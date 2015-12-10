Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip?

Haber Müdürü
Burada yer alan yazımızda sizlere Apple’ın Smart Battery Case adını verdiği yeni çıkarılabilir pilli kılıflardan bahsetmiştik. Sırtında kamburu varmışçasına konumlanan batarya çıkıntısı nedeniyle ciddi anlamda çirkin görünen bu kılıf, Apple ürünlerindeki tasarım hassasiyeti kaygını da ciddi anlamda baltalıyor aslında.
Fiyatının can sıkıcı bir şekilde oldukça uç bir rakamdan belirlenmiş olması da işin bir başka can sıkıcı yanı. Bu çirkin görünümlü pilli kılıfın satışa sunulmasından hemen sonra konuya daha fazla kayıtsız kalamayan iFixit, ürünü test masasına yatırdı.
1877mAh kapasiteli bir pile sahip olan ürün, iPhone 6s’in pilinden daha yüksek kapasiteli. Tabi sahip olduğu gücün ne kadarını şarj olarak aktarabiliyor bilmiyoruz ancak açıklanan rakamlarda 25 saate varan ek konuşma süresi, 20 saat video izleme, LTE ile 18 saat internet kullanımı gibi imkanlar tanıdığı paylaşılmıştı.
https://www.ifixit.com/Teardown/Smart+Battery+Case+Teardown/53762 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatının can sıkıcı bir şekilde oldukça uç bir rakamdan belirlenmiş olması da işin bir başka can sıkıcı yanı. Bu çirkin görünümlü pilli kılıfın satışa sunulmasından hemen sonra konuya daha fazla kayıtsız kalamayan iFixit, ürünü test masasına yatırdı.
1877mAh kapasiteli bir pile sahip olan ürün, iPhone 6s’in pilinden daha yüksek kapasiteli. Tabi sahip olduğu gücün ne kadarını şarj olarak aktarabiliyor bilmiyoruz ancak açıklanan rakamlarda 25 saate varan ek konuşma süresi, 20 saat video izleme, LTE ile 18 saat internet kullanımı gibi imkanlar tanıdığı paylaşılmıştı.
Cihaza tamir edilebilirlik noktasında 10 üzerinden 2 puan veren iFixit, teknik olarak kılıfın bataryasının değiştirilebileceğini söylese de burada anahtar ifade “teknik olarak”. Pile ulaşabildikten sonra elektronik parçaları soketlerinden tekrar takıp kullanmak mümkün olabilir ancak yapışkanlık kısımların yapıştırılarak kılıfın kullanılabilir olması pek de olanaklı olmayacaktır.
https://www.ifixit.com/Teardown/Smart+Battery+Case+Teardown/53762 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple köleleri alır gene sıkıntı. Adamlar burdan cesaret alıp bu yüzden bu kadar pahalıya satıyor.
Durun durun taslamadan dinleyin
Neden mi cunku isheep lere az bile onlara iphone 7 yi 4000 tl den baslayan fiyatlarla satsinlar
Ama gelelim daha ilimli apple takipcilerine onlar da artik "aga bu nasil sacmalik" diye gozlerini acar isallah da bu insanlari gerzekce "innovation" adi altindaki sacmaliklarla daha fazla kaziklayamaz apple denen kapitalist firma
Onceki bir haberdeki yorumumda yazdigim gibi isallah iphone 7 de 3.5 mm kulaklik girisi kaldirilir soylentisi gercek cikar bataryayi da daha da kuculturler hatta iphone 8 de falan kablosuz sarj getirip telefondan tum portlari direkman kaldirirlar da rahat ederler
Zatrn sim kart girisinin kaldırılacağı, operator destekli vihaz cikacagi soylentisi vardi. Yani simkart takmadan turkcellden cihazi alip cikacaksiniz.
3.5 mm portu incelik ugruna kaldirip donusturucuyu de 200 liradan satacak.
hepsiburada.com/...
Ayrıca ne güzel zarif ince telefonlar tasarlanıyor eyvallah lafımız yok en ince ben yaptım yok yok ben yaptım felan buna da eyvallah, ya biride çıkıp demiyor ki kardeşim benim telefonumda ince ama sizinkiler kadar değil çünkü bunun bataryası 2 veya 3 gün gidiyor diye söylemiyor. Sonra çıkıyorlar başta ürünlerini kullandığım Apple böyle şaçmalıklar üretiyor.
Sonuç olarak bataryalı kılıf mükemmel olmuş.2 eksiği var birincisi tasarımı daha gösterişli olabilirmiş , ikincisi fiyatı 299 TL olabilirmiş.
1) IMEI kaydetmenin bir maliyeti yok.
2) Apple Türkiye'nin de fazla kar marjı aldığı yok, ya da fiyatları diğer ülkelere göre daha pahalıya satılan markaların. Bizde tavır alınması gereken kişi Tayyip amcanız, KDV, ÖTV, OKS, KGS, YGS ne varsa elimizde sömürüyor. Geçen Passat'a bakıyorum 55.000 lira arabanın fiyatı sitede bile yazmışlar KDV bilmem kaç ÖTV bilmem kaç araba 95.000 lirayı buldu. Şimdi burda siyaset yapmak istemiyorum ama o vericekleri 1300 liranın bile elimize geri nasıl döner diye hesabını yapıyorlar.
Anlicağın o işler öyle ilerlemiyor bende telefoncuyum milletimiz alışmış dürtülmeye yapacak birşey yok.
Tayyip amcanız demek kadar yaftalıyıcı saçma bir yorum yok. Sen kendin tayyep amca mantığından düşündüğün için okuduğunu bile anlamıyorsun. Ben vergiler ucuz mu dedim? Tavır alınmasın mı dedim?
dışarıda fiyatlara bakıyoruz::
Samsung Galaxy S6 605$: amazon.com/...
İphone 6 - 629$ : amazon.com/...
Peki Türkiye'deki fiyat farkı nedir? 1000TL.
Amerika da? 24$
24$ != 1000TL
Apple'a tavır almayıp bu işi tayyep'e bağlayıp neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum. Adam yurt dışında aynı fiyata sattığı ürünü Türkiye'de kazığı kökleyerek satıyor sonra yok efendim devlete verin veriştirinmiş...
Beyin bedava.
Spigen ve diger firmalarin urettigi bataryali kiliflar da var.
hepsiburada.com/...
hem yari fiyatina ayni isi görüyor
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7737 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
smart battery case, iphone 6s ve