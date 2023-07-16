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    Gurman açıkladı: Apple, M3 işlemcisini yıl bitmeden tanıtacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, M3 işlemcisinin çıkış tarihini açıkladı. Rapora göre M3 işlemcili ilk Mac cihazları bu yıl bitmeden tanıtılacak.
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    M3 işlemcili MacBook Air için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Mac cihazlarında Intel işlemcilerini bırakarak kendi tasarladığı M serisi işlemcilere geçen Apple, serinin enerji verimliliği ve performansı ile sektörü derinden etkilemişti. Geçtiğimiz ay tanıttığı M2 Ultra çip seti ile tüm Mac cihazlarını ARM mimarisine geçiren marka, yeni nesil M işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni iddialara göre Apple, M3 serisinin ilk ürününü yıl bitmeden tanıtabilir.

    M3 işlemcili MacBook Air ekim ayında tanıtılabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni Mac planları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, eylül ayında iPhone 15 ve Watch Series 9 ürünlerini tanıtacak. Ekim ayında ise firmanın M3 çip setine sahip iMac, 13 inç MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro ürünlerini tanıtılacak. Gurman, bu ürünlerin bir etkinlikle mi yoksa bir basın açıklaması ile mi tanıtılacağı hakkında ise konuşmadı.

    M3 işlemcisinin performans ve verimlilik çekirdekleri sayısında M2 işlemcisine benzemesi bekleniyor ancak işlemcinin 3nm sürecinde üretilecek olması muhtemelen yüksek performans artışlarını sebep olacak. Apple’ın M2 ailesini daha yeni tamamlamış olsa da başlangıç model M2 ürünleri geçtiğimiz yılın yazında tanıtılmıştı, bu nedenle firmanın ekim ayında standart M3 model ürünlerini tanıtması mantıklı görünüyor. M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra işlemcisinden gücünü alan Mac modelleri ise muhtemelen gelecek yıl tanıtılacaktır.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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