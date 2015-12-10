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Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip?

Apple’ın iPhone 6 ve 6s için hazırladığı yeni harici batarya aksesuarı iFixit ekibinin test konuğu oldu. Ürünün içindeki pilin kapasitesi ve hakkındaki diğer detaylar yazımızda:
3 yıl
7,7b
1
24
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Burada yer alan yazımızda sizlere Apple’ın Smart Battery Case adını verdiği yeni çıkarılabilir pilli kılıflardan bahsetmiştik. Sırtında kamburu varmışçasına konumlanan batarya çıkıntısı nedeniyle ciddi anlamda çirkin görünen bu kılıf, Apple ürünlerindeki tasarım hassasiyeti kaygını da ciddi anlamda baltalıyor aslında.

Fiyatının can sıkıcı bir şekilde oldukça uç bir rakamdan belirlenmiş olması da işin bir başka can sıkıcı yanı. Bu çirkin görünümlü pilli kılıfın satışa sunulmasından hemen sonra konuya daha fazla kayıtsız kalamayan iFixit, ürünü test masasına yatırdı.

1877mAh kapasiteli bir pile sahip olan ürün, iPhone 6s’in pilinden daha yüksek kapasiteli. Tabi sahip olduğu gücün ne kadarını şarj olarak aktarabiliyor bilmiyoruz ancak açıklanan rakamlarda 25 saate varan ek konuşma süresi, 20 saat video izleme, LTE ile 18 saat internet kullanımı gibi imkanlar tanıdığı paylaşılmıştı.

Cihaza tamir edilebilirlik noktasında 10 üzerinden 2 puan veren iFixit, teknik olarak kılıfın bataryasının değiştirilebileceğini söylese de burada anahtar ifade “teknik olarak”. Pile ulaşabildikten sonra elektronik parçaları soketlerinden tekrar takıp kullanmak mümkün olabilir ancak yapışkanlık kısımların yapıştırılarak kılıfın kullanılabilir olması pek de olanaklı olmayacaktır.
Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip?
 

https://www.ifixit.com/Teardown/Smart+Battery+Case+Teardown/53762 Yorum Yaz
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Windows10 3 yıl en beğenilen
çöp.
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Umutcan 3 yıl
1877 mAh 400tl... Yoruma gerek yok sanırım.
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Görmebak 3 yıl
Yurt dışında 99 dolar, Türkiye'de 379 TL arkadaş anlayamıyorum Türkiye'deki vatandaşlar çok mu zengin de diğer ülkelerden pahalıya satışa sunuluyor?
1 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 3 yıl
robustt
O kadar senedir Apple ürünlerini kullanıyorum, şimdiye kadar hiç bir ürünüe çer çöp demedim. Ancak bu saçmalık nedir böyle. Çöp diyeceğim fiyata bak: 379TL yuh.Ayrıca ne güzel zarif ince telefonlar tasarlanıyor eyvallah lafımız yok en ince ben yaptım yok yok ben yaptım felan buna da eyvallah, ya biride çıkıp demiyor ki kardeşim benim telefonumda ince ama sizinkiler kadar değil çünkü bunun bataryası 2 veya 3 gün gidiyor diye söylemiyor. Sonra çıkıyorlar başta ürünlerini kullandığım Apple böyle şaçmalıklar üretiyor.

Apple köleleri alır gene sıkıntı. Adamlar burdan cesaret alıp bu yüzden bu kadar pahalıya satıyor.
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Apple in son yillardaki urun ve fiyat politikasini sonuna kadar destekliyorum

Durun durun taslamadan dinleyin


Neden mi cunku isheep lere az bile onlara iphone 7 yi 4000 tl den baslayan fiyatlarla satsinlar

Ama gelelim daha ilimli apple takipcilerine onlar da artik "aga bu nasil sacmalik" diye gozlerini acar isallah da bu insanlari gerzekce "innovation" adi altindaki sacmaliklarla daha fazla kaziklayamaz apple denen kapitalist firma

