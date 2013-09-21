Apple TV 6.0 yayınlandı: Apple'ın hobi kutusu artık daha yetenekli

Apple, iOS 7 ile birlikte geçtiğimiz haziran ayından bu yana testlerini yaptığı Apple TV 6.0'ı yayınladı. Yeni sürüm, Apple TV'ye önemli yenilikler getiriyor.

Ekim ayı içerisinde yapılacak lansmanda yeni nesilinin tanıtılması beklenen Apple TV, son sürümle birlikte iOS 7 ile daha entegre bir çalışma sergiliyor. Başta iTunes Radio desteğiyle öne çıkan yeni sistemle birlikte kullanıcılar, iCloud üzerindeki paylaşılan fotoğraf yayınlarına eklenen videoları izleyebilecek ve videoları görüntüleyebilecek; Podcast uygulaması ile tüm iOS cihazlarındaki podcast içeriklerine Apple TV üzerinden ulaşabilecekler.Özel uygulamayla iTunes Store'un on milyonları aşan müzik arşivinde içerik satın alıp bunları direkt olarak oynatabilmesini sağlayan Apple TV'nin en önemli özelliği ise iCloud'dan AirPlay desteği. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, iOS'li cihazları üzerinden buluttaki filmlerini AirPlay ile Apple TV'ye aktarabilecek ve herhangi bir indirme yapmadan film keyfi yaşayabilecekler.

Bu özelliklerin yanı sıra Disney, Vevo, Smithsonian ve Weather Channel özel uygulamalarını beraberinde getiren Apple TV 6.0'ı direk OTA ile cihazına kurabilirsiniz.