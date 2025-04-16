Apple, en çok satan iPhone'lardan birine desteği kesti

- iPhone 6s, Apple vintage (eski) ürünleri arasında
- Apple vintage ürün listesindeki iPhone modelleri
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iPhone 6s, Apple vintage (eski) ürünleri arasında
iPhone 6s, 3D Touch özelliğine sahip Apple’ın ilk telefonuydu. Ayrıca, Apple'ın iPhone 7 ile 3,5 mm bağlantı noktasını kaldırmasıyla kulaklık girişi içeren son amiral gemisi iPhone oldu. Apple, önceki nesilde yaşanan bükülme sorununu (bendgate) çözmek için telefonu güçlendirilmiş alüminyum kasayla donatmıştı.
iPhone 6s, dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından biriydi. iPhone 7 çıkışından önceki raporlara göre, iPhone 6s 14,2 milyon adet sattı ve 2016'nın 2. çeyreğinde küresel çapta akıllı telefon satışlarının %4'ünü oluşturdu. Şimdi Apple’ın eski ürünleri arasında.
Apple vintage ürün listesindeki iPhone modelleri
- iPhone 4
- iPhone 5
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 8 Red
- iPhone 8 Plus Red
- iPhone X
- iPhone XS Max
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