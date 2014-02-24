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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X 10.9.2 çok yakında yayınlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,1b
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, OS X 10.9.2 çok yakında yayınlanıyor

Apple’ın aralık ayından bu yana OS X Mavericks’in 2.büyük güncellemesini üzerindeki çalışmalarından sona yaklaşıldı.

Apple Insider’ın, Apple’daki kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Apple, OS X 10.9.2’yi bazı çalışanların kullanımına sundu. Çalışanlara yayınlanan OS X 10.9.2’nin , geçtiğimiz hafta geliştiriciler için yayınlanan 13C62’nin değil, 13C64 numaralı yeni bir derleme olduğu öğrenilirken; resmi güncelleme notları içerisinde şu bilgilere yer verilmiş:

  • FaceTime üzerinden sesli arama yapabilme
  • Sesli ya da Videolu FaceTime aramalarını bekletebilme
  • iMessage’da istenmeyen kişileri engelleyebilme
  • Mail uygulamasındaki okunmayan maillerin sayısının doğruluğu arttırıldı
  • Safari’de otomatik doldurma yeteneğinin arttırıldı
  • Ses çarpıklığına neden olabilen sorun giderildi
  • SMB2 üzerinden sunucuya bağlanılması konusunda güvenilirlik arttırıldı
  • VPN bağlantılarının kopmasına neden olabilen sorun giderildi
  • Mail ve Finder’da VoiceOver ile gezinti kabiliyeti arttırıldı

Çalışanların kullanımına sunulan 13C64 derlemesiyle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmaması durumunda, Apple’ın OS X 10.9.2’yi son kullanıcı için yayınlaması bekleniyor.


http://appleinsider.com/articles/14/02/24/apple-nearing-release-of-os-x-1092-with-support-for-facetime-audio-fixes-for-mail-safari Yorum Yaz
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Vipracing 5 yıl en beğenilen
Eskiden bu kadar fazla ve aleni 'bug' olmazdı sanki ileriye giderken bazı şeyler biraz öteleniyor gibi bir hal var son zamanlarda Apple'da (Ya'da bana öyle geliyor)
Eskiden bu kadar fazla ve aleni 'bug' olmazdı sanki ileriye giderken bazı şeyler biraz öteleniyor gibi bir hal var son zamanlarda Apple'da (Ya'da bana öyle gel...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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AndryTR 5 yıl
Bence hataların ortaya çıkmasının bir nedeni de kullanıcı sayısının artması. Eskiye nazaran daha fazla kullanıcısı var ve geliştiriciler de özellikle son zamanlarda iyice artmaya başladı.
Hataları giderdikleri sürece bence sorun yok. Zira kusursuz bir işletim sistemi yapmaları imkansız...
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deniz5555 5 yıl
görünümde farklılıklar olcakmı bu güncellemede ?
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DH Misafiri 5 yıl
Apple akıt gelsin
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DSGNRY 5 yıl
belki de iOS 7.1 ile beraber yayınlanır Mart ayı başında deniyordu...
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Götterfunken 5 yıl
HrMBP 13"'üm ve iMac'im ve ben sabırsızlıkla beklemedeyiz
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KAYAQ 5 yıl
teşekkürler. gelmesini bekliyoruz artık..
not: imkanınız varsa mutlaka ssd takın bilgisayarınıza..
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Götterfunken 5 yıl Götterfunken
Craie
HrMBP 13"'üm ve iMac'im ve ben sabırsızlıkla beklemedeyiz

Kim eksilemiş
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Rebellious25 5 yıl
Macbook airim bekliyor bu güncellemeyi :)
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mhasturk 5 yıl
Bizde 14.04 bekliyoruz :)
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metalmilita 5 yıl
İos 7.1'i bekliyoruz, telefon kağnı gibi oldu 7.0 ile.
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r4deon 5 yıl
mac minim ve ben sabırsızlıkla bekliyoruz :)
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VlknFX 5 yıl
aynen bekliyoruz :)
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soralalp 5 yıl
Bu güncellemede wi-fi kopması ile ilgili sorunun giderileceğinden bahsediliyordu, umarım tamamlamışlardır. Bazen çok can sıkıcı boyutlara varabiliyor. Şimdiden hayırlı olsun Mac kullanıcılarına
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novacaine 5 yıl
Bekliyoruz
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