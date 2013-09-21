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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple TV 6.0 yayınlandı: Apple'ın hobi kutusu artık daha yetenekli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple TV 6.0 yayınlandı: Apple'ın hobi kutusu artık daha yetenekli
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Apple, iOS 7 ile birlikte geçtiğimiz haziran ayından bu yana testlerini yaptığı Apple TV 6.0'ı yayınladı. Yeni sürüm, Apple TV'ye önemli yenilikler getiriyor.

Ekim ayı içerisinde yapılacak lansmanda yeni nesilinin tanıtılması beklenen Apple TV, son sürümle birlikte iOS 7 ile daha entegre bir çalışma sergiliyor. Başta iTunes Radio desteğiyle öne çıkan yeni sistemle birlikte kullanıcılar, iCloud üzerindeki paylaşılan fotoğraf yayınlarına eklenen videoları izleyebilecek ve videoları görüntüleyebilecek; Podcast uygulaması ile tüm iOS cihazlarındaki podcast içeriklerine Apple TV üzerinden ulaşabilecekler.Özel uygulamayla iTunes Store'un on milyonları aşan müzik arşivinde içerik satın alıp bunları direkt olarak oynatabilmesini sağlayan Apple TV'nin en önemli özelliği ise iCloud'dan AirPlay desteği. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, iOS'li cihazları üzerinden buluttaki filmlerini AirPlay ile Apple TV'ye aktarabilecek ve herhangi bir indirme yapmadan film keyfi yaşayabilecekler.

Bu özelliklerin yanı sıra Disney, Vevo, Smithsonian ve Weather Channel özel uygulamalarını beraberinde getiren Apple TV 6.0'ı direk OTA ile cihazına kurabilirsiniz.


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Ozayylmazz 5 yıl
Samsung s4 le appletv yi kullanabilirmiyim?
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mczaga 6 yıl
ne işe yarıyor bu alet?
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DH Misafiri 6 yıl
Sadece müzik için kullanıyorum. Yeni gelen itunes üzerinden müzik satın alma mükemmel olmuş..
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tgezer 6 yıl
Gecikme var ne yazıkki. Anında ekrana yansımıyor.
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Enclosure 6 yıl tgezer
tgezer
Gecikme var ne yazıkki. Anında ekrana yansımıyor.

Gecikme bende sadece yansıtma modunda oluyor. Uygulamanın airplay desteği varsa gecikme olmuyor.
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halitozbasli 6 yıl
oan

Orijinalden alıntı: kanoute apple tv satın aldım. 2 sorum olacaktı. 1.merak ettiğim müzik ve video stream etmek için evdeki wifi ı mı kullanıyor? yani internet hızımız 10 mbit se ona göre daha düşükse takılmalar mı yapar? bazen spotify dan müzik stream ederken şarkıda takılmalar oluyor. bunun sebebini anlayamadım 2.ben onkyo marka müzik setime optik kablo ile bağladım apple tv yi. acaba apple tv içinde kalitesiz bir dac var mıdır?yada optik kablodan dolayı ses kalitesini düşürür mü? çünkü flac dosyalar çalıyorum. yada apple tv olmadan müzik setimde direk airplay özelliği olsaydı daha kaliteli ses alabilir miydim? yoksa apple tv de bu konuda çok iyi midir?
Arkadaş tam benim kafamdaki soruları sormuş. Cevabını bilen yok mu acaba? Çok güzel sorular bunlar...
müzik ve goruntu stream'i wifi üzerinden yapıyor. flac doyası denemedim ama mp3 de takılma yok. yeni air play' i destekleyen yamaha amfi aldım ama denemeye fırsat olmadı. Telefon wifi kapsama alanında cıkmadığı sürece streamda takılma olmuyor.
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Zordion 6 yıl
Guncelleme bazi sorunlar nedeniyle geri cekildi arkadaslar.
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serdar1968 6 yıl Zordion
Bende bir türlü neden güncelleme yapamadığımı merak ediyordum. Hiçbir yerde bilgide bulamamıştım. Bu bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
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LordMayros 6 yıl Zordion
Zordion
Guncelleme bazi sorunlar nedeniyle geri cekildi arkadaslar.

Bende onu kurcaliyordum dun aksam geldi guncelleme bende yapmadim isim vardi simdi bosluk buldum actim guncelleyim diye

Versiyon 5.3 ve yazilim guncel diyor onu arastiriyordum ogrendigim iyi oldu tskler
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Macintosh 6 yıl
Aslında çok güzel bir cihaz bence tek sorunu harici bir hdd medya oynatmaması.
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ender 6 yıl
Plex ile pc den her turlu film izleniyor
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Rizeli55 6 yıl
Dahili hafıza olmadıkça ülkemiz şartlarında zor...Herşeyi stream edecek...internet sırf buna çalışacak yani....AYRICA itunes daki filmlerin kalitesi iyi değil...Ben de blurayı olan bir filmi aldım...kalite farkı bariz düşük...Zaten bluray bir film alsanız ve onu mp4 yapsanız 12 GB falan tutuyor...İtunes dakiler 5-6 GB...Arşiv maksatlı satın almaya değmez...kira için olabilir...o da belki...
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Android Tvler daha iyi. Hem USB bellek kadar küçükler hemde isteyen filmi satın alıp izler isteyen HD film izle gibi uygulama kurup beleşe filmleri izler. AppleTV de paraniz konuşur sadece
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scanh 6 yıl
iPhone/ipad kontrol ve gamepad ile fifa 2014 keyfi bekliyoruz bir arkadaşla ortak apple tv almak için.
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*GameOver* 6 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Android Tvler daha iyi. Hem USB bellek kadar küçükler hemde isteyen filmi satın alıp izler isteyen HD film izle gibi uygulama kurup beleşe filmleri izler. AppleTV de paraniz konuşur sadece

aynen katılıyorum apple'ı severim ama sadece iphone kullanıyorum tutup apple tv filan sokmam eve batırırlar adamı
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