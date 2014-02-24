Apple, OS X 10.9.2 çok yakında yayınlanıyor

Haber Editörü
Apple’ın aralık ayından bu yana OS X Mavericks’in 2.büyük güncellemesini üzerindeki çalışmalarından sona yaklaşıldı.
Apple Insider’ın, Apple’daki kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Apple, OS X 10.9.2’yi bazı çalışanların kullanımına sundu. Çalışanlara yayınlanan OS X 10.9.2’nin , geçtiğimiz hafta geliştiriciler için yayınlanan 13C62’nin değil, 13C64 numaralı yeni bir derleme olduğu öğrenilirken; resmi güncelleme notları içerisinde şu bilgilere yer verilmiş:
- FaceTime üzerinden sesli arama yapabilme
- Sesli ya da Videolu FaceTime aramalarını bekletebilme
- iMessage’da istenmeyen kişileri engelleyebilme
- Mail uygulamasındaki okunmayan maillerin sayısının doğruluğu arttırıldı
- Safari’de otomatik doldurma yeteneğinin arttırıldı
- Ses çarpıklığına neden olabilen sorun giderildi
- SMB2 üzerinden sunucuya bağlanılması konusunda güvenilirlik arttırıldı
- VPN bağlantılarının kopmasına neden olabilen sorun giderildi
- Mail ve Finder’da VoiceOver ile gezinti kabiliyeti arttırıldı
Çalışanların kullanımına sunulan 13C64 derlemesiyle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmaması durumunda, Apple’ın OS X 10.9.2’yi son kullanıcı için yayınlaması bekleniyor.
http://appleinsider.com/articles/14/02/24/apple-nearing-release-of-os-x-1092-with-support-for-facetime-audio-fixes-for-mail-safari Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hataları giderdikleri sürece bence sorun yok. Zira kusursuz bir işletim sistemi yapmaları imkansız...
not: imkanınız varsa mutlaka ssd takın bilgisayarınıza..
Kim eksilemiş
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9064 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, os x ve