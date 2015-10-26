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Apple TV Türkiye’de satışa sunuldu. İşte fiyatlar:

Apple TV sonunda tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu. 32GB ve 64GB kapasiteli iki farklı sürümü olan dördüncü nesil Apple TV'nin fiyatları ve hakkındaki diğer detaylar bu yazıda
3 yıl
11,3b
1
73
iPhone
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple TV Türkiye’de satışa sunuldu. İşte fiyatlar:
Apple’ın yeni bir işletim sistemi ile duyurduğu ve özel bir platform haline getirdiği Apple TV, tüm dünya ile aynı anda Apple Store üzerinden ülkemizde de satışa sunuldu. 32GB ve 64GB kapasiteye sahip iki ayrı modelde kullanıcılarla buluşacak olan ürün, güçlü bir donanım ile geliyor. Özellikle Siri entegrasyonu ile evlerdeki televizyonlara çağ atlatan yeni nesil Apple TV’ler bu kez fiyat olarak da epey yüksek bir noktadan konumlandırıldı.
Fiyatlar Ne Oldu? 

Siyah olarak tek renk seçeneği bulunan Apple TV’nin 32GB kapasiteli modeli 629TL’den satılıyor. 64GB kapasiteye sahip üst versiyon ise 829TL. Sim kart yuvası olmadığı için kredi kartına 9 taksitle satın alınabilen ürünün kutusunun içinden HDMI kablo çıkmıyor. Apple Store üzerinden bir de HDMI kablo olmak isterseniz ödemeniz gereken tutara 69 TL daha ilave etmeniz gerekiyor.

An itibariyle Apple’ın Türkiye’deki stoklarında bulunan ürün, 5-7 iş günü içinde ücretsiz kargo ile adresinize gönderiliyor. Bir önceki model olan üçüncü nesil Apple TV ise 279 TL’den satın alınabiliyor.
2GB RAM, Apple A8 İşlemci

Dördüncü nesil Apple TV, Apple’ın geçtiğimiz yıl pazara sunduğu 64-bit’lik işlemci ile geliyor. Muhtemelen 2GB RAM’e sahip olduğu tahmin edilen cihaz, iPad Air 2’nin donanımı ile benzer niteliklere sahip.

Cihazın arkasına baktığımızda gigabit ethernet portu dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kablosuz erişim için 802.11ac Wi-Fi desteği de sunulmuş. Bizim canımızı sıkan detay ise optik ses çıkışının olmayışı oldu. Apple’ın optik ses noktasında bir çalışması bugüne kadar zaten hiç olmamıştı. Haliyle gerekli alt yapının bulunmayışı nedeniyle bir sıkıntı yaşanmış olunabilir. İşin özü HDMI, ses ve görüntü aktarımı için dördüncü nesil Apple TV’de tek seçenek konumunda. Bunun dışında cihazda Bluetooth 4.0, HDMI 1.4, USB-C, entegre elektrik adaptörü yer alıyor.

Teknik detaylardan bahsetmişken Apple TV’nin artık kendi işletim sistemi olduğuna da değinmeliyiz. tvOS olarak adlandırılan platform, bundan böyle Apple’ın televizyon tarafı olarak geliştirilecek. Bunun yanı sıra Apple TV sonunda yepyeni bir kumanda ünitesi ile geliyor. Boyutları çok değişmese de kumanda üzerinde sonunda ciddi bir mühendisliğe imza atılmış. Bluetooth 4.0 üzerinden Apple TV ile bağlantıya sahip olan kumanda, sahip olduğu ivme ölçer, jiroskop gibi sensörler sayesinde bir joystick gibi kullanılabiliyor.
Güncelleme: 30 Kasım itibariyle tüm kanallardan satışa sunulan ürün, ücretsiz kargo seçeneği ile Apple Online mağaza üzerinden de alınabiliyor.

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deoksiriboz1000 3 yıl en beğenilen
türkiyede hiçbir servisi çalışmıyorki niye alalım
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NeroWin 3 yıl
iPhone 6 ile aynı/daha iyi donanıma sahip olan bir cihaz 630 TL'den satılabiliyormuş. Ekran, batarya ve IOS işetim sistemini koyunca neden fiyatlar 2.700 TL'yi buluyor?
iPhone 6 ile aynı/daha iyi donanıma sahip olan bir cihaz 630 TL'den satılabiliyormuş. Ekran, batarya ve IOS işetim sistemini koyunca neden fiyatlar 2.700 TL'yi...
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robustt 3 yıl
OverClocK1ng
Kuray2012 Yazında Amerikadayken Apple TVyi $100a (o günkü kur 1.78) yaklaşık 200 TLye almıştım o zaman bile düşünmüştüm alınır mı diye.. 630 TLye Apple TV biraz değil baya çok gibi.
iPhone 6S lerin yaklaşık 1000 lirası vergi olduğu gibi onun da 500 lirası vergidir..

ne alaka 500TL vergi, ya hiç hesap bilmiyorsunuz yada Apple çok seviyorsunuz.
OverClocK1ngKuray2012 Yazında Amerikadayken Apple TVyi $100a (o günkü kur 1.78) yaklaşık 200 TLye almıştım o zaman bile düşünmüştüm al...
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ardaalisahin 3 yıl
Hdmi kablo icin bile 69 tl kitliyorlar,helal olsun.
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DH Misafiri 3 yıl
I pad air var AirPlay yansıtma demek galiba.1.tablet ekranı aynen tam ekran yansıyormu ? 2.dizi film vs aynen yansıyormu 3. Gecikme seste bozulma varmı. 4. En önemlisi AirPlay'de kalite düşüyormu.1080 izlediğim dizi film ekranda 1080 mi.bu çok önemli.sadece AirPlay için 2 yıldır düşünüyorum.yenisi ha çıktı çıkacak diye bekledik.geçte kaldı.geldi ama pahalı.şu yok bu yok.eskiyle AirPlay'i karşılaştırınca fark varmı.yoksa birebir AirPlay yönünden aynımı.bu durumda eskiyimi yeniyimi almalıyım.şimdiden teş.ederim
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omergex 3 yıl
Ben Bilgisayardan film açıp Airplayle yansıtıcam diyorsan unutun. Üstelik Airplay çalışma mantığı nasıl bilmiyorum ancak internet hızını düşürüyor. Eski nesle göre Airplay hızlanmış ancak hiçbirzaman mükemmel değil. Başınız ağırır. HDMI en iyi yol hala.

