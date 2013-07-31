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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: Spam iMessage mesajlarını bize bildirin

5 yıl
1,9b
1
5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple: Spam iMessage mesajlarını bize bildirin
 Apple, son dönemde geliştiricilerin iMessage üzerinden maruz kaldığı spam mesajlardan çok sayıda kullanıcın etkilenmemesi için harekete geçti.Firmanın destek sayfasında yer alan yeni dökümana göre kullanıcılar, artık istenmeyen mesajlarla karşılaşmaları durumunda direk olarak Apple’ı bilgilendirebilecekler.
Buna göre bir kullanıcının iMessage üzerinden spam mesaj aldığında yapması gereken tek şey; spam mesajın ekran görüntüsünüyle birlikte, mesajı gönderen mail adresi ya da telefon numarasını ve mesajın alınma tarihi ve saatinin yazılı olduğu maili imessage.spam@icloud.com adresine göndererek Apple’a göndermek.
Apple’ın spam mesajlara karşı aldığı ilk önlem bu değil elbette. Önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak olan iOS 7’de de kullanıcılar, istemedikleri numaralardan ya da mail adreslerinden gelen mesajları engelleyebilecekler.

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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Sevgili Apple, Türkiye liste şöyle:
Bütün bankalar,
Telefon operatörleri,
Fastfood zincirleri,
Teknomarketler,
Petrol şirketleri,
Tekstil ve giyim firmaları,
Alışveriş mağazaları,
vs vs vs...
Biliyoruz bunlar iMessage değil normal sms. Fakat bunların yanında 2tane uyduruk iMessage bize koymaz.
Kendine iyi bak, öptük.
:)
Sevgili Apple, Türkiye liste şöyle:Bütün bankalar,Telefon operatörleri,Fastfood zincirleri,Teknomarketler,Petrol şirketleri,Teksti...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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todorov_44 5 yıl
Sms ile reklam piyasası aldı başını yürüyor.Çok güvendiğimiz firmalar bile numaralarımızı pazarlıyor. Bu sorun ancak yasal yaptırımlarla engellenir öyle bir iki firmanın engellemeleriyle değil
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daedlus 5 yıl todorov_44
todorov_44

Sms ile reklam piyasası aldı başını yürüyor.Çok güvendiğimiz firmalar bile numaralarımızı pazarlıyor. Bu sorun ancak yasal yaptırımlarla engellenir öyle bir iki firmanın engellemeleriyle değil

geçen bir bakan dedi ya,bankalar sms reklamlarından para kazanıyor diye nasıl oluyorsa o iş.
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Jackie Estacado 5 yıl
ios 7 atarken itunes den -1 haatası alıyorum
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Sevgili Apple, Türkiye liste şöyle:
Bütün bankalar,
Telefon operatörleri,
Fastfood zincirleri,
Teknomarketler,
Petrol şirketleri,
Tekstil ve giyim firmaları,
Alışveriş mağazaları,
vs vs vs...
Biliyoruz bunlar iMessage değil normal sms. Fakat bunların yanında 2tane uyduruk iMessage bize koymaz.
Kendine iyi bak, öptük.
:)
1 Yanıt Yanıtla +19
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Zımparasız Pinokyo 5 yıl Xagdas
Xagdas
Sevgili Apple, Türkiye liste şöyle:
Bütün bankalar,
Telefon operatörleri,
Fastfood zincirleri,
Teknomarketler,
Petrol şirketleri,
Tekstil ve giyim firmaları,
Alışveriş mağazaları,
vs vs vs...
Biliyoruz bunlar iMessage değil normal sms. Fakat bunların yanında 2tane uyduruk iMessage bize koymaz.
Kendine iyi bak, öptük.
:)

Merhaba,
"Apple’ın spam mesajlara karşı aldığı ilk önlem bu değil elbette. Önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak olan iOS 7’de de kullanıcılar, istemedikleri numaralardan ya da mail adreslerinden gelen mesajları engelleyebilecekler."

Haberin sonunda yazıyor.

İyi günler.
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