Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip?

Cihaza tamir edilebilirlik noktasında 10 üzerinden 2 puan veren iFixit, teknik olarak kılıfın bataryasının değiştirilebileceğini söylese de burada anahtar ifade “teknik olarak”. Pile ulaşabildikten sonra elektronik parçaları soketlerinden tekrar takıp kullanmak mümkün olabilir ancak yapışkanlık kısımların yapıştırılarak kılıfın kullanılabilir olması pek de olanaklı olmayacaktır.

https://www.ifixit.com/Teardown/Smart+Battery+Case+Teardown/53762

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