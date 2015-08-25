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Apple Store okula dönüş kampanyalarına başladı

3 yıl
2,4b
1
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Store okula dönüş kampanyalarına başladı

Geleneksel olarak okul açılış tarihlerinden önce geniş kapsamlı indirim ve hediye kampanyalarına başlayan Apple, ülkemizde de Üniversite eğitim-öğretim yılının açılışından önce çeşitli indirimlere başladı.

Apple, Mac Mini ve tamir edilmiş Mac cihazları hariç yeni bir Mac bilgisayarı aldığınızda Beats Solo2 Kulak Üstü Kulaklık hediye ediyor. 699TL değerindeki bu kulaklık yerine kablosuz versiyonu tercih ederseniz 300TL farkını ödemeniz gerekiyor. 

Bunun haricinde Mac cihazlarında 671TL'ye kadar, iPad modellerinde ise 95TL'ye kadar indirim sözkonusu. Apple'ın okula dönüş kampanyası şu öğrencileri kapsıyor:

- Lise sonrası bir eğitim kurumuna kayıtlı veya bu kuruma kabul edilmiş tam zamanlı
ya da yarı zamanlı bir öğrenci
- Kişisel kullanım, eğitim ve/veya araştırma amacıyla Uygun Ürünleri satın alan, bir
eğitim kurumunda çalışan bir öğretmen, öğretim üyesi veya personeli
- Lise sonrası bir eğitim kurumunda kayıtlı veya bu kuruma kabul edilmiş çocukları
adına satın alan anne ve babalar.

Okula dönüş kampanyası 18 Eylül 2015 tarihine kadar devam edecek. Öğrencilerin alışveriş esnasında istendiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaları gerekiyor. Her tüketici sadece bir promosyon ürünü alabiliyor.  


http://www.apple.com/tr/shop/browse/campaigns/education_pricing?aid=AOS-BTS-HomePage Yorum Yaz
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