Ben aldım bu 4. nesli, açıkçası yapacak bir şey bulamadım. Airplay i etkin kullanacaktım o da olmadı. Her yerde facebook, bide televizyonda da mı facebooka girecez dedim. Gittim PS aldım sonra :)
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House M.D. 3 yıl
Merhaba arkadaşlar şimdi apple tv alsam ipadden safari üzerinden dizi film açsam tv ye airplay ile yansıtabilir miyim apple tv ile ?
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cocainer 3 yıl House M.D.
House M.D.

Merhaba arkadaşlar şimdi apple tv alsam ipadden safari üzerinden dizi film açsam tv ye airplay ile yansıtabilir miyim apple tv ile ?

Evet bildiğim kadarıyla, yansıtabilirsiniz..
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-gg- 3 yıl House M.D.
House M.D.

Merhaba arkadaşlar şimdi apple tv alsam ipadden safari üzerinden dizi film açsam tv ye airplay ile yansıtabilir miyim apple tv ile ?

Yansıtır izlersiniz, hatta ekranı canlı olarak tv'yede aktarabilirsiniz.
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BekirTemel 3 yıl
Bu cihazda sağlam zam almış sanki
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cocainer 3 yıl
Detaylı bir inceleme video olsa fena olmaz. kararsızım hala şu Siri'yi Türkçe yapsalarmış iyi olurmuş umarım çok uzun sürmez Türkçeleşmesi..
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phantom_coal 3 yıl
Hollandaya gideceğğim,ne işe yaradığını anlasam alırım belki ordan.
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turuncum 3 yıl
Yeni AppleTv' de Plex de olacak:
plex.tv/...
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Onur__ 3 yıl
Eğer diğer ülkeler ile aramızdaki fiyat farkına takıldıysanız yazdıklarımı okuyabilirsiniz; (yok ürünün kendisi bence bu kadar etmemeli diyorsanız o konuda ben de benzer düşünceleri taşıyorum)
Öncelikle Avrupa kıtasında yer aldığımız için fiyatları Euro cinsinden baz alıyoruz diğer tüm Apple ürünlerde olduğu gibi.
Örnek olarak Almanya sitesine baktığımızda fiyatı 180 Euro olarak görüyoruz.
180x3.12 yaptığımızda ise karşımıza 561 TL'lik fiyat çıkıyor.. Ki henüz 4 gün öncesinin kurunu baz alsak fiyat 581 TL yapıyor. Bu konuda fazla oynak olduğumuzu biliyorsunuz.
Arada 14 Euroluk, 48 TL'lik fark var. Bizim kadar vergiye carta curta laf eden bir ülkede, diğer Avrupa ülkelerine göre 48 liralık fark fena gözükmüyor.
580 liralık ürün 780 olur, 880 olur, 980 olur o zaman laf et de, yani adam soymak için bu kadar istekli bir ülke için 48 TL de çok değil gibi.
Yani ürün 100 lira değil, 100 dolar da değil, 150 dolar da değil, ki zira ABD'deki 150 dolarlık fiyatı bile baz alsanız (ki dediğim gibi bunu yapmayın) o zaman da üzerine vergi geliyor eyalete göre değişen miktarda ortalama 20 dolar kadar, o da 170 dolar = o da yine 4 gün önceki kurla 500 TL yapıyor.
Diğer Avrupa ülkeleriyle 480 TL'lik fark olsa yapacağınız muhabbetleri, 48 TL için yapmayınız.
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RevivaL 3 yıl
Kalsın
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say 3 yıl
Ben aldim bugun gonderilmis yarin elimde olur
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e_capkan 3 yıl
safari ve facetime olsa alıcaktım
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EFSANEBRAD 3 yıl
Birisi alsada türkçe bir inceleme yapsa. Uygulama magazası olduğuna göre tarayıcı teorik olarak olabilir düşüncesindeyim, yerleşik olarak safari gelmiş olsaydı kesin alırdım. Ayrıca periscopeden maç izleyen çok olur
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majestiktk 3 yıl
Bir sorum olacak. Apple TV yi kullanmak için daha doğrusu internetten film izlemek için illaki ipad veya iphone dan bu filmi açıp mirror screening mi yapmak gerekiyor. Android box'lardaki gibi içine program yükleyip (XMBC gibi) oradan izleyemiyormuyuz. eğer böyleyse hiç gerek yok Apple Tv'ye. alın bir android boz yükleyin XMBC, atın için repoları dünya ayağınız altında. hemde bedava. İpad ile telefonunuzda size klasın. Bir cihazı kullanmak için bir diğer cihazı meşgul etmenin mantığı nedir. Ama kendi içine program yüklenip kullanılabiliyorsa alınabilir. o zaman diyecek bir şeyim yok. Bir soru daha. kendi hafızasına Digitürk play yüklenip maç izlenebilir mi?
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