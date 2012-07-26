Apple, Power Nap desteği için Macbook Air'a yönelik SMC güncellemesi yayınladı

25 Temmuz itibariyle OS X Mountain Lion’ı Mac App Store üzerinden satışa sunan Apple, yeni sistemin en dikkat çekici özelliklerinden olan Power Nap’i 2011 sonrası Macbook Air’da aktif hale getiren SMC güncellemesini yayınladı.

Software Update ya da Apple'ın destek sayfasından yüklenebilecek olan SMC (System Management Controller) güncellemesi ile 2011 sonra Macbook Air Power Nap özelliğine kavuşurken; Retina Ekranlı Macbook Pro içinse benzer bir SMC güncellemesi yakında yayınlanacak.

Power Nap özelliği ile Mac’ler uykuya geçtiğinde dahi belli aralıklarla Mail, Rehber, Takvim, Hatırlatıcı, Notlar, iCloud’daki iWork dosyaları, Photo Stream, Find My Mac uygulamaları kontrol ederek yeni içeriklerin alınması sağlanıyor. Bunun yanı sıra Mac’ler bir güç kaynağına bağlı olması halinde ise Power Nap, yaptıklarını bir adım daha öteye taşıyarak, Mac App Store üzerinden güncellemeleri almaya ve Time Machine’e yedeklemeleri yapmaya başlıyor.



