcı için yayınlaması bekleniyor.

http://appleinsider.com/articles/14/02/24/apple-nearing-release-of-os-x-1092-with-support-for-facetime-audio-fixes-for-mail-safari