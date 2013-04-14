Apple, Palm patentleri için 10 milyon dolar ödedi





Teknoloji dünyasında patent davaları pek çok firmanın başını ağrıtan ve yeniliğin önündeki engellerden birisi olarak görülen bir konu. Patent davası denince akla ilk gelen isimlerden olan Apple, Japon bir firma ile bir süredir davalıktı.





Hatırlanacağı üzere pek çok Palm cihazına hayat veren Palm işletim sisteminin geliştiricileri, 2003 yılında ayrı bir firma olarak PalmSource adıyla faaliyete başlamıştı. Sonrasında WebOS işletim sistemini geliştirmeye başlayan firma, 2005 yılında da Access adlı bir Japon firmaya satılmıştı. Access, kendi akıllı telefon ve setüstü TV kutusu gibi teknolojilerini geliştiren bir firma.





Apple ile Palm arasında 2007 uzun süredir bir hukuk mücadelesi devam ediyor. Hatta Steve Jobs, 2007 yılında Palm'ı eğer anlaşma yapmazsa patent davası açmakla tehdit etmişti. Access de kendi davasını açacağını belirtmişti.





O günden bu yana devam eden davada Japon kaynakların ifadesine göre Apple, Access firmasına patentlerin lisanslanması karşılığında 10 milyon dolar civarında bir meblağ ödedi. 31 Mart tarihinde yapılan anlaşma gereğince; Palm, PalmSource, Geoworks ve Bell firmalarına ait olan akıllı telefon patentleri lisanslanmış oldu.





Apple'dan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57578833-37/apple-pays-$10m-to-license-palm-other-patents/