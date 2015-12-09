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Apple Remote artık yeni Apple TV ile de uyumlu

iOS cihazları bir uzaktan kumandaya çeviren Apple Remote uygulaması sonunda dördüncü nesil Apple TV ile de uyumlu hale getirildi. Peki Apple Remote yeni Apple TV’de neler yapabiliyor?
3 yıl
4,5b
1
Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tüm iOS platformuna yeni güncellemeyi dün itibariyle gönderen Apple, dördüncü nesil Apple TV’nin işletim sistemi tvOS platformunu da 9.1 sürümüne güncelledi. Özellikle hata düzeltmeleri noktasında birçok yenilik getiren güncelleme, kumandadaki dokunmatik alanın kontrolü ve kaydırma hassasiyetini iyileştiriyor, bağlantı problemlerini gideriyor.

Tüm bunlara ek olarak tvOS 9.1 sayesinde dördüncü nesil Apple TV artık Apple Remote uygulamasını da kullanabilir hale geliyor. En son Nisan ayında güncellenen uygulamayı herhangi bir güncellemeye gerek olmadan tvOS 9.1 güncellemesi yapılmış bir Apple TV’de kullanabiliyorsunuz.
 
Apple Remote artık yeni Apple TV ile de uyumlu

Apple Remote Ne İşe Yarayacak?

Apple Remote sayesinde Apple TV’yi bazı özel kısayollar ile hızlıca yönetmek mümkün hale geliyor. Ayrıca telefonunuzun klavyesini kullanarak metin girişi sağlanabilmesi de önemli bir kazanç. iTunes Match kütüphanesindeki içeriklere erişim, müzikleri dinleme ve yönetme, önceden satın alınmış filmleri uygulamadan görme ve uygulamadan açıp TV’den izleme gibi olanaklar sağlıyor.

AirPlay desteğine sahip cihazların da iTunes üzerinden kontrol edilebilmesine olanak tanıyan Apple Remote uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/remote/id284417350?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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