Apple Store İstanbul, nisan ayında açılıyor

Bugün Cumhurbaşkanı Gül ile Çankaya Köşkü’nde görüşen Tim Cook, Türk teknoloji severlerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Cook, ayrıca, Türkçe Siri için çalışmalar yapacaklarını ve Türkiye'nin iPhone / iPad'i lüks vergi sınıfından çıkartılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin önemli maddelerinden biri de Apple Store İstanbul idi. Tim Cook, açılışı yılan hikayesine dönen Apple Store İstanbul’un nisan ayında açılacağını açıkladı.

Mağazanın dünyada eşi benzeri olmayan özelliklere sahip olacağını belirten ünlü tepe yöneticisi, konseptin kendileri için ilk olacağını ve mağazanın açılmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Cook: Eğitim konusu DNA'mızda var.

Apple’ın DNA’sında eğitimin olduğunu ve yazılıma çok önem verdiklerini ifade eden Tim Cook, “Mağazalarımızda bile eğitime çok önem veriyoruz; biz sadece ürün satmıyor, aynı zamanda onları sevdiriyoruz” dedi.

Eğitimde sınıf farklılığının kalktığına dikkat çeken ve eğitimin eşitleyici bir faktör olduğunu ifade eden Tim Cook, kendisinin de zengin bir aileden gelmemesine rağmen bu noktaya eğitimle ulaştığını belirterek, “Biz, dijital içeriğin herkese açık hale gelmesini isteyen bir şirketiz” dedi.

Türkçe Siri yolda

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Siri’nin Türkçe dil desteği sunmasından memnuniyet duyarız.” şeklindeki beyanına değinen Tim Cook, bu konuda Türk kullanıcılardan çok sayıda geri dönüş aldıklarını ve bu konu üzerinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Cook: Lüks vergiden çıkarın

iPhone ve iPad’in günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Tim Cook, Türkiye’de bu ürünlerin lüks ve özel tüketim vergi sınıfından çıkartılması gerektiğini ifade etti.