Onceki bir haberdeki yorumumda yazdigim gibi isallah iphone 7 de 3.5 mm kulaklik girisi kaldirilir soylentisi gercek cikar bataryayi da daha da kuculturler hatta iphone 8 de falan kablosuz sarj getirip telefondan tum portlari direkman kaldirirlar da rahat ederler
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nightsoldier 3 yıl Erik Lehnsherr
Ama odemesi kolay 9 taksit


Zatrn sim kart girisinin kaldırılacağı, operator destekli vihaz cikacagi soylentisi vardi. Yani simkart takmadan turkcellden cihazi alip cikacaksiniz.

3.5 mm portu incelik ugruna kaldirip donusturucuyu de 200 liradan satacak.
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ylmzsngl 3 yıl
Bence çok yetersiz olmuş. Özellik nekadar yüksek olursa olsun, doyasıya kullanmadıktan sonra bir önemi kalmıyor. Dolayısı ile yedek ürünlerinde bu beklentiyi en azından karşılaması gerekirdi.
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senersongur 3 yıl
Batarya ile uÄŸraÅŸmak istemeyen gitsin bu telefonu alsÄ±n.


hepsiburada.com/...
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robustt 3 yıl
O kadar senedir Apple ürünlerini kullanıyorum, şimdiye kadar hiç bir ürünüe çer çöp demedim. Ancak bu saçmalık nedir böyle. Çöp diyeceğim fiyata bak: 379TL yuh.
Ayrıca ne güzel zarif ince telefonlar tasarlanıyor eyvallah lafımız yok en ince ben yaptım yok yok ben yaptım felan buna da eyvallah, ya biride çıkıp demiyor ki kardeşim benim telefonumda ince ama sizinkiler kadar değil çünkü bunun bataryası 2 veya 3 gün gidiyor diye söylemiyor. Sonra çıkıyorlar başta ürünlerini kullandığım Apple böyle şaçmalıklar üretiyor.
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TearsForFears 3 yıl
1877 mah çok iyi olmuş 4000 liralık telefona 10 liralık şeylerle şarj edecek değilim şarj sorunum olsaydı bu kılıftan alabilirdim.6s e bunu takarsan 2 gün şarj ihtiyacı duymazsın 3.6k civarı batarya elde etmiş oluyoruz buda 6s in 3 günü bile çıkartabileceği anlamına geliyor.Tasarımı bozup bozmaması kullanıcıya kalmış hayvan gibi kılıf takanlar var telefon kalınlığı 1 cm oluyor onun yerine bunu tak hem korusun hemde şarj etsin.

Sonuç olarak bataryalı kılıf mükemmel olmuş.2 eksiği var birincisi tasarımı daha gösterişli olabilirmiş , ikincisi fiyatı 299 TL olabilirmiş.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
DraGonS
Görmebak Yurt dışında 99 dolar, Türkiyede 379 TL arkadaş anlayamıyorum Türkiyedeki vatandaşlar çok mu zengin de diğer ülkelerden pahalıya satışa sunuluyor?
Bizim millet apple türkiyeye tavır alacağına adamlar yapıyor aga! deyip fiyat politikalarını desteklerse daha fazla kar marjına devam ederler tabi. Adamların 600 dolarlık telefonu burada kaç TL bir bakın derim. IMEI kaydetmek şirketlere 1 kuruş. Evet bir kuruş.. Amerikadada vergi var Amerikadaki de PERAKENDE satış fiyatı Türkiyedeki de. Rezillik diz boyu

