Apple, en çok satan iPhone'lardan birine desteği kesti

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Tam Boyutta Gör iPhone 6s, 2015 yılında piyasaya sürüldü. Apple, cihazı 2018'e kadar uygun fiyatlı bir seçenek olarak satmaya devam etti. Apple, iPhone 6s Plus’ın ardından iPhone 6s modelini vintage ürün listesini ekledi.

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iPhone 6s, Apple vintage (eski) ürünleri arasında

iPhone 6s, 3D Touch özelliğine sahip Apple’ın ilk telefonuydu. Ayrıca, Apple'ın iPhone 7 ile 3,5 mm bağlantı noktasını kaldırmasıyla kulaklık girişi içeren son amiral gemisi iPhone oldu. Apple, önceki nesilde yaşanan bükülme sorununu (bendgate) çözmek için telefonu güçlendirilmiş alüminyum kasayla donatmıştı.

iPhone 6s, dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından biriydi. iPhone 7 çıkışından önceki raporlara göre, iPhone 6s 14,2 milyon adet sattı ve 2016'nın 2. çeyreğinde küresel çapta akıllı telefon satışlarının %4'ünü oluşturdu. Şimdi Apple’ın eski ürünleri arasında.

Apple vintage ürün listesindeki iPhone modelleri

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone 8 Red

iPhone 8 Plus Red

iPhone X

iPhone XS Max

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Apple, iPhone 6s modeline desteği kesti artık vintage ürün