Apple TV 6.1 Beta 1 yayınlandı

iOS 7.1'in ilk beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sunan Apple, benzer şekilde Apple TV 6.1'in betasını da geliştiricilerin kullanımına sundu.

Şimdilik bir sğre sadece geliştiriciler tarafından kullanılacak olan Apple TV 6.1 beta, Apple'ın açıklamasına göre, kullanıcılara iPad'lerindeki uygulama ve web siteleri AirPlay ile Apple TV'ye yansıtılmasıyla ilgili iyileştirmeyi içeriyor.

Apple TV 6.1'in iOS 7.1 ile birlikte aralık-ocak döneminde yayınlanması bekleniyor.