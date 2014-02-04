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Apple Store İstanbul, nisan ayında açılıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
14,4b
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187
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple Store İstanbul, nisan ayında açılıyor
 

Bugün Cumhurbaşkanı Gül ile Çankaya Köşkü’nde görüşen Tim Cook, Türk teknoloji severlerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Cook, ayrıca, Türkçe Siri için çalışmalar yapacaklarını ve Türkiye'nin iPhone / iPad'i lüks vergi sınıfından çıkartılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin önemli maddelerinden biri de Apple Store İstanbul idi. Tim Cook, açılışı yılan hikayesine dönen Apple Store İstanbul’un nisan ayında açılacağını açıkladı.

Mağazanın dünyada eşi benzeri olmayan özelliklere sahip olacağını belirten ünlü tepe yöneticisi, konseptin kendileri için ilk olacağını ve mağazanın açılmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Cook: Eğitim konusu DNA'mızda var.

Apple’ın DNA’sında eğitimin olduğunu ve yazılıma çok önem verdiklerini ifade eden Tim Cook, “Mağazalarımızda bile eğitime çok önem veriyoruz; biz sadece ürün satmıyor, aynı zamanda onları sevdiriyoruz” dedi.

Eğitimde sınıf farklılığının kalktığına dikkat çeken ve eğitimin eşitleyici bir faktör olduğunu ifade eden Tim Cook, kendisinin de zengin bir aileden gelmemesine rağmen bu noktaya eğitimle ulaştığını belirterek, “Biz, dijital içeriğin herkese açık hale gelmesini isteyen bir şirketiz” dedi.

Türkçe Siri yolda

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Siri’nin Türkçe dil desteği sunmasından memnuniyet duyarız.” şeklindeki beyanına değinen Tim Cook, bu konuda Türk kullanıcılardan çok sayıda geri dönüş aldıklarını ve bu konu üzerinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Cook: Lüks vergiden çıkarın

iPhone ve iPad’in günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Tim Cook, Türkiye’de bu ürünlerin lüks ve özel tüketim vergi sınıfından çıkartılması gerektiğini ifade etti.


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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
ELİN AMERİKALISI BİLE BİZİM VERGİLERDEN ŞİKAYETÇİ DÜŞÜNÜN HALİMİZİ...
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brkbrktgl 5 yıl
Para düşkünü başbakan ve oğulları oldukça bırak ötv düşmesini 2 katına bile çıkar.
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General. 5 yıl
Adam ÖTV vergisinde haklı.
Yanıtla +41
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El Pueblo Unido 5 yıl
Hayırlı olsun şimdiden. Açıldığı gün mahşer kalabalığı olur herhalde.
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Hank Moody 5 yıl
açıldığı gün oradayım :D Bence forum olarak gidelim sıcacık fırsatlar varsa stok eritip döner forum ahalisine ucuzundan epıl kalitesi yaşatırız :D
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BekirTemel 5 yıl
Süre azaldı bakalım neler ollacak,özellikle ilk aylar müthiş bir kalabalık bekliyorum,sırf gezmek için bile gideceklerdir.
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Trecc11 5 yıl
Hayırlısıyla bi açılsaydı, cihazımı garantiye vericem, umarım dedikleri gibi garanti kapsamında sorun çıkmaz
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909 5 yıl
Cihazı yurt dışından almışlar olarak çok mutluyuz. Açılsa da garantiye yollasak
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ikstanem 5 yıl
Açılamadı bir türlü gerçekten
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Celestialbeing 5 yıl
Hayırlısı olsun hepimize.. Açılışa özel indirimler olacakmış diye duydum aslı varmıdır acaba :))
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Persona_Non_Grata 5 yıl
hala hükümeti(hırsızı)savunan insanlara Allah akıl, izan, vicdan versin.
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3yuq 5 yıl
en son burada takip ettiğim başlıklar apple store 29 ekimde açılıyor > 10 kasımda açılıyor > şubatta açılıyor > nisanda açılyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
verdiğim her vergi haram olsun çoluk çocuklarından çıksın tek diyeceğim bu
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DH Misafiri 5 yıl
Tim Cook bunlar hep senin yüzünden.
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volkana34 5 yıl
önce avrupa birliğinemi gireriz yoksa apple magazası mı açılır .... kim bilir ...?
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ozs 5 yıl
Apple store açılınca tim cook'a yaranmak için cep telefonlarına taksitle satış yasağını kaldırır bu abdullah gül denen zat.
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