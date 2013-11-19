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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple TV 6.1 Beta 1 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple TV 6.1 Beta 1 yayınlandı

iOS 7.1'in ilk beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sunan Apple, benzer şekilde Apple TV 6.1'in betasını da geliştiricilerin kullanımına sundu.

Şimdilik bir sğre sadece geliştiriciler tarafından kullanılacak olan Apple TV 6.1 beta, Apple'ın açıklamasına göre, kullanıcılara iPad'lerindeki uygulama ve web siteleri AirPlay ile Apple TV'ye yansıtılmasıyla ilgili iyileştirmeyi içeriyor.

Apple TV 6.1'in iOS 7.1 ile birlikte aralık-ocak döneminde yayınlanması bekleniyor.


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Fantasticoo 5 yıl
airplay sıkıntılı biraz kasma ve geç açılma, ileri geri sarmada problemler var, umarım düzelir
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Atif Zafrak 5 yıl
Beta 2 mi 3mü ne yayınlandı. Onun hakkında ki gelişmeleri de aktarsanız ? Ayrıca ben betasını indirdim ama kurulmadı, firmware uyuşmazlığı dedi
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daedlus 6 yıl
Haber mi bulamadınız :D,daha önce Apple Tv ile ilgili hiç güncelleme haberi görmemiştim.
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ender 6 yıl
Apple TV için bu yıl yeni şeyler olacak deniliyordu ama hiç biri gerçekleşmedi... bir sürü yeni updateler geliyor ama şu cihaza WebBrowser eklenmedi... veya tüm donanımı ve işlemcisi uygun olmasına rağmen ipad deki gibi işletim sistemi yazılamadı veya port edilemedi. düşünsenize büyük ekranda bir ipad ..
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