iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max Türkiye’de ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör Türkiye, bu yıl yeni iPhone’ların satışa çıkacağı ilk ülkeler arasında. Glowtime etkinliğinde iPhone 16 ön satış ne zaman merak edenler için tarih paylaşılmıştı ve büyük gün geldi. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max ön siparişleri 13 Eylül saat 15.00’de açıldı. Peki, iPhone 16 Pro ön sipariş nasıl veriliyor?

iPhone 16 ön sipariş nasıl verilir?

Tam Boyutta Gör Apple’ın Glowtime etkinliğinde tanıttığı iPhone 16 serisi telefonlar ön siparişe açıldı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri için 13 Eylül 15.00 itibarıyla ön siparişler alınmaya başladı. Apple Store ve yetkili satış mağazaları, Apple online mağazası, operatörler ve e-ticaret platformlarından ön sipariş oluşturulabiliyor.

Doğrudan Apple Store'dan iPhone 16 ön siparişi vermiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli husus; satıcı. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde, yeni satışa sunulan iPhone’ların fiyatları yüksek tutulabiliyor. Örneğin; “iPhone 16 Pro Max Çöl Titanyum” ön sipariş verirken satıcının cihazı Apple’ın belirlediği fiyattan satıp satmadığına dikkat etmelisiniz.

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 3 gün önce eklendi

iPhone 16 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Her yıl olduğu gibi iPhone 16 ön sipariş ne zaman gelir? sıkça soruluyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, Türkiye’de 20 Eylül’de satışa çıkacak. iPhone 16’yı ön sipariş verenler cihazlarına bu tarihte kavuşacak. Tabii ki; bu yıl da stok sorunları yaşanacak, başta istediğiniz rengi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Apple, teslim tarihini özellikle 16 Pro modelleri için güncelleyebilir.

iPhone 16 Türkiye fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. iPhone 16 Plus fiyatı 74.000 TL, iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL, iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL’den başlıyor.

Bazı kişiler, en son çıkan iPhone modelini ve o yılın popüler rengini satın almayı tercih ediyor. iPhone 16 Pro Max lansman rengi; Çöl Titanyum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16 ön satışta: iPhone 16 Pro Max ön sipariş nasıl verilir?