Gurman açıkladı: Apple, M3 işlemcisini yıl bitmeden tanıtacak

M3 işlemcili MacBook Air ekim ayında tanıtılabilir
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni Mac planları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, eylül ayında iPhone 15 ve Watch Series 9 ürünlerini tanıtacak. Ekim ayında ise firmanın M3 çip setine sahip iMac, 13 inç MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro ürünlerini tanıtılacak. Gurman, bu ürünlerin bir etkinlikle mi yoksa bir basın açıklaması ile mi tanıtılacağı hakkında ise konuşmadı.
M3 işlemcisinin performans ve verimlilik çekirdekleri sayısında M2 işlemcisine benzemesi bekleniyor ancak işlemcinin 3nm sürecinde üretilecek olması muhtemelen yüksek performans artışlarını sebep olacak. Apple’ın M2 ailesini daha yeni tamamlamış olsa da başlangıç model M2 ürünleri geçtiğimiz yılın yazında tanıtılmıştı, bu nedenle firmanın ekim ayında standart M3 model ürünlerini tanıtması mantıklı görünüyor. M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra işlemcisinden gücünü alan Mac modelleri ise muhtemelen gelecek yıl tanıtılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)