Apple: Spam iMessage mesajlarını bize bildirin

Apple, son dönemde geliştiricilerin iMessage üzerinden maruz kaldığı spam mesajlardan çok sayıda kullanıcın etkilenmemesi için harekete geçti.Firmanın destek sayfasında yer alan yeni dökümana göre kullanıcılar, artık istenmeyen mesajlarla karşılaşmaları durumunda direk olarak Apple’ı bilgilendirebilecekler.



Buna göre bir kullanıcının iMessage üzerinden spam mesaj aldığında yapması gereken tek şey; spam mesajın ekran görüntüsünüyle birlikte, mesajı gönderen mail adresi ya da telefon numarasını ve mesajın alınma tarihi ve saatinin yazılı olduğu maili imessage.spam@icloud.com adresine göndererek Apple’a göndermek.

Apple’ın spam mesajlara karşı aldığı ilk önlem bu değil elbette. Önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak olan iOS 7’de de kullanıcılar, istemedikleri numaralardan ya da mail adreslerinden gelen mesajları engelleyebilecekler.