Apple Remote artık yeni Apple TV ile de uyumlu

Tüm bunlara ek olarak tvOS 9.1 sayesinde dördüncü nesil Apple TV artık Apple Remote uygulamasını da kullanabilir hale geliyor. En son Nisan ayında güncellenen uygulamayı herhangi bir güncellemeye gerek olmadan tvOS 9.1 güncellemesi yapılmış bir Apple TV’de kullanabiliyorsunuz.

AirPlay desteğine sahip cihazların da iTunes üzerinden kontrol edilebilmesine olanak tanıyan Apple Remote uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/remote/id284417350?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

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Tüm iOS platformuna yeni güncellemeyi dün itibariyle gönderen Apple, dördüncü nesil Apple TV’nin işletim sistemi tvOS platformunu da 9.1 sürümüne güncelledi. Özellikle hata düzeltmeleri noktasında birçok yenilik getiren güncelleme, kumandadaki dokunmatik alanın kontrolü ve kaydırma hassasiyetini iyileştiriyor, bağlantı problemlerini gideriyor.Apple Remote sayesinde Apple TV’yi bazı özel kısayollar ile hızlıca yönetmek mümkün hale geliyor. Ayrıca telefonunuzun klavyesini kullanarak metin girişi sağlanabilmesi de önemli bir kazanç. iTunes Match kütüphanesindeki içeriklere erişim, müzikleri dinleme ve yönetme, önceden satın alınmış filmleri uygulamadan görme ve uygulamadan açıp TV’den izleme gibi olanaklar sağlıyor.