1) IMEI kaydetmenin bir maliyeti yok.
2) Apple Türkiye'nin de fazla kar marjı aldığı yok, ya da fiyatları diğer ülkelere göre daha pahalıya satılan markaların. Bizde tavır alınması gereken kişi Tayyip amcanız, KDV, ÖTV, OKS, KGS, YGS ne varsa elimizde sömürüyor. Geçen Passat'a bakıyorum 55.000 lira arabanın fiyatı sitede bile yazmışlar KDV bilmem kaç ÖTV bilmem kaç araba 95.000 lirayı buldu. Şimdi burda siyaset yapmak istemiyorum ama o vericekleri 1300 liranın bile elimize geri nasıl döner diye hesabını yapıyorlar.
Anlicağın o işler öyle ilerlemiyor bende telefoncuyum milletimiz alışmış dürtülmeye yapacak birşey yok.
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DraGonS 3 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

DraGonS

Görmebak Yurt dışında 99 dolar, Türkiyede 379 TL arkadaş anlayamıyorum Türkiyedeki vatandaşlar çok mu zengin de diğer ülkelerden pahalıya satışa sunuluyor?
Bizim millet apple türkiyeye tavır alacağına adamlar yapıyor aga! deyip fiyat politikalarını desteklerse daha fazla kar marjına devam ederler tabi. Adamların 600 dolarlık telefonu burada kaç TL bir bakın derim. IMEI kaydetmek şirketlere 1 kuruş. Evet bir kuruş.. Amerikadada vergi var Amerikadaki de PERAKENDE satış fiyatı Türkiyedeki de. Rezillik diz boyu


1) IMEI kaydetmenin bir maliyeti yok.
2) Apple Türkiye'nin de fazla kar marjı aldığı yok, ya da fiyatları diğer ülkelere göre daha pahalıya satılan markaların. Bizde tavır alınması gereken kişi Tayyip amcanız, KDV, ÖTV, OKS, KGS, YGS ne varsa elimizde sömürüyor. Geçen Passat'a bakıyorum 55.000 lira arabanın fiyatı sitede bile yazmışlar KDV bilmem kaç ÖTV bilmem kaç araba 95.000 lirayı buldu. Şimdi burda siyaset yapmak istemiyorum ama o vericekleri 1300 liranın bile elimize geri nasıl döner diye hesabını yapıyorlar.

Anlicağın o işler öyle ilerlemiyor bende telefoncuyum milletimiz alışmış dürtülmeye yapacak birşey yok.

Tayyip amcanız demek kadar yaftalıyıcı saçma bir yorum yok. Sen kendin tayyep amca mantığından düşündüğün için okuduğunu bile anlamıyorsun. Ben vergiler ucuz mu dedim? Tavır alınmasın mı dedim?


dışarıda fiyatlara bakıyoruz::
Samsung Galaxy S6 605$: amazon.com/...

İphone 6 - 629$ : amazon.com/...


Peki Türkiye'deki fiyat farkı nedir? 1000TL.
Amerika da? 24$

24$ != 1000TL


Apple'a tavır almayıp bu işi tayyep'e bağlayıp neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum. Adam yurt dışında aynı fiyata sattığı ürünü Türkiye'de kazığı kökleyerek satıyor sonra yok efendim devlete verin veriştirinmiş...

Beyin bedava.
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nightsoldier 3 yıl
Sonynin 10.400lugu 90 lira. Bir de yari kapasitede olan powerbanki vda var.

Spigen ve diger firmalarin urettigi bataryali kiliflar da var.

hepsiburada.com/...

hem yari fiyatina ayni isi görüyor
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rCoder 3 yıl
Carrefour'dan 2200 mah aldım, 9.90 TL :)
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haymatloshan 3 yıl
Bu sadece üst seviye teknoloji ürünleri için geçerli bir durum değil, Türkiye'de ithalatçılar şark kurnazlığı yapıp duruyorlar, en ufak elektronik aletler 2-3 katına yakın fiyatla satılıyor, biraz araştırma ve bekleme yapmayı düşünen direk amazon'dan ister gümrük vergisini de öder daha ucuza alır ama araştıran eden az olduğu için, uğraşmak istemeyenler bu ithalatçı dolandırıcılığına yenik düşüyor.
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