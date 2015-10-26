Apple TV Türkiye’de satışa sunuldu. İşte fiyatlar:

Apple’ın yeni bir işletim sistemi ile duyurduğu ve özel bir platform haline getirdiği Apple TV, tüm dünya ile aynı anda Apple Store üzerinden ülkemizde de satışa sunuldu. 32GB ve 64GB kapasiteye sahip iki ayrı modelde kullanıcılarla buluşacak olan ürün, güçlü bir donanım ile geliyor. Özellikle Siri entegrasyonu ile evlerdeki televizyonlara çağ atlatan yeni nesil Apple TV’ler bu kez fiyat olarak da epey yüksek bir noktadan konumlandırıldı. Apple’ın yeni bir işletim sistemi ile duyurduğu ve özel bir platform haline getirdiği Apple TV, tüm dünya ile aynı anda Apple Store üzerinden ülkemizde de satışa sunuldu. 32GB ve 64GB kapasiteye sahip iki ayrı modelde kullanıcılarla buluşacak olan ürün, güçlü bir donanım ile geliyor. Özellikle Siri entegrasyonu ile evlerdeki televizyonlara çağ atlatan yeni nesil Apple TV’ler bu kez fiyat olarak da epey yüksek bir noktadan konumlandırıldı.

Fiyatlar Ne Oldu?

An itibariyle Apple’ın Türkiye’deki stoklarında bulunan ürün, 5-7 iş günü içinde ücretsiz kargo ile adresinize gönderiliyor. Bir önceki model olan üçüncü nesil Apple TV ise 279 TL’den satın alınabiliyor.

2GB RAM, Apple A8 İşlemci

Teknik detaylardan bahsetmişken Apple TV’nin artık kendi işletim sistemi olduğuna da değinmeliyiz. tvOS olarak adlandırılan platform, bundan böyle Apple’ın televizyon tarafı olarak geliştirilecek. Bunun yanı sıra Apple TV sonunda yepyeni bir kumanda ünitesi ile geliyor. Boyutları çok değişmese de kumanda üzerinde sonunda ciddi bir mühendisliğe imza atılmış. Bluetooth 4.0 üzerinden Apple TV ile bağlantıya sahip olan kumanda, sahip olduğu ivme ölçer, jiroskop gibi sensörler sayesinde bir joystick gibi kullanılabiliyor.

Güncelleme: 30 Kasım itibariyle tüm kanallardan satışa sunulan ürün, ücretsiz kargo seçeneği ile Apple Online mağaza üzerinden de alınabiliyor.

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Siyah olarak tek renk seçeneği bulunan Apple TV’nin 32GB kapasiteli modeli 629TL’den satılıyor. 64GB kapasiteye sahip üst versiyon ise 829TL. Sim kart yuvası olmadığı için kredi kartına 9 taksitle satın alınabilen ürünün kutusunun içinden HDMI kablo çıkmıyor. Apple Store üzerinden bir de HDMI kablo olmak isterseniz ödemeniz gereken tutara 69 TL daha ilave etmeniz gerekiyor.Dördüncü nesil Apple TV, Apple’ın geçtiğimiz yıl pazara sunduğu 64-bit’lik işlemci ile geliyor. Muhtemelen 2GB RAM’e sahip olduğu tahmin edilen cihaz, iPad Air 2’nin donanımı ile benzer niteliklere sahip.Cihazın arkasına baktığımızda gigabit ethernet portu dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kablosuz erişim için 802.11ac Wi-Fi desteği de sunulmuş. Bizim canımızı sıkan detay ise optik ses çıkışının olmayışı oldu. Apple’ın optik ses noktasında bir çalışması bugüne kadar zaten hiç olmamıştı. Haliyle gerekli alt yapının bulunmayışı nedeniyle bir sıkıntı yaşanmış olunabilir. İşin özü HDMI, ses ve görüntü aktarımı için dördüncü nesil Apple TV’de tek seçenek konumunda. Bunun dışında cihazda Bluetooth 4.0, HDMI 1.4, USB-C, entegre elektrik adaptörü yer alıyor.