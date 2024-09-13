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    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max Türkiye’de ön siparişe açıldı

    iPhone 16 Pro Max ön sipariş vermek isteyenler için büyük gün bugün! Türkiye'de iPhone 16 ön satışları başladı. Yeni iPhone'lar 65.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
    iphone 16 ön sipariş türkiye Tam Boyutta Gör
    Türkiye, bu yıl yeni iPhone’ların satışa çıkacağı ilk ülkeler arasında. Glowtime etkinliğinde iPhone 16 ön satış ne zaman merak edenler için tarih paylaşılmıştı ve büyük gün geldi. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max ön siparişleri 13 Eylül saat 15.00’de açıldı. Peki, iPhone 16 Pro ön sipariş nasıl veriliyor?

    iPhone 16 ön sipariş nasıl verilir?

    iphone 16 pro max ön sipariş verme Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Glowtime etkinliğinde tanıttığı iPhone 16 serisi telefonlar ön siparişe açıldı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri için 13 Eylül 15.00 itibarıyla ön siparişler alınmaya başladı. Apple Store ve yetkili satış mağazaları, Apple online mağazası, operatörler ve e-ticaret platformlarından ön sipariş oluşturulabiliyor.

    Doğrudan Apple Store'dan iPhone 16 ön siparişi vermiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli husus; satıcı. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde, yeni satışa sunulan iPhone’ların fiyatları yüksek tutulabiliyor. Örneğin; “iPhone 16 Pro Max Çöl Titanyum” ön sipariş verirken satıcının cihazı Apple’ın belirlediği fiyattan satıp satmadığına dikkat etmelisiniz.

    iPhone 16 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

    Her yıl olduğu gibi iPhone 16 ön sipariş ne zaman gelir? sıkça soruluyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, Türkiye’de 20 Eylül’de satışa çıkacak. iPhone 16’yı ön sipariş verenler cihazlarına bu tarihte kavuşacak. Tabii ki; bu yıl da stok sorunları yaşanacak, başta istediğiniz rengi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Apple, teslim tarihini özellikle 16 Pro modelleri için güncelleyebilir.

    iPhone 16 Türkiye fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. iPhone 16 Plus fiyatı 74.000 TL, iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL, iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL’den başlıyor.

    Bazı kişiler, en son çıkan iPhone modelini ve o yılın popüler rengini satın almayı tercih ediyor. iPhone 16 Pro Max lansman rengi; Çöl Titanyum.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16-pro https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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