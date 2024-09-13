iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max Türkiye’de ön siparişe açıldı

iPhone 16 ön sipariş nasıl verilir?
Doğrudan Apple Store'dan iPhone 16 ön siparişi vermiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli husus; satıcı. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde, yeni satışa sunulan iPhone’ların fiyatları yüksek tutulabiliyor. Örneğin; “iPhone 16 Pro Max Çöl Titanyum” ön sipariş verirken satıcının cihazı Apple’ın belirlediği fiyattan satıp satmadığına dikkat etmelisiniz.
iPhone 16 Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Her yıl olduğu gibi iPhone 16 ön sipariş ne zaman gelir? sıkça soruluyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, Türkiye’de 20 Eylül’de satışa çıkacak. iPhone 16’yı ön sipariş verenler cihazlarına bu tarihte kavuşacak. Tabii ki; bu yıl da stok sorunları yaşanacak, başta istediğiniz rengi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Apple, teslim tarihini özellikle 16 Pro modelleri için güncelleyebilir.
iPhone 16 Türkiye fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. iPhone 16 Plus fiyatı 74.000 TL, iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL, iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL’den başlıyor.
Bazı kişiler, en son çıkan iPhone modelini ve o yılın popüler rengini satın almayı tercih ediyor. iPhone 16 Pro Max lansman rengi; Çöl Titanyum.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16-pro https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.