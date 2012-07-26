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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Power Nap desteği için Macbook Air'a yönelik SMC güncellemesi yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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25 Temmuz itibariyle OS X Mountain Lion’ı Mac App Store üzerinden satışa sunan Apple, yeni sistemin en dikkat çekici özelliklerinden olan Power Nap’i 2011 sonrası Macbook Air’da aktif hale getiren SMC güncellemesini yayınladı.
Software Update ya da Apple'ın destek sayfasından yüklenebilecek olan SMC (System Management Controller) güncellemesi ile 2011 sonra Macbook Air Power Nap özelliğine kavuşurken; Retina Ekranlı Macbook Pro içinse benzer bir SMC güncellemesi yakında yayınlanacak.
Power Nap özelliği ile Mac’ler uykuya geçtiğinde dahi belli aralıklarla Mail, Rehber, Takvim, Hatırlatıcı, Notlar, iCloud’daki iWork dosyaları, Photo Stream, Find My Mac uygulamaları kontrol ederek yeni içeriklerin alınması sağlanıyor. Bunun yanı sıra Mac’ler bir güç kaynağına bağlı olması halinde ise Power Nap, yaptıklarını bir adım daha öteye taşıyarak, Mac App Store üzerinden güncellemeleri almaya ve Time Machine’e yedeklemeleri yapmaya başlıyor.


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Patria o Muerte 7 yıl
hay apple ına
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DH Misafiri 7 yıl
bende bu güncelleme cıkmıyor elle yuklemek ıstedugımde ıse sıstemınızle uyumlu degıl dıyor yuklemıyor anlamadım sebebını bılen var mı yardımcı olırsanız cok sevınırım
1 Yanıt Yanıtla
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TorwaK 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bende bu güncelleme cıkmıyor elle yuklemek ıstedugımde ıse sıstemınızle uyumlu degıl dıyor yuklemıyor anlamadım sebebını bılen var mı yardımcı olırsanız cok sevınırım


Bu güncelleme sadece 2011 model ortası ve sonrası Macbook Air 'lere yönelik. Eğer model veya model yılı farklıysa yükleyemeyecektir.

SMC 'yi yükledikten sonra güç yönetimine aşağıdaki gibi seçenekler gelmekte.

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galluptack1112 7 yıl
Retina Ekranlı Macbook Pro içinse benzer bir SMC güncellemesi yakında yayınlanacak.
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Amedra 7 yıl
alışamadım desem
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TorwaK 7 yıl
Süper bir özellik... SMC 'yi yükledim